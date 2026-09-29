Sikítozó kékharisnya ügy: megszólalt a miniszter, miután nem sikerült csiszolni a rendőrség kommunikációján – elfogadhatatlan, tisztázni kell, hogy történhetett ez
„A közbizalom alapja a tisztelet. A mai sajtóhírekben megjelent, a BRFK egyik interjúkérelmével kapcsolatos belső levelezésben használt hangnem számomra elfogadhatatlan” – írta kedd délutáni Facebook-bejegyzésében Pósfai Gábor belügyminiszter, akihez többek között a rendőrség is tartozik.
A tárcavezető kiemelte, hogy a nőket érő utcai zaklatás valós probléma. Az érintettek tapasztalatait komolyan kell venni, és minden rendelkezésre álló jogszerű eszközzel dolgozni kell a megelőzésén.
„Fontosnak tartom, hogy a rendőrség képes legyen az önreflexióra: a BRFK kommunikációs területe elismerte a hibát, elnézést kért, és belső vizsgálatot indít. Kérem a rendőrség vezetését az eset körülményeinek teljes körű tisztázására, valamint annak megvizsgálására, milyen intézkedések szükségesek ahhoz, hogy hasonló eset ne fordulhasson elő soha többet” – zárta sorai Pósfai Gábor.
Elfogadhatatlan volt a rendőrség kommunikációja a tárcavezető szerint
A belügyminiszter által is említett „sajtóhír” a HVG keddi cikkéből indult. A lap újságírója, Martini Noémi szeptember első hetében a BRFK kommunikációs osztályát megkeresve interjút kért Budapest rendőrfőkapitányától, Baricska Norbert Tamás ezredestől a budapesti utcai zaklatások témakörében. A BRFK nem akart nyilatkozni.
A portálhoz időközben egy anonim kérdőíven keresztül több mint 300 történet érkezett be, 93 százalékban nőktől, a történeteik kísértetiesen hasonlítottak egymásra: főként Budapest utcáin és tömegközlekedési járatokon érte őket szexuális zaklatás. Emiatt újra megkeresték a rendőrséget a témában. Több levélváltás történt, de érdemi információt nem kaptak.
Végül egy nem mindennapi válasz érkezett. Az ORFK a HVG újságírójának címzett egy e-mailt, valószínűleg véletlenül. (A címzettek között három rendőrségi munkatárs szerepelt, a téma pedig az ő interjúkérelme volt.) A levél „Kedves Attila!” címzéssel indul, vagyis feltehetőleg nem az újságírónak szánták. Azt írták, hogy Soma szerint (valószínűleg Csécsi Soma szóvivőre utalnak) „egy sikítozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni”.
Ez a levélváltás terjedt el a magyar sajtóban, és erre ragált bejegyzésével Pósfai Gábor belügyminiszter is.