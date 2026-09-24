Kezd elfajulni a helyzet a Balkánon: egymásnak üzenget Vucic és Plenkovic, miután szerb államfő lenácizta Horvátországot
Aleksandar Vucic szerb elnök az ENSZ-ben Horvátország állítólagos náci múltját és a náci jelképek mai használatát bírálta, amire Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök élesen reagált. A horvát kormányfő szerint Vucic alaptalan lejárató kampányt folytat Horvátország ellen, amely újabb lépést jelent Szerbia európai uniós csatlakozásától.
A szerb elnök szerdán, az ENSZ Közgyűlésének New York-i ülésszakán Horvátországot támadta, és azt állította, hogy szomszédja büszke náci múltjára, és különösen azt kifogásolta, hogy szerinte a nácizmust ismét a társadalmi értékek közé emelik.
Vucic szerint a szerb nép nem fogadhatja el „a múlt legszörnyűbb szellemeinek vámpírosítását”. Hozzátette, hogy Szerbia és a szerb nép számára teljesen elfogadhatatlanok a Horvátországból érkező „erkölcsi prédikációk”.
Számunkra Szerbiában az a legnehezebb, amikor azt látjuk, hogy a környezetünkben, különösen Horvátországban, a nácizmust ismét a társadalmi értékek piedesztáljára emelik, miközben Horvátország büszke mind a náci múltjára, mind pedig a náci jelszavak és jelképek mai használatára
– mondta a szerb elnök az index.hr-nek.
Vucic arról is beszélt, hogy a szerb nép, amely szerinte a legtöbbet szenvedett a nácik kezétől, nem fogadhatja el egy olyan múlt újjáéledését, amely a Jasenovachoz hasonló táborokban szerbek, zsidók és romák százezreinek haláláért felelős. „Éppen ezért az ilyen emberektől hallott erkölcsi prédikációk teljesen elfogadhatatlanok a szerb nép és Szerbia számára” – tette hozzá.
Plenkovic szerint Szerbia nem való az Európai Unióba
A kijelentésekre Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök reagált. Szerinte senki nem hisz Vucic vádjainak, maga a szerb elnök sem.
„Ahelyett, hogy hamut szórna a fejére azért, amit előkészítettek, nyilvánvalóan folytatja ezt az alaptalan, Horvátországot lejárató kampányt, amelyben ő maga sem hisz, nemhogy a nemzetközi közösség. Másfelől mindenki hisz abban, amit én mondtam, és osztják azt, amit számos politikai szereplő a saját szemével látott. Ezért minden ilyen kijelentés újabb lépés távolabb azoktól az értékektől, amelyeket az Európai Unióban vallunk, és Szerbia európai uniós tagságától. Azt hiszem, ez mindenki számára teljesen világos” – mondta a horvát kormányfő.
Plenkovic a Ratko Mladic temetésén készült jeleneteket is felhozta példaként arra, hogy szerinte Szerbiában továbbra is jelen van a háborús bűnösök „ünneplése". A horvát miniszterelnök szerint Vucic újabb nyilatkozata tovább növeli a szakadékot Szerbia és az Európai Unió között.
Óriási botrányt okozott a szerb államfő New Yorkban: Vucic betámadta az ENSZ-t és Horvátországot – „Büszkék náci múltjukra”
A szerb államfő kemény vádakkal érkezett az ENSZ Közgyűlésének szónoki emelvényére: kettős mércével vádolta a nemzetközi közösséget, elővette Koszovó és az 1999-es NATO-beavatkozás ügyét, majd Horvátországnak is nekiment. Aleksandar Vucic szerint a szomszédos ország „büszke náci múltjára”, és ma is náci jelszavakat és szimbólumokat használ.