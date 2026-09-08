Egy órán át beszélt Putyin és Trump Ukrajnáról: konkrét lépéseket vázolt fel Moszkva – fordulat jöhet a háborúban

Egy órán keresztül egyeztetett egymással Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök, miután az amerikai elnöki különmegbízott és Jared Kushner Moszkvában, illetve Kijevben tárgyalt. A Putyin-Trump telefonbeszélgetés a Kreml szerint konstruktív és rendkívül őszinte volt, az orosz elnök pedig azt is felvázolta, mit tehetne Washington a harcok gyors lezárásáért.

Egyórás telefonbeszélgetésen tárgyalta meg az ukrajnai háború alakulását Donald Trump és Vlagyimir Putyin / Fotó: Below the Sky / Shutterstock

Putyin és Trump ismét közvetlenül egyeztetett az ukrajnai háborúról: az orosz és az amerikai elnök pontosan egyórás telefonbeszélgetést folytatott egymással. A tárgyalásra azt követően került sor, hogy Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott és Jared Kushner szeptember 5-én és 6-án Moszkvában, illetve Kijevben tárgyalt.

A Kreml tájékoztatása szerint a Putyin-Trump telefonbeszélgetés konstruktív és őszinte légkörben zajlott. Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szerint a két vezető áttekintette az amerikai küldöttség látogatásainak eredményeit, valamint részletesen megvitatta az ukrajnai harctéri helyzetet és a konfliktus rendezésének kilátásait.

Putyin szerint Washington tehet a gyors lezárásért

A megbeszélés egyik fontos eleme az volt, hogy Putyin ismertette, szerinte mit tehetne az Egyesült Államok a katonai műveletek mielőbbi befejezéséért. Usakov szerint az orosz elnök konkrétan felvázolta azokat a lépéseket, amelyeket Washington „reálisan” megtehetne a harcok gyors lezárása érdekében.

Moszkva emellett pozitívan értékelte Trump közvetítői erőfeszítéseit. Az orosz elnök szerint az amerikai oldal és személyesen Trump is szerepet vállal abban, hogy megtalálják az ukrajnai konfliktus rendezésének lehetséges útját.

A Putyin-Trump egyeztetés egyúttal azt is jelzi, hogy a két vezető közötti közvetlen kapcsolat továbbra is fontos része az amerikai-orosz diplomáciának. A Kreml szerint a beszélgetés összességében pozitív volt, a felek pedig megállapodtak abban, hogy szükség esetén ismét közvetlenül kapcsolatba lépnek egymással.

A telefonbeszélgetés különös jelentőségét az adja, hogy az amerikai küldöttség moszkvai és kijevi tárgyalásai után történt.

A tárgyalássorozat így közvetlenül kapcsolódik ahhoz a diplomáciai folyamathoz, amelynek célja a konfliktus lezárásának lehetőségeinek feltárása.