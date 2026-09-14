Komoly fordulat Merkely Béla fia cégének ügyében: rendőrségi feljelentés lett a 600 milliós állami támogatásból
Hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a Merkely Béla fiának résztulajdonában álló KinaviX Kft. állami támogatásból megvalósuló projektje ügyében. A Digitális avatárok nevű projekt három év alatt csaknem 600 millió forint egyedi állami támogatást kapott, amelyet egy későbbi szakmai felülvizsgálat indokolatlannak és aggályosnak minősített – írta a Telex.
Új szakaszba lépett a Merkely Béla fiának résztulajdonában álló KinaviX Kft. állami támogatásának ügye: a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt nyomozást indított.
A rendőrség a Telex kérdésére erősítette meg, hogy büntetőeljárás zajlik a cég Digitális avatárok című projektjének támogatása miatt.
Az ügy előzménye, hogy a projekt három egymást követő évben kapott egyedi miniszteri támogatást. 2024-ben még a Semmelweis Egyetem neve alatt futott, 2025-ben az egyetem és a KinaviX konzorciumban kapott pénzt, 2026-ban pedig már csak a vállalkozás volt a kedvezményezett. A három támogatás összege összesen 599 369 882 forint volt.
A támogatásokra azután vetült komolyabb figyelem, hogy az újonnan felállt Tudományos és Technológiai Minisztérium átvilágította a korábbi, Hankó Balázs által tudománypolitikáért felelős miniszterként megítélt egyedi támogatásokat. A szakértői értékelés szerint a KinaviX projektjének támogatása szakmailag nem volt indokolt, és aggályosnak minősítették.
A minisztérium júliusban azt közölte, hogy a támogatást már a felülvizsgálat lezárása előtt kifizették, ezért annak visszavonására nem volt lehetőség. A jogi munkacsoport azt vizsgálta, milyen jogi lépések tehetők az ilyen, már kifizetett, de szakmailag kifogásolható támogatások ügyében.
A büntetőeljárás egy olvasói feljelentés nyomán indult. A feljelentést a Fővárosi Főügyészség továbbította a BRFK-nak, amely kezdetben a feljelentés kiegészítését rendelte el, később azonban már nyomozásról tájékoztatta a lapot.
A rendőrség több szálat is vizsgál
Az ügyben összeférhetetlenség is felmerült. A tavaly júliusban alapított KinaviX tulajdonosai között ugyanis az alapítás óta ott van Merkely Béla fia, Merkely Gergő, miközben a Semmelweis Egyetem rektora korábban maga is tulajdonos volt a cégben. Tavaly október végétől a Semmelweis Egyetem tulajdonában álló Semmelweis TTC Zrt. váltotta őt a tulajdonosi körben.
A helyzet azért vált különösen érzékennyé, mert a cég és az egyetem 2025-ben éppen akkor kapott konzorciumban állami támogatást, amikor Merkely Béla még maga is tulajdonos volt. A rektor emellett az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi tagjaként is érintett volt, és a szabályok alapján a fia tulajdonrésze miatt összeférhetetlenségi bejelentési kötelezettség is felmerült.
Az alapítvány végül június 30-án határozatban állapította meg Merkely Béla összeférhetetlenségét a KinaviX-et érintő döntésekben, a dokumentumot azonban csak július 16-án tették közzé.
A határozat a további döntésekből zárta ki a rektort, miközben nem tért ki érdemben arra, hogy az összeférhetetlen helyzet a korábbi időszakban is fennállhatott.
Most már nemcsak egy szakmai felülvizsgálat, hanem rendőrségi nyomozás is vizsgálja, hogyan juthatott a KinaviX projektje három év alatt közel 600 millió forint közpénzhez.
Rendőrségi nyomozás indult az Eximbank ügyeiben: több ezer oldalnyi iratot foglaltak le
Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt indított büntetőeljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda az Eximbank átvilágítása során feltárt adatok alapján. A rendőrséghez négy feljelentés érkezett, a nyomozók pedig már több ezer oldalnyi dokumentumot vizsgálnak. A banknál már nyáron komoly személyi változások történtek