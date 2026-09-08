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Bóka János
vármegye
Magyar Péter

Bóka János: ez valójában Rákosi Mátyás-program

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„Van annak egy diszkrét bája”, hogy Szent Istvánról nevez el vidékfejlesztési programot egy olyan kormány, amely a vármegyerendszer felszámolására készül – mondta Bóka János Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva kedden a parlamentben.
VG
2026.09.08, 19:05

Bóka János szerint komoly ellentmondás feszül a kormány vidékpolitikai tervei és a vármegyerendszer átalakítása között. A Fidesz frakcióvezetője Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva azt is kifogásolta, ahogyan a kormányváltás után elosztották a Magyar Falu Program forrásait.

program
A Fidesz frakcióvezetője a miniszterelnök szavaira reagálva élesen bírálta a Magyar Falu Program forrásainak kormányváltás utáni elosztását. / Fotó: Bóka János Facebook-oldala

Bóka: Ez valójában Rákosi Mátyás-program

Bóka János a Magyar Péter által ismertetett Szent István-programot bírálva úgy fogalmazott: „van annak egy diszkrét bája”, hogy a kormány ezen a néven hirdet programot, amikor közben fel akarja számolni a vármegyerendszert. „Nevezzék át, ez valójában Rákosi Mátyás-program” – mutatott rá a frakcióvezető. Egyúttal felszólította a kormányt, hogy álljon el a megyei közgyűlések megszüntetésétől.

Bóka János emlékeztetett arra is, hogy 

  • 1400 falusi boltot mentettek meg a bezárástól, 
  • kiterjesztették a falugondnoki rendszert 
  • és 1200 új falubuszt szereztek be. 

Szavai szerint 1100 falusi óvoda- és iskolafelújítás valósult meg, továbbá 600 orvosi rendelőt korszerűsítettek. Hozzátette: a Fidesz emelte a falusi hivatalnokok fizetését, a falusi csokot pedig 50 ezren vették igénybe. A korábbi kabinet ezen túl további támogatási programokat is indított a vidéki települések számára.

A Fidesz frakcióvezetője élesen bírálta a Magyar Falu Program forrásainak kormányváltás utáni elosztását is. 

Állítása szerint „olyan jól sikerült” a pénzek felosztása, hogy míg Vas vármegye 18,5 százalékot kapott, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyének viszont kevesebb mint 1 százalék jutott. Bóka János az aránytalanságot egy olyan település játszóterének megépítésére megítélt támogatással szemléltette, ahol összesen egy óvodáskorú gyermek él.

A Fidesz frakcióvezetője végül arról beszélt, hogy a vármegyék eltörlésével és a meglehetősen ellentmondásos Szent István-programmal Magyar Péter és a Tisza Párt csak az emelkedő üzemanyagárakról akarja elterelni a figyelmet. Ezzel összefüggésben az ellenzéki politikus azt javasolta, hogy porhintés helyett, inkább vezessék vissza a védett üzemanyagárat.

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