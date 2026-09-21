Váratlan fordulatot hozott a szankciós huzavona: könnyen partszélre kerülhet, aki az Orbán Viktor által is használt vétófegyverhez nyúl – belemennek a visszautasíthatatlan kompromisszumba Ficóék?

Meghökkentő fordulatot hoztak az egy hétre meghosszabbított érvényű Oroszország elleni szankciós lista ügye. A most kiszivárgott új információ illik abba a folyamatba, hogy az uniós nagyok igyekeznek megfosztani a gyengébbeket a magyar Orbán Viktor által gyakran felhasznált vétótól. Robert Fico szlovák kormányfőt nehéz választás elé állították Brüsszelben.

Robert Fico megkapta az őzet, de elvették a puskáját Fotó: AFP

Beszámoltunk róla: az először 2014-ben elfogadott, jelenleg 3000 orosz személyt és vállalatot büntető szankciók meghoszabbításáról folyó tárgyalások megfeneklettek Brüsszelben.

Akkora ajándékot kaphat az EU-tól a választási győzelem mellé Putyin, hogy még a szava is eláll – dagad a botrány, lekerülhet a szankciós listáról az orosz elnök

Lejár kedden az orosz szankciós lista ideiglenes, egyhetes meghosszabbítása is, és a hétfő délelőtti uniós egyeztetésen megint nem született megegyezés. Vlagyimir Putyin az egyik személy, aki ellen megszűnhetnek az uniós szankciók, ha a következő órákban nem születik áttörés. Ilyen ajándékra a hétvégi választási győzelem mellé az orosz elnök se számíthatott.

A listát félévente szokták meghosszabbítani, az egyhetes rendkívüli hosszabbításra a múlt heti hírek szerint azért került sor, mert Szlovákia levetetné a listáról az orosz–üzbég milliárdost, Aliser Uszmanovot.

Robert Fico mellett a franciáknak is volt mit kérni és kapni, sőt még valakinek

A szlovákokhoz csatlakozott ebben Franciaország is, az okot soha nem mondták ki hivatlosan, de a Financial Times forrásai szerint ez egy Azerbajdzsánnal kötendő fogolycsere-megállapodás része lenne. Jól példázva, hogy nem csak a kisállamok horgásznak szívesen a viták felzavarta vízben: alkalomadtán az a Párizs is, amely pedig csatlakozott a németekhez annak sürgetésében, hogy külpolitikai ügyekról szóló döntésekben szűnjék még a kötelező egyöntetűség az EU-tagállamok szavazásaiban.

Sőt mi több, egy harmadik szereplő is jelentkezett. Luxemburg szintén Pozsony mellé állt annak követelésében, hogy ha Uszmanovot leveszik a szankciós listáról, akkor kerüljön le Mihail Fridman, Oroszország egyik leggazdagabb embere is. Mindkettőjük levételét egyébként korábban az Orbán Viktor vezette Magyarország is sürgette.