Ruff Bálint kimondta, erre készül a kormány: jön a vagyonadó, átalakítják a KATA-t, megnyílhat a lehetőség a meleg párok örökbefogadása előtt ‒ a TISZA szavazói is megkapták a fejmosást a minisztertől

„Adóváltoztatások”, a vagyonadó bevezetése, a „teljes energetikai fordulat” levezénylése és az Orbán-kormányok tevékenységének „elmagyarázása” az embereknek ‒ ezek most a kormány legfontosabb feladatai a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint. Ruff Bálint hosszan, de olykor igen homályosan beszélt a TISZA-kormány prioritásairól a Telexnek adott videóinterjújában.

Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Ruff: Megmutatjuk, hogy lehet másképp gazdálkodni

A Miniszterelnökséget vezető miniszter az interjú során kitért arra, hogy újragondolják a KATA-t, mellyel kapcsolatban a tiszás politikus a legfőbb kritikaként azt fogalmazta meg, hogy „az Orbán-kormány nem mondta el: nem lesz nyugdíjad”. Ezzel burkoltan akár járulékemelésre is célozhatott Ruff, hiszen akárcsak a többi adónemnél, a KATA esetében is transzparens volt eddig is minden információ a társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságok tekintetében.

A hatályos szabályozás szerint a kisadózó vállalkozások tételes adóját, vagyis a KATA-t kizárólag főállású egyéni vállalkozók választhatják, ami azt jelenti, hogy nem lehet mellette 36 órát meghaladó munkaviszonyuk vagy nyugdíjjogosultságuk. Az adónem legfontosabb korlátozása, hogy csak és kizárólag magánszemélyek részére lehet kiállítani számlát, cégeknek vagy jogi személyeknek nem. A KATA havi fix kötelezettsége ötvenezer forint, amelyért cserébe évente legfeljebb tizennyolcmillió forint bevételt lehet elkönyvelni adómentesen. Fontos azonban figyelni arra, hogy az alanyi áfamentesség felső határa továbbra is tizenkétmillió forint, így ha a bevétel ezt átlépi, a KATA-s státusz megmaradása mellett is be kell jelentkezni az áfakörbe. Mivel a 108 000 forintos KATA-s alap nem éri el a mindenkori minimálbér összegét, a törvény szerint a szolgálati időt arányosítani kell. Egy KATA-sként végigdolgozott naptári év a nyugdíjszámítás során valóban (kb. 0,33–0,37 évnek) számít, ám ez eddig sem volt titok.

Ruff Bálint a beszélgetés során kitért arra is, hogy most kell hozzányúlni az energetikához. Elmondta, hogy ennek jegyében kiírtak egy szélerőmű pályázatot, ígéretet tett, meg fogják oldani, hogy a kistelepüléseknek legyen energiaközössége, és „megmutatják, hogy lehet másképp gazdálkodni”. Úgy véli, ezeket a kérdéseket egyszerre kell kezelni, mert mint mondta: aszály és energiaválság is egyszerre volt.