Komoly fordulat Merkely Béla fia cégének ügyében: rendőrségi feljelentés lett a 600 milliós állami támogatásból

Hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a Merkely Béla fiának résztulajdonában álló KinaviX Kft. állami támogatásból megvalósuló projektje ügyében. A Digitális avatárok nevű projekt három év alatt csaknem 600 millió forint egyedi állami támogatást kapott, amelyet egy későbbi szakmai felülvizsgálat indokolatlannak és aggályosnak minősített – írta a Telex.

Rendőrségi nyomozás indult a Merkely Béla fiának érdekeltségébe tartozó KinaviX Kft. támogatása miatt / Fotó: Jaromir Chalabala / Shutterstock

Új szakaszba lépett a Merkely Béla fiának résztulajdonában álló KinaviX Kft. állami támogatásának ügye: a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt nyomozást indított.

A rendőrség a Telex kérdésére erősítette meg, hogy büntetőeljárás zajlik a cég Digitális avatárok című projektjének támogatása miatt.

Az ügy előzménye, hogy a projekt három egymást követő évben kapott egyedi miniszteri támogatást. 2024-ben még a Semmelweis Egyetem neve alatt futott, 2025-ben az egyetem és a KinaviX konzorciumban kapott pénzt, 2026-ban pedig már csak a vállalkozás volt a kedvezményezett. A három támogatás összege összesen 599 369 882 forint volt.

A támogatásokra azután vetült komolyabb figyelem, hogy az újonnan felállt Tudományos és Technológiai Minisztérium átvilágította a korábbi, Hankó Balázs által tudománypolitikáért felelős miniszterként megítélt egyedi támogatásokat. A szakértői értékelés szerint a KinaviX projektjének támogatása szakmailag nem volt indokolt, és aggályosnak minősítették.

A minisztérium júliusban azt közölte, hogy a támogatást már a felülvizsgálat lezárása előtt kifizették, ezért annak visszavonására nem volt lehetőség. A jogi munkacsoport azt vizsgálta, milyen jogi lépések tehetők az ilyen, már kifizetett, de szakmailag kifogásolható támogatások ügyében.

A büntetőeljárás egy olvasói feljelentés nyomán indult. A feljelentést a Fővárosi Főügyészség továbbította a BRFK-nak, amely kezdetben a feljelentés kiegészítését rendelte el, később azonban már nyomozásról tájékoztatta a lapot.

A rendőrség több szálat is vizsgál

Az ügyben összeférhetetlenség is felmerült. A tavaly júliusban alapított KinaviX tulajdonosai között ugyanis az alapítás óta ott van Merkely Béla fia, Merkely Gergő, miközben a Semmelweis Egyetem rektora korábban maga is tulajdonos volt a cégben. Tavaly október végétől a Semmelweis Egyetem tulajdonában álló Semmelweis TTC Zrt. váltotta őt a tulajdonosi körben.