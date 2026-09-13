Hamarosan véget érhet a rákosrendezői káosz: megkezdődött a MÁV-telep bontása

Az érintett terület Rákosrendező nyugati peremén, a Tatai út mentén, Zugló közigazgatási területén fekszik, azonban a romló közbiztonság az angyalföldiekre is hatással van. A környéken lakóházak, óvodák, játszóterek találhatók, ezért a helyzet rendezése égető kérdéssé vált.

Hamarosan véget érhet a rákosrendezői káosz / Fotó: Facebook / Tóth József

Július végére a helyzet annyira elviselhetetlené vált, hogy Tóth József XIII. kerületi polgármester nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszterhez, valamint Baricska Norbert Tamás Budapest rendőrfőkapitányához.

Megkezdődtek a munkálatok Rákosrendezőn

Tóth József hétfőn arról számolt be, hogy megkezdődött az egykori MÁV-telep romos épületeinek bontása. Annak ellenére, hogy a terület sem közigazgatásilag, sem tulajdonjogilag nem tartozik XIII. kerülethez, az önkormányzat felajánlotta segítségét.

Az épületek bontásának egyik fázisát, a romosítást saját költségen elvégezzük

− jelentette be Tóth József.

Az előreláthatóan egy hónapig tartó munkálatokat egy nyílt közbeszerzési eljárás előzte meg, de a feladat ezzel nem ér majd véget. A romok elszállítását Budapesti Közműveknek kell elvégezni.

Bízom benne, hogy ez haladéktalanul meg is valósul majd, mielőtt a környék illegális hulladéklerakóként kezdene funkcionálni

− hangsúlyozta a polgármester.

Számtalan panasz érkezett

Az egykori MÁV-telep illegális lakásfoglalói két kerület számára is problémákat okoznak. Mind a zuglói, mind az angyalföldi lakosok számtalan alkalommal fordultak panasszal a kerületi önkormányzatokhoz, júliusra pedig annyira tarthatatlanná vált a helyzet, hogy Tóth József nyílt levelet fogalmazott meg az üggyel kapcsolatban.

A terület a Budapesti Közművek és a magyar állam tulajdonában van, így a a Zuglói Önkormányzati Rendészetnek ott nincs intézkedési jogköre. A XIV. kerület ugyan szervezett közös akciókat a a rendőrséggel, a polgárőrséggel, valamint a szomszédos kerületek rendészeti szerveivel, de ez nem hatástalanította a probléma gyökerét.

Így alakult ki az a váratlan helyzet, hogy a XIII. kerület magára vállalta a bontás 100 millió forintos költségét annak érdekében, hogy a kerület közbiztonságát javítani lehessen,