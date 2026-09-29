Sikítozó kékharisnya ügy: megszólalt a miniszter, miután nem sikerült csiszolni a rendőrség kommunikációján – elfogadhatatlan, tisztázni kell, hogy történhetett ez

„A közbizalom alapja a tisztelet. A mai sajtóhírekben megjelent, a BRFK egyik interjúkérelmével kapcsolatos belső levelezésben használt hangnem számomra elfogadhatatlan” – írta kedd délutáni Facebook-bejegyzésében Pósfai Gábor belügyminiszter, akihez többek között a rendőrség is tartozik.

A rendőrség kommunikációját egy nyilvánosságra került furcsa levelezés miatt éri kritika / Fotó: Ladóczki Balázs

A tárcavezető kiemelte, hogy a nőket érő utcai zaklatás valós probléma. Az érintettek tapasztalatait komolyan kell venni, és minden rendelkezésre álló jogszerű eszközzel dolgozni kell a megelőzésén.

„Fontosnak tartom, hogy a rendőrség képes legyen az önreflexióra: a BRFK kommunikációs területe elismerte a hibát, elnézést kért, és belső vizsgálatot indít. Kérem a rendőrség vezetését az eset körülményeinek teljes körű tisztázására, valamint annak megvizsgálására, milyen intézkedések szükségesek ahhoz, hogy hasonló eset ne fordulhasson elő soha többet” – zárta sorai Pósfai Gábor.

Elfogadhatatlan volt a rendőrség kommunikációja a tárcavezető szerint

A belügyminiszter által is említett „sajtóhír” a HVG keddi cikkéből indult. A lap újságírója, Martini Noémi szeptember első hetében a BRFK kommunikációs osztályát megkeresve interjút kért Budapest rendőrfőkapitányától, Baricska Norbert Tamás ezredestől a budapesti utcai zaklatások témakörében. A BRFK nem akart nyilatkozni.

A portálhoz időközben egy anonim kérdőíven keresztül több mint 300 történet érkezett be, 93 százalékban nőktől, a történeteik kísértetiesen hasonlítottak egymásra: főként Budapest utcáin és tömegközlekedési járatokon érte őket szexuális zaklatás. Emiatt újra megkeresték a rendőrséget a témában. Több levélváltás történt, de érdemi információt nem kaptak.

Végül egy nem mindennapi válasz érkezett. Az ORFK a HVG újságírójának címzett egy e-mailt, valószínűleg véletlenül. (A címzettek között három rendőrségi munkatárs szerepelt, a téma pedig az ő interjúkérelme volt.) A levél „Kedves Attila!” címzéssel indul, vagyis feltehetőleg nem az újságírónak szánták. Azt írták, hogy Soma szerint (valószínűleg Csécsi Soma szóvivőre utalnak) „egy sikítozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni”.