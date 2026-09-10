Most már hivatalos: óriási bérrendezést lengetett be a kormány, az illetményalap mellett a pótlékokhoz is hozzányúlnának – jöhet a szolgálati lakások reformja is

A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, amelyről a 2027-es költségvetés tárgyalásakor születhet végleges döntés – jelentette be Pósfai Gábor.

A rendőrség kilencezer fős létszámhiánnyal küzd / Fotó: Shutterstock

A belügyminiszter szerint az illetményalap emelése mellett új pótlékokra és a szolgálati lakások támogatási rendszerének átalakítására is szükség van.

Pósfai Gábor a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában elmondta, hogy az intézkedéseket tartalmazó javaslatcsomagot már bemutatták a szakszervezeteknek a Belügyi Érdekegyeztető Tanács ülésén, a végleges döntés pedig a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg.

A tervezet része

a 2008 óta változatlan illetményalap emelése,

valamint azoknak a pótlékoknak a növelése,

amelyek lehetővé teszik az egyes szolgálati szintek közötti differenciálást. A jelentős létszámhiánnyal küzdő településeken és régiókban úgynevezett preferált települési pótlékot is bevezetnének. Erre korábban is lehetőséget adott a jogszabály, de a tárcavezető szerint eddig nem alkalmazták.

A minisztérium az országon belüli mobilitást is ösztönözné. Ehhez Pósfai Gábor szerint át kell tekinteni a szolgálati lakások, illetve az albérletek támogatásának jelenlegi rendszerét.

A belügyminiszter súlyosnak nevezte az előző kormánytól örökölt létszámhelyzetet. Közlése szerint a teljes belügyi ágazatból mintegy 12 ezer szakember hiányzik, közülük kilencezer a rendőrségtől.

Azt mondta, míg 2010-ben több mint hétezren jelentkeztek tiszthelyettesnek, addig idén már csak 1255-en. Pósfai szerint ezért olyan életpályát kell kialakítani, amely ismét vonzóvá teszi a rendőrségi, tűzoltói és büntetés-végrehajtási szolgálatot.

A belügyi ágazatba eddig több mint ezren jelezték, hogy élnének a „visszaszerelés” lehetőségével.

Több mint kétszázan már visszatértek a rendőrséghez, a tűzoltósághoz vagy a büntetés-végrehajtáshoz, további több száz kérelem elbírálása pedig folyamatban van.

A vizsgálat kiterjed a belügyminisztérium működésére, háttérintézményeire és gazdasági társaságaira, valamint a sport területére. A teljes folyamat lezárását követően az eredményeket nyilvánosságra hozzák.