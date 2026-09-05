Ruszin-Szendi Romulusz miniszteri biztost kapott – új ember felügyeli a honvédségi beszerzéseket

A honvédelmi miniszter Illés Szabolcsot bízta meg a Magyar Honvédség beszerzési rendszerének felülvizsgálatával. A két évre kinevezett miniszteri biztos a honvédelmi célra már nem szükséges eszközök hasznosítására is javaslatot tesz, munkáját pedig kétfős titkárság segíti.

Ruszin-Szendi Romulusz miniszteri biztost kapott / Fotó: Dr. Ruszin-Szendi Romulusz / Facebook

A péntek este megjelent Hivatalos Értesítő szerint Illés Szabolcs feladata lesz a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalánál zajló infrastrukturális projektek koordinálása, valamint a honvédség beszerzési gyakorlatának átfogó átalakításában való közreműködés – írta meg a HVG.

A miniszteri biztos ennek érdekében

betekinthet a műszaki és költségvetési adatokat tartalmazó iratokba,

részt vehet a döntések előkészítésében,

valamint javaslatokat tehet a beszerzési rendszer módosítására.

Hatáskörébe tartozik annak vizsgálata is, hogyan lehetne hasznosítani a honvédelmi célra feleslegessé vált tárgyi eszközöket.

Illés Szabolcs két évig helyettes államtitkári szintű díjazásban részesül, munkáját pedig kétfős titkárság támogatja.

Ruszin-Szendi Romulusz korábban, bemutatkozó beszédében jelezte, hogy több korábbi honvédelmi beszerzést és döntést is áttekinthetnek. Példaként említette annak vizsgálatát, hogy az előző honvédelmi miniszter milyen körülmények között és milyen indokok alapján készíttetett hintót.

A honvédelmi miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

a korábbi beszerzések felülvizsgálata nem jelenti a haderőfejlesztés leállítását.

A modernizációt a következő években is folytatni kívánják.

A Zrínyi-program elnevezését nem kifogásolta, a hozzá kapcsolt „2026” évszámot azonban vitatta. Érvelése szerint a haderő fejlesztése nem egy meghatározott időpontban lezárható projekt, hanem folyamatos, hosszú távú feladat.

A harci drónok beszerzésével kapcsolatban óvatosan fogalmazott. Közölte, hogy először részletesen fel kell mérni, milyen képességekre és eszközökre van ténylegesen szüksége a Magyar Honvédségnek. A várható beszerzésekről csak ezt követően lehet dönteni.

Ruszin-Szendi Romulusz a kiberbiztonságot szintén kritikus területnek nevezte. Felidézte a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, valamint a Védelmi Beszerzési Ügynökséget ért kibertámadásokat, amelyek során érzékeny adatok is kikerültek a dark webre.