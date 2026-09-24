SAFE-hitel: Ruszin-Szendi cáfolta, hogy Magyarország nem vesz részt a programban, de keményen üzent a NER-es cégeknek – „Lehet, hogy már számolt a haszonnal, de most hoppon marad"
Ruszin-Szendi Romulusz szerint nem hangzott el a csütörtöki konferencián, hogy Magyarország nem él az Európai Unió SAFE-hitelprogramjának lehetőségével. A honvédelmi miniszter közleményében azt írta, a kormány mérlegeli azokat a lehetőségeket, amelyek segítik a haderőfejlesztést anélkül, hogy túlzottan megterhelnék az államháztartást.
Ruszin-Szendi Romulusz szerint nem hangzott el olyan kijelentés a csütörtöki ITBN CONF-EXPO 2026 konferencián, hogy Magyarország nem él az Európai Unió SAFE-hitelprogramjának lehetőségével. A honvédelmi miniszter közleményben reagált azokra a sajtóbeszámolókra, amelyek szerint Magyarország nem veszi igénybe a korábban számára kijelölt 16,216 milliárd eurós hitelkeretet.
„A mai konferencián természetesen nem hangzott el olyan, hogy nem élünk ezzel a lehetőséggel” – írta a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán.
Ruszin-Szendi: a kormány még nem is döntött az ügyben
A miniszter hangsúlyozta, hogy a SAFE-programban elérhető uniós forrás haderőfejlesztésre fordítható kölcsön, vagyis olyan hitel, amelyet később vissza kell fizetni. A kormány ezért azt mérlegeli, hogy milyen konstrukciók segítik ténylegesen a honvédelmi fejlesztéseket úgy, hogy közben ne terheljék meg túlzottan az államháztartást.
„A kormány mérlegeli a lehetőségeket, amelyek valóban segítik a honvédelmi fejlesztéseket. Mindezt úgy, hogy közben nem terhelik meg túlzottan az államháztartást” – fogalmazott.
Ruszin-Szendi egyúttal élesen bírálta azokat a sajtóorgánumokat, amelyek szerinte csúsztatva számoltak be a konferencián elhangzottakról. Azt írta, azok a projektek „szóba sem jöhetnek”, amelyeknél a források 99 százaléka váratlan fordulatként ugyanazon cégeknél landolt volna.
Nem szükséges a hangulatkeltés. Maradjunk a tényeknél még akkor is, ha lehet, hogy van olyan NER-es cég, amelyik már számolt a haszonnal, de most hoppon marad
– közölte.
A honvédelmi miniszter szerint a SAFE-hitel lehetőségéről a kormány továbbra is mérlegelés alapján dönt. Közleménye végén jelezte: „Az általam elmondottakat csúsztatva leíró, a valóságot elferdítő sajtóorgánumoktól pedig helyreigazítást kérünk.”
Az Európai Unió SAFE-programja legfeljebb 150 milliárd eurónyi, uniós hitelfelvételből finanszírozott hosszú lejáratú kölcsönt biztosíthat a tagállamok védelmi beruházásaihoz. Magyarország számára korábban 16,216 milliárd eurós előzetes hitelkeretet jelöltek ki.
Drámai bejelentést tett Ruszin-Szendi Romulusz: meghalt két katona a Magyar Honvédségnél – azonnali vizsgálatot rendeltek el
Megrázó bejelentést tett csütörtökön Ruszin-Szendi Romulusz: két katona is életét vesztette az elmúlt napokban. A Magyar Honvédség egyik tagja szolgálat közben önkezével vetett véget életének, a másikuk egy kiképzés során lett rosszul, majd másnap a kórházban elhunyt.