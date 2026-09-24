Kezd elfajulni a helyzet a Balkánon: egymásnak üzenget Vucic és Plenkovic, miután szerb államfő lenácizta Horvátországot

Aleksandar Vucic szerb elnök az ENSZ-ben Horvátország állítólagos náci múltját és a náci jelképek mai használatát bírálta, amire Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök élesen reagált. A horvát kormányfő szerint Vucic alaptalan lejárató kampányt folytat Horvátország ellen, amely újabb lépést jelent Szerbia európai uniós csatlakozásától.

Andrej Plenkovic szerint a szerb elnök továbbra is alaptalan kampányt folytat Horvátország ellen / Fotó: Cristi Dangeorge / Shutterstock

A szerb elnök szerdán, az ENSZ Közgyűlésének New York-i ülésszakán Horvátországot támadta, és azt állította, hogy szomszédja büszke náci múltjára, és különösen azt kifogásolta, hogy szerinte a nácizmust ismét a társadalmi értékek közé emelik.

Vucic szerint a szerb nép nem fogadhatja el „a múlt legszörnyűbb szellemeinek vámpírosítását”. Hozzátette, hogy Szerbia és a szerb nép számára teljesen elfogadhatatlanok a Horvátországból érkező „erkölcsi prédikációk”.

Számunkra Szerbiában az a legnehezebb, amikor azt látjuk, hogy a környezetünkben, különösen Horvátországban, a nácizmust ismét a társadalmi értékek piedesztáljára emelik, miközben Horvátország büszke mind a náci múltjára, mind pedig a náci jelszavak és jelképek mai használatára

– mondta a szerb elnök az index.hr-nek.

Vucic arról is beszélt, hogy a szerb nép, amely szerinte a legtöbbet szenvedett a nácik kezétől, nem fogadhatja el egy olyan múlt újjáéledését, amely a Jasenovachoz hasonló táborokban szerbek, zsidók és romák százezreinek haláláért felelős. „Éppen ezért az ilyen emberektől hallott erkölcsi prédikációk teljesen elfogadhatatlanok a szerb nép és Szerbia számára” – tette hozzá.

Plenkovic szerint Szerbia nem való az Európai Unióba

A kijelentésekre Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök reagált. Szerinte senki nem hisz Vucic vádjainak, maga a szerb elnök sem.

„Ahelyett, hogy hamut szórna a fejére azért, amit előkészítettek, nyilvánvalóan folytatja ezt az alaptalan, Horvátországot lejárató kampányt, amelyben ő maga sem hisz, nemhogy a nemzetközi közösség. Másfelől mindenki hisz abban, amit én mondtam, és osztják azt, amit számos politikai szereplő a saját szemével látott. Ezért minden ilyen kijelentés újabb lépés távolabb azoktól az értékektől, amelyeket az Európai Unióban vallunk, és Szerbia európai uniós tagságától. Azt hiszem, ez mindenki számára teljesen világos” – mondta a horvát kormányfő.