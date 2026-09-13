Deviza
EUR/HUF365,23 +0,44% USD/HUF314,47 +0,31% GBP/HUF425,71 +0,38% CHF/HUF385,36 +0,31% PLN/HUF84,42 +0,37% RON/HUF69,43 +0,33% CZK/HUF15,05 +0,32% EUR/HUF365,23 +0,44% USD/HUF314,47 +0,31% GBP/HUF425,71 +0,38% CHF/HUF385,36 +0,31% PLN/HUF84,42 +0,37% RON/HUF69,43 +0,33% CZK/HUF15,05 +0,32%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Rákosrendező
közbiztonság
bontás

Hamarosan véget érhet a rákosrendezői káosz: megkezdődött a MÁV-telep bontása

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megkezdődtek az egykori MÁV-telep bontási munkálatai. Az utóbbi időben egyre súlyosabb közbiztonsági problémák alakultak ki Rákosrendező környékén a romos épületekbe beköltözők miatt. Annak ellenére, hogy a XIII. kerület nem illetékes, az önkormányzat segítséget nyújt a terület rendezésében.
VG
2026.09.13, 20:09

Az érintett terület Rákosrendező nyugati peremén, a Tatai út mentén, Zugló közigazgatási területén fekszik, azonban a romló közbiztonság az angyalföldiekre is hatással van. A környéken lakóházak, óvodák, játszóterek találhatók, ezért a helyzet rendezése égető kérdéssé vált.

Hamarosan véget érhet a rákosrendezői káosz
Hamarosan véget érhet a rákosrendezői káosz / Fotó: Facebook / Tóth József

Július végére a helyzet annyira elviselhetetlené vált, hogy Tóth József XIII. kerületi polgármester nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszterhez, valamint Baricska Norbert Tamás Budapest rendőrfőkapitányához.

Megkezdődtek a munkálatok Rákosrendezőn

Tóth József hétfőn arról számolt be, hogy megkezdődött az egykori MÁV-telep romos épületeinek bontása. Annak ellenére, hogy a terület sem közigazgatásilag, sem tulajdonjogilag nem tartozik XIII. kerülethez, az önkormányzat felajánlotta segítségét.

Az épületek bontásának egyik fázisát, a romosítást saját költségen elvégezzük

jelentette be Tóth József.

Az előreláthatóan egy hónapig tartó munkálatokat egy nyílt közbeszerzési eljárás előzte meg, de a feladat ezzel nem ér majd véget. A romok elszállítását Budapesti Közműveknek kell elvégezni.

Bízom benne, hogy ez haladéktalanul meg is valósul majd, mielőtt a környék illegális hulladéklerakóként kezdene funkcionálni

− hangsúlyozta a polgármester.

Számtalan panasz érkezett

Az egykori MÁV-telep illegális lakásfoglalói két kerület számára is problémákat okoznak. Mind a zuglói, mind az angyalföldi lakosok számtalan alkalommal fordultak panasszal a kerületi önkormányzatokhoz, júliusra pedig annyira tarthatatlanná vált a helyzet, hogy Tóth József nyílt levelet fogalmazott meg az üggyel kapcsolatban.

A terület a Budapesti Közművek és a magyar állam tulajdonában van, így a a Zuglói Önkormányzati Rendészetnek ott nincs intézkedési jogköre. A XIV. kerület ugyan szervezett közös akciókat a a rendőrséggel, a polgárőrséggel, valamint a szomszédos kerületek rendészeti szerveivel, de ez nem hatástalanította a probléma gyökerét.

Így alakult ki az a váratlan helyzet, hogy a XIII. kerület magára vállalta a bontás 100 millió forintos költségét annak érdekében, hogy a kerület közbiztonságát javítani lehessen,

Karácsony Gergely szerint nem csupán rendészeti problémáról van szó

A romló budapesti közbiztonsági állapotokkal kapcsolatban a főpolgármester megjegyezte, hogy a zavaró jelenségek jelentős része nem kizárólag rendészeti, hanem szociális probléma. Véleménye szerint a rendőrség mellett az állami és önkormányzati szereplők együttműködésére is szükség van, ám hangsúlyozta, hogy

nagyobb rendőri jelenlétre van szükség Budapesten.

Ezt követően egy 30 napos fokozott közbiztonsági akció indult a fővárosban, azonban az intézkedés nem váltotta be teljes egészében a hozzá fűzött reményeket. Ennek során a rendőrök több száz esetben jártak el, ám a hivatalos jelentés szerint a mögöttes szociális és egészségügyi kihívások az érintett területek és szakemberek bevonását teszik szükségessé.

Energiaválság

Energiaválság
1918 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu