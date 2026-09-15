Elképesztő módon értesült a kirúgásáról Schmidt Mária: kemény kritikákat fogalmazott meg Tarr Zoltánnal szemben – „Indoklást, magyarázatot nem kaptam”

Ahogy a Világgazdaság korábban megírta, Tarr Zoltán döntése nyomán megszűnt a Terror Háza Múzeum főigazgatójának, Schmidt Máriának a megbízatása. A miniszter Facebook-bejegyzésében azt is közölte, hogy a intézmény bezár, amíg le nem zárul a kiállítás tartalmi átvilágítása és nem tisztázzák a jogokat.

Schmidt Mária a Terror Háza Múzeum előtt / Fotó: Facebook / Schmidt Mária

Schmidt Mária a miniszter Facebook-bejegyzéséből értesült a döntésről

„A mai napon Tarr Zoltán miniszter felmentett főigazgatói posztom alól. Erről nyilvános Facebook-posztjából értesültem” − írta a korábbi főigazgató.

Bejegyzéséből az is kiderült, hogy nem kapott indoklást, vagy magyarázatot és a döntést megelőzően nem került sor kapcsolatfelvételre a minisztérium és közte, annak ellenére, hogy többször küldött levelet Tarr tárcájához.

Csak remélni merem, hogy az indoklás nem függ össze az országszerte ismert ellenzéki politikai szimpátiámmal, ugyanis a Tisza által oly sokszor hivatkozott európai politikai kultúrába nem fér bele, hogy a közgyűjteményi vezetőket politikai szimpátia alapján válassza ki a kormányzat

− hangsúlyozta Schmidt Mária, majd hozzátette, hogy a Tisza-kormány nem jelezte, hogy kifogásolná a Terror Háza Múzeum kiállításának tartalmát, vagy annak álláspontját.

Politikai indíték állhat a döntés mögött

Schmidt Mária szerint a kormányzat szellemi és politikai elődjének tekinthető SZDSZ korábban nyilvánosan sérelmezte a Tettesek Falát, valamint a kommunista és nyilas terror egyenlő mércével történő elitélését és a ez közrejátszhatott a jelenlegi döntésben is.

Feltételezem tehát, hogy a Múzeum bezárásának ez az oka, hiszen a Tisza mögött álló SZDSZ-es szellemi bázis a megnyitásakor ezekre hivatkozva akarta ellehetetleníteni a Terror Háza Múzeumot. Bennük legalább volt annyi kurázsi, hogy véleményüket nyíltan vállalták, amihez a Tisza-kormányzatnak nincs kellő bátorsága

− mutatott rá, majd elmondta azt is, hogy munkatársait arra kötelezték, hogy a múzeum felületein „technikai okokkal” indokolják a bezárást.

Schmidt Mária elbúcsúzott

A korábbi főigazgató élete megtiszteltetésének nevezte a több mint két évtizedes megbízatását és emlékeztetett arra, hogy mennyire nehéz lesz úgy elmesélni a magyar közelmúlt tragédiáit, hogy az a külföldi látogatóknak is maradandó élményt nyújtson,

Innen is köszönöm kollégáimnak a közös munkát, valamint annak a sok millió látogatónak is, hogy eljöttek a Múzeumba és ezzel is kiálltak annak legfőbb üzenete mellett: soha többé diktatúrát Magyarországon!

− zárta bejegyzését Schmidt Mária.