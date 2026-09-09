Kő kövön nem marad Rákosrendezőn: így verik szét a MÁV-telepet, Tóth Józsefék nem sajnálják rá a pénzt – száz fős flakonozó banda tartja rettegésben lakosok ezreit

Folyamatosan bontják az egykori MÁV-telep elhagyatott épületeit Rákosrendezőn. Több mint ezer környékbeli lakos jelezte, hogy az illegális lakásfoglalók miatt élhetetlenné vált a környék, ezért a XIII. kerületi önkormányzat jelentős összeget fordított az áldatlan állapotok felszámolására.

Rákosrendező: így számolják fel a MÁV-telepet / Fotó: Tóth József / Facebook

A XIII. Kerületi Közterület-felügyelet már július végén arról számolt be, hogy a rendőrséggel közösen végrehajtott újabb ellenőrzés során a korábbinál jóval kevesebb lakót találtak az egykori MÁV-telepen.

A terület Rákosrendező nyugati szélén, a Tatai út mentén, közvetlenül a XIII. kerület határán fekszik. Az egykori MÁV-lakóépületek nem elszigetelt rozsdaövezetben, hanem társasházak, családi házak, óvodák és játszóterek közelében állnak, ezért az ottani állapotok elsősorban az angyalföldiek mindennapjait érintik.

Tóth József, a XIII. kerület polgármestere jelentette be a munkálatok megkezdését. Emlékeztetett, hogy júliusban nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszterhez, valamint Baricska Norbert Tamás budapesti rendőrfőkapitányhoz az egykori MÁV-dolgozók által lakott ingatlanok ügyében.

Vitézy Dávid válaszában közölte: az ingatlanok már a főváros tulajdonában vannak, a bontás korábbi akadályai pedig elhárultak, így amint Budapest készen áll a terület átvételére, megkezdődhetnek a munkálatok. A miniszter hangsúlyozta, hogy minden szükséges segítséget megadnak a tarthatatlan helyzet rendezéséhez.

A levéllel együtt több mint ezer környékbeli lakos aláírását is eljuttatták a címzettekhez, sürgetve a területen kialakult helyzet rendezését.

A lakásokat két évvel ezelőtt üríttette ki a MÁV, hogy a terület ne jelentsen akadályt a Mini-Dubaj-beruházás előtt. Eredetileg egy közel ötmilliárd eurós, az Egyesült Arab Emírségek befektetőihez kötődő városfejlesztésként indult volna, mára azonban teljesen új irányt vett.

Az M1-nek nyilatkozó Puchner Gábor, a XIII. kerület vagyongazdálkodásért és közbiztonságért felelős alpolgármestere elmondta, hogy az időközben beköltöző illegális lakásfoglalók jelentősen rontották a környék közbiztonságát.