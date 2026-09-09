Kő kövön nem marad Rákosrendezőn: így verik szét a MÁV-telepet, Tóth Józsefék nem sajnálják rá a pénzt – száz fős flakonozó banda tartja rettegésben lakosok ezreit
Folyamatosan bontják az egykori MÁV-telep elhagyatott épületeit Rákosrendezőn. Több mint ezer környékbeli lakos jelezte, hogy az illegális lakásfoglalók miatt élhetetlenné vált a környék, ezért a XIII. kerületi önkormányzat jelentős összeget fordított az áldatlan állapotok felszámolására.
A XIII. Kerületi Közterület-felügyelet már július végén arról számolt be, hogy a rendőrséggel közösen végrehajtott újabb ellenőrzés során a korábbinál jóval kevesebb lakót találtak az egykori MÁV-telepen.
A terület Rákosrendező nyugati szélén, a Tatai út mentén, közvetlenül a XIII. kerület határán fekszik. Az egykori MÁV-lakóépületek nem elszigetelt rozsdaövezetben, hanem társasházak, családi házak, óvodák és játszóterek közelében állnak, ezért az ottani állapotok elsősorban az angyalföldiek mindennapjait érintik.
Tóth József, a XIII. kerület polgármestere jelentette be a munkálatok megkezdését. Emlékeztetett, hogy júliusban nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszterhez, valamint Baricska Norbert Tamás budapesti rendőrfőkapitányhoz az egykori MÁV-dolgozók által lakott ingatlanok ügyében.
Vitézy Dávid válaszában közölte: az ingatlanok már a főváros tulajdonában vannak, a bontás korábbi akadályai pedig elhárultak, így amint Budapest készen áll a terület átvételére, megkezdődhetnek a munkálatok. A miniszter hangsúlyozta, hogy minden szükséges segítséget megadnak a tarthatatlan helyzet rendezéséhez.
A levéllel együtt több mint ezer környékbeli lakos aláírását is eljuttatták a címzettekhez, sürgetve a területen kialakult helyzet rendezését.
A lakásokat két évvel ezelőtt üríttette ki a MÁV, hogy a terület ne jelentsen akadályt a Mini-Dubaj-beruházás előtt. Eredetileg egy közel ötmilliárd eurós, az Egyesült Arab Emírségek befektetőihez kötődő városfejlesztésként indult volna, mára azonban teljesen új irányt vett.
Az M1-nek nyilatkozó Puchner Gábor, a XIII. kerület vagyongazdálkodásért és közbiztonságért felelős alpolgármestere elmondta, hogy az időközben beköltöző illegális lakásfoglalók jelentősen rontották a környék közbiztonságát.
Hozzátette: bár a terület Zuglóhoz tartozik, nem várhattak tovább, ezért megkezdték az áldatlan állapotok felszámolását.
A munkálatok 61 millió forintjába kerülnek a XIII. kerületnek,
a bontás után visszamaradó romokat azonban a Budapesti Közműveknek kell elszállítania.
A XIII. kerületi önkormányzat már több mint egy éve sürgette a Rákosrendező melletti egykori MÁV-telep rendezését. Tóth József polgármester korábban arra figyelmeztetett, hogy a lakásfoglalók miatt a terület egy év alatt „újabb Hős utcává” vált. Tóth József arról is beszélt, hogy a területen rendszeressé vált
- a droghasználat,
- a prostitúció,
- az utcai verekedések,
- a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények,
- valamint jelentősen megszaporodtak a lakásbetörések
- és a lopások is.
A Világgazdaság korábban megkereste a zuglói önkormányzatot, hogy milyen intézkedéseket terveznek a kialakult helyzet kezelésére. A kerület válaszából nem derült ki, hogy a XIII. kerületéhez hasonló, jelentősebb anyagi ráfordítással járó lépésekre készülnének.
Ehelyett azt hangsúlyozták, hogy rendszeresen szerveznek átfogó ellenőrzéseket. A zuglói önkormányzat közölte, hogy
a Rákosrendező környékével kapcsolatban rendszeresen érkeznek lakossági jelzések.
Tóth József szerint drámaivá vált a helyzet: az egykori MÁV-telepen közel százfős illegális közösség alakult ki, miközben Hajdú-Bihar, Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből is folyamatosan érkeztek újabb lakásfoglalók. A polgármester úgy véli, mindez megelőzhető lett volna, ha időben rendezik a területet.
A közbiztonsági problémákat az utcai drogfogyasztás és a palackgyűjtés is súlyosbítja. Több fővárosi polgármester jelezte, hogy a visszaváltható palackok miatt más kerületekből is tömegesen érkeznek gyűjtögetők.
A XIII. kerületi önkormányzat nem válaszolt lapunknak arra, hogy mely területeken a legsúlyosabb a helyzet. Újlipótváros lakói saját kezükbe vették a kezdeményezést: szemétszedést és polgárőri járőrszolgálatot szerveztek, valamint aláírásgyűjtést indítottak a közbiztonság javításáért.