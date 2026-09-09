Borbély Lénárd, Csepel polgármestere magyarázatot kér a pénzügyminisztertől arra, miért vontak el közel 226 millió forint állami támogatást a kerülettől. A polgármester Facebook-bejegyzése szerint az önkormányzat kötelező feladataiban nem történt olyan változás, amely indokolná a támogatás csökkentését, ezért levélben fordult a tárcavezetőhöz.

Kiborult Kármán Andrásra a polgármester, elvett tőlük 226 millió forintot: a Facebookra írta ki, hogy az okát sem tudják – „Szeretnénk magyarázatot kapni” / Fotó: AFP / AFP

A legnagyobb tétel a gyermekétkeztetést érinti. Borbély Lénárd közlése szerint a bölcsődei, óvodai, általános iskolai és gimnáziumi étkeztetés támogatását 173 millió forinttal csökkentették. Emellett a csepeli bölcsődék működésére járó állami forrásból további közel 53 millió forintot vontak el.

A két tétel együtt megközelíti a 226 millió forintot.

A polgármester szerint azért különösen nehéz értelmezni a döntést, mert közben nem csökkent, hanem nőtt az ellátást igénybe vevők száma: az iskolai étkezést kérő gyermekek száma csaknem ötszázzal emelkedett.

Borbély Lénárd azt írta, hogy nem ismerik a miniszteri döntés indokát. Éppen ezért részletes tájékoztatást kért a pénzügyminisztertől arról, milyen számítás vagy jogcím alapján csökkentették a Csepelnek jutó állami támogatást. Borbély ugyanakkor jelezte, hogy az önkormányzat álláspontja szerint a kötelező feladatellátásban nincs olyan változás, amely a támogatás mérséklését alátámasztaná.

A pénzügyi hatás azért lehet érzékeny, mert a csökkentés közvetlenül olyan alapfeladatokat érint, mint a gyermekétkeztetés és a bölcsődék működtetése. Ha az állami támogatás tartósan alacsonyabb marad, az önkormányzatnak saját forrásból kellhet kipótolnia a hiányzó összeget, amennyiben az ellátás színvonalát változatlanul fenn akarja tartani.

Borbély Lénárd egyelőre nem beszélt arról, hogy a 226 millió forintos kiesés miatt szükség lenne-e költségvetési átcsoportosításra vagy más kiadások visszafogására. A polgármester azt írta, bízik abban, hogy tévedés történt, és azt ígérte, mindent megtesznek azért, hogy Csepel megkapja az önkormányzat szerint neki járó támogatást.

Rekordhiány mellett jött a csepeli elvonás

A csepeli támogatáscsökkentés egy olyan időszakban történt, amikor a magyar költségvetés helyzete is jelentősen romlott. A Pénzügyminisztérium adatai szerint augusztusban az államháztartás központi alrendszere 2311,2 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami történelmi rekordnak számít, az éves pénzforgalmi deficit pedig nyolc hónap után elérte az 5169,1 milliárd forintot. A tárca a kiugró mínuszt

elsősorban az uniós helyreállítási programok 2186,9 milliárd forintos előfinanszírozásával magyarázta,

és azt közölte, hogy ezek nélkül az augusztusi hiány 124,3 milliárd forint lett volna.

A költségvetési nyomás mellett a gazdaság más területeiről is kedvezőtlen hírek érkeztek: a WKW év végén bezárja győri üzemét, miközben a dízel átlagára már a 700 forintos szint közelébe emelkedett. A kormány közben 7,5 százalékos hiánnyal tervezi a módosított 2026-os költségvetést, miközben politikai vita zajlik az államadósság elmúlt hónapokban tapasztalt növekedéséről is. Ebben a környezetben különösen érzékenyen érintheti az önkormányzatokat minden állami támogatáscsökkentés.