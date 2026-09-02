Ruff Bálint kimondta, erre készül a kormány: jön a vagyonadó, átalakítják a KATA-t, megnyílhat a lehetőség a meleg párok örökbefogadása előtt ‒ a TISZA szavazói is megkapták a fejmosást a minisztertől
„Adóváltoztatások”, a vagyonadó bevezetése, a „teljes energetikai fordulat” levezénylése és az Orbán-kormányok tevékenységének „elmagyarázása” az embereknek ‒ ezek most a kormány legfontosabb feladatai a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint. Ruff Bálint hosszan, de olykor igen homályosan beszélt a TISZA-kormány prioritásairól a Telexnek adott videóinterjújában.
Ruff: Megmutatjuk, hogy lehet másképp gazdálkodni
A Miniszterelnökséget vezető miniszter az interjú során kitért arra, hogy újragondolják a KATA-t, mellyel kapcsolatban a tiszás politikus a legfőbb kritikaként azt fogalmazta meg, hogy „az Orbán-kormány nem mondta el: nem lesz nyugdíjad”. Ezzel burkoltan akár járulékemelésre is célozhatott Ruff, hiszen akárcsak a többi adónemnél, a KATA esetében is transzparens volt eddig is minden információ a társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságok tekintetében.
A hatályos szabályozás szerint a kisadózó vállalkozások tételes adóját, vagyis a KATA-t kizárólag főállású egyéni vállalkozók választhatják, ami azt jelenti, hogy nem lehet mellette 36 órát meghaladó munkaviszonyuk vagy nyugdíjjogosultságuk. Az adónem legfontosabb korlátozása, hogy csak és kizárólag magánszemélyek részére lehet kiállítani számlát, cégeknek vagy jogi személyeknek nem. A KATA havi fix kötelezettsége ötvenezer forint, amelyért cserébe évente legfeljebb tizennyolcmillió forint bevételt lehet elkönyvelni adómentesen. Fontos azonban figyelni arra, hogy az alanyi áfamentesség felső határa továbbra is tizenkétmillió forint, így ha a bevétel ezt átlépi, a KATA-s státusz megmaradása mellett is be kell jelentkezni az áfakörbe. Mivel a 108 000 forintos KATA-s alap nem éri el a mindenkori minimálbér összegét, a törvény szerint a szolgálati időt arányosítani kell. Egy KATA-sként végigdolgozott naptári év a nyugdíjszámítás során valóban (kb. 0,33–0,37 évnek) számít, ám ez eddig sem volt titok.
Ruff Bálint a beszélgetés során kitért arra is, hogy most kell hozzányúlni az energetikához. Elmondta, hogy ennek jegyében kiírtak egy szélerőmű pályázatot, ígéretet tett, meg fogják oldani, hogy a kistelepüléseknek legyen energiaközössége, és „megmutatják, hogy lehet másképp gazdálkodni”. Úgy véli, ezeket a kérdéseket egyszerre kell kezelni, mert mint mondta: aszály és energiaválság is egyszerre volt.
Vagyonadó: szándékosan vagy véletlenül keverte össze a miniszter a vagyon és jövedelem fogalmát?
A vagyonadóval összefüggésben pedig a miniszter kissé ellentmondásosan azt fejtegette, hogy bár annak szabályai régen készen vannak, mégis társadalmi egyeztetésre bocsájtják a javaslatot a törvény elfogadása előtt.
Ugyanakkor már most tényként közölte, hogy az egymilliárd forint feletti „jövedelmekre és vagyonokra” fog vonatkozni a gyakorlatban. Reméljük, a tárcavezető részéről ez csak nyelvbotlás volt, mert óriási különbség van vagyon és jövedelem között, alábbi keretes írásunkban tisztázzuk a két fogalom pontos jelentését.
A vagyon és a jövedelem közti leglényegesebb különbség az időhöz való viszonyukban és a természetükben rejlik: a jövedelem egy dinamikus folyamat, míg a vagyon egy statikus állapot. A jövedelem közgazdasági értelemben egy úgynevezett áramlási vagy folyamat jellegű (flow) változó. Ez pontosan azt jelenti, hogy a jövedelem egy meghatározott időszak alatt beáramló gazdasági értékek, pénzbeni vagy természetbeni javak összessége. Jövedelemnek minősül a munkáért kapott fizetés, a vállalkozási tevékenységből származó profit, a befektetések után járó kamat vagy osztalék, az ingatlan bérbeadásából származó díj, valamint az állami juttatások, mint a nyugdíj vagy a családi pótlék. Ezzel szemben a vagyon egy állományi (stock) változó, amely egyetlen konkrét időpontban, mint egy pillanatkép, mutatja meg egy egyén vagy jogi személy gazdasági helyzetét. A vagyon az adott pillanatban birtokolt összes anyagi és nem anyagi javak – például készpénz, bankbetétek, ingatlanok, járművek, értékpapírok és egyéb értéktárgyak – piaci értékének összege, csökkentve a fennálló kötelezettségekkel, azaz a hitelekkel és tartozásokkal. A vagyon tehát nem a pénz mozgását, hanem a már felhalmozott és megőrzött gazdasági értéket mutatja meg egy adott időpontban. Tehát a magas jövedelem nem jelent automatikusan nagy vagyont, és a nagy vagyon sem feltételez magas aktuális jövedelmet. Fontos különbség továbbá, hogy a jövedelmek után ‒ kivéve az olyan állami juttatásokat, mint például a családi pótlék vagy a nyugdíj ‒, jelenleg is fizetünk adót.
Hétfő este óta tudható, hogy Ruff Bálint veszi át a Védelmi Igazgatási Hivatal és a Nemzeti Információs Központ irányítását, amivel ő lett a kormány polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős tagja. A tárcavezető ugyanakkor ezt igyekezett bagatellizálni kifejtve, hogy bár statútumilag ezek a Miniszterelnökségen vannak, valójában továbbra is a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter koordinálja az említett szerveket.
A miniszter egyúttal ígéretet tett arra, hogy nem nála lesznek a titkosszolgálatok.
- Az Alkotmányvédelmi Hivatalért (AH) a belügyminiszter,
- az Információs Hivatalért (IH) a külügyminiszter,
- a koordinációs szervekért pedig a nemzetbiztonsági főtanácsadó felel.
Múlt héten az Országgyűlés végül Unger Annát választotta meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének, valamint Tasnády Katalint a hivatal nyomozati elnökhelyettesének. Ruff igyekezett azokat a magukat makacsul tartó pletykákat cáfolni, hogy az új szuperhatóság vezetőinek kiválasztásában szerepe lett volna.
Meleg párok házassága és verbális acsarkodás
„Én a jogegyenlőségben hiszek” – mondta az azonos nemű párok házasságáról Ruff Bálint. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ugyanis egy árvaházban nevelkedő gyerek sokkal jobb helyen van egy meleg párnál, mint egy állami intézményben.
Ruff Bálint verbális acsarkodásnak nevezte azt, hogy a TISZA szavazói elégedetlenségüknek adtak hangot az NVVH elnökének személye kapcsán, és véleménye szerint erre mondtak nemet az emberek.
„A képviselőknek a döntésében szerintem bízni kell” – fogalmazott, megjegyezve, hogy „újra kell tanulnunk, hogyan beszélünk egymással, mert a mostani acsarkodás a Fidesz nyelvezete”.
Ruff úgy véli, a TISZA Pártnak rossz, ha nem tudják elmagyarázni mi történt az elmúlt években, majd azt fejtegette, hogy az Orbán-rendszer leváltása után egy „új dolgot kell kiépíteni”.