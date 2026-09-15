A rapid törvényalkotás végét ígérték, most a TISZA mégis salátatörvénybe rejtve, a módosításokra csak néhány órát adva veri át a brutális adóemelést

„Nem akarunk egy éjszaka alatt hozni jogszabályokat” – Magyar Péter miniszterelnök alig három hónapja ezzel húzott éles kontrasztot elődje és saját kormánya működe között. Hozzátette, a társadalmi egyeztetésnek ára van: a demokratikus törvényalkotás átfutási ideje minimum 8–10 nap. A Tisza-kormány most a dízeltámogatásról szóló salátatörvénybe csomagolt egy sokak pénztárcáját érintő, jelentős adóemelést, amelyet kivételes eljárással néhány nap alatt visz át a parlamenten.

A kampányban még Magyar Péter éles kritkával illette a salátatörvényekbe rejtett változtatásokat és a rapid törvénymódosításokat. / Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Péntek este benyújtották a salátatörvényt, kedden már meg is szavazhatják

Ahogyan azt lapunk kiszúrta: a T/669. számú törvényjavaslat alapvetően az üzemanyagár-emelkedés miatt nyújtott támogatásokról és kapcsolódó intézkedésekről szól, és ebbe került bele a dohánytermékek adóemelése, amely a cigarettától a hevített termékeken át a nikotinpárnákig számos terméket érint.

A cigaretta minimum jövedéki adója 47 140 forintról 59 800 forintra emelkedne ezer szálanként, ami 26,9 százalékos növekedés, így egy doboz cigaretta árában a minimum jövedékiadó-teher novembertől 253 forinttal nő.

A kormány pénteken este nyújtotta be a salátatörvényt, melybe elrejtették a dohánytermékeket terhelő adó mértékének jelentős emelését tartalmazó passzust.

Ezt követően hétfőn kivételes eljárásban napirendre vették, kedden pedig már a zárószavazás következhet. A négy naptári napból kettő hétvégére esett, így egyetlen teljes munkanap maradt a péntek esti benyújtás és a szavazás napja között.

Ugyanakkor a rapid tempó és a jogszabály salátatörvénybe rejtése nehezen fér össze azzal, amit Magyar Péter mérceként állított a tiszás törvényhozásnak. A miniszterelnök júniusi kijelentése ugyanis éppen a társadalmi egyeztetéssel magyarázta a lassabb jogalkotást, és legalább 8–10 napban határozta meg a demokratikus törvényalkotás átfutási idejét.

A Tisza választási programjában is más gyakorlatot ígért: vállalta a rendeleti kormányzás megszüntetését és „az Országgyűlés valódi szerepének helyreállítását”. Porcher Áron júniusban már kormánypárti képviselőként utalt erre a Parlament falai közt, Radnai Márk pedig később valódi társadalmi egyeztetést ígért.