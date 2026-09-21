Váratlan fordulatot hozott a szankciós huzavona: könnyen partszélre kerülhet, aki az Orbán Viktor által is használt vétófegyverhez nyúl – belemennek a visszautasíthatatlan kompromisszumba Ficóék?
Meghökkentő fordulatot hoztak az egy hétre meghosszabbított érvényű Oroszország elleni szankciós lista ügye. A most kiszivárgott új információ illik abba a folyamatba, hogy az uniós nagyok igyekeznek megfosztani a gyengébbeket a magyar Orbán Viktor által gyakran felhasznált vétótól. Robert Fico szlovák kormányfőt nehéz választás elé állították Brüsszelben.
Beszámoltunk róla: az először 2014-ben elfogadott, jelenleg 3000 orosz személyt és vállalatot büntető szankciók meghoszabbításáról folyó tárgyalások megfeneklettek Brüsszelben.
Akkora ajándékot kaphat az EU-tól a választási győzelem mellé Putyin, hogy még a szava is eláll – dagad a botrány, lekerülhet a szankciós listáról az orosz elnök
Lejár kedden az orosz szankciós lista ideiglenes, egyhetes meghosszabbítása is, és a hétfő délelőtti uniós egyeztetésen megint nem született megegyezés. Vlagyimir Putyin az egyik személy, aki ellen megszűnhetnek az uniós szankciók, ha a következő órákban nem születik áttörés. Ilyen ajándékra a hétvégi választási győzelem mellé az orosz elnök se számíthatott.
A listát félévente szokták meghosszabbítani, az egyhetes rendkívüli hosszabbításra a múlt heti hírek szerint azért került sor, mert Szlovákia levetetné a listáról az orosz–üzbég milliárdost, Aliser Uszmanovot.
Robert Fico mellett a franciáknak is volt mit kérni és kapni, sőt még valakinek
A szlovákokhoz csatlakozott ebben Franciaország is, az okot soha nem mondták ki hivatlosan, de a Financial Times forrásai szerint ez egy Azerbajdzsánnal kötendő fogolycsere-megállapodás része lenne. Jól példázva, hogy nem csak a kisállamok horgásznak szívesen a viták felzavarta vízben: alkalomadtán az a Párizs is, amely pedig csatlakozott a németekhez annak sürgetésében, hogy külpolitikai ügyekról szóló döntésekben szűnjék még a kötelező egyöntetűség az EU-tagállamok szavazásaiban.
Sőt mi több, egy harmadik szereplő is jelentkezett. Luxemburg szintén Pozsony mellé állt annak követelésében, hogy ha Uszmanovot leveszik a szankciós listáról, akkor kerüljön le Mihail Fridman, Oroszország egyik leggazdagabb embere is. Mindkettőjük levételét egyébként korábban az Orbán Viktor vezette Magyarország is sürgette.
Hogy került a képbe Luxemburg is, ezzel eddig nem voltak tele a lapok, hétfői jelentésében azonban a Politico megemlít egy kulcsfontosságúnak látszó részletet: Fridman vagyomna befagyasztása miatt hatalmas összegre perli a kisállamot. Ebből kispekulálhataó a "deal": ha Fridmant leszedik a büntetőlistáról, Luxemburg megszabadulhat egy 16 milliárd dolláros követeléstől.
Van azonban a jelentésnek egy olyan fontos új részlete, amely az EU-döntéshozás jövőjét tekintve hordoz általánosan fontos információt, különös tekintettel a konkrét ügyben érintett Robert Ficóra, de előre tekintve mindenkire.
Egy meglepő kompromisszum, ami azonban passzol az EU-trendbe
A Politico két meg nem nevezett diplomatátúl úgy tudja, az lehet a kompromisszum, hogy
leveszik a listáról a két oroszt, cserébe azonban a szankciós listát nem hat, hanem 36 hónapra hosszabbítanák meg.
Ez azt jelenti, hogy hat hónap múlva, de kétszer, vagy ötször hat hónap múlva sem lesz lehetősége akár a szlovákoknak, akár másnak követelésekkel élve blokkolni a szankciós listát. Egy ilyen ravasz javaslatot nehéz visszautasítani, hiszen Pozsony követelését tulajdonképpü teljesíti (mellesleg boldoggá teszi a franciákat és a luxemburgiakat). Egy fontos fegyver azonban elveszik, illetve évekre a raktár mélyére kerül.
A Reuters egyébként saját diplomataforrásai alapján már úgy adta elő a történetet, hogy a megegyezés meg is született.