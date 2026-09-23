Újabb két vaddisznóban mutatta ki az afrikai sertéspestis vírusát Baranya vármegyében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Az esetek miatt Nemes Imre országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és a magas kockázatú területek bővítését, ami már Baranya mellett Tolna és Bács-Kiskun vármegyét is érinti.

Riasztást adott ki a Nébih: újabb sertéspestises vaddisznókat találtak, terjed a fertőzés / Fotó: Shutterstock

A két fertőzött állatot Mohács és Homorúd közigazgatási területén, a Duna bal partján, a szerb határtól néhány kilométerre találták. Az egyik vaddisznót kifejezetten diagnosztikai céllal lőtték ki, a másik elhullott állat volt. A laboratóriumi vizsgálatok mindkét esetben igazolták az afrikai sertéspestis, vagyis az ASP jelenlétét – írja a Nébih.

A térség korábban már fertőzött területnek számított, az új esetek azonban arra késztették az országos főállatorvost, hogy tovább növelje a szigorúbb járványügyi szabályokkal érintett terület nagyságát.

Szerbia felől is érkezhetett a vírus

A Nébih járványügyi értékelése szerint a fertőzés két irányból is eljuthatott az érintett területre. Elképzelhető, hogy a vaddisznók között természetes módon terjedő vírus a szomszédos vadgazdálkodási egységből került át, de a szerbiai eredetet sem zárják ki.

A két esetnél ezért nem pusztán az a lényeg, hogy újabb fertőzött állatokat találtak. A hatóság szerint

a vírus földrajzi terjedésének veszélye is nőtt, elsősorban a Duna vonalát követve északi irányban, illetve kelet felé, a Duna–Tisza közére.

A korlátozások már nemcsak Baranya területét érintik, hanem Tolna és Bács-Kiskun egyes térségeire is kiterjednek.

Az afrikai sertéspestis emberre nem veszélyes, és a fertőzött sertéshús fogyasztása sem jelent humán-egészségügyi járványveszélyt. A sertéstartók számára ugyanakkor az egyik legsúlyosabb állatbetegségről van szó, mert a vírus bekerülése egy gazdaságba az állomány felszámolásához, hosszabb korlátozásokhoz és jelentős bevételkieséshez vezethet.

A vaddisznók után a telepek jelentik a legnagyobb kockázatot

A mostani esetek még nem a házisertés-állományban jelentek meg, de a gazdasági kockázat éppen az, hogy a vírus eljut-e újabb telepekre. Idén erre már több példa is volt: augusztusban Kölkeden, korábban Drávafokon és Okorágon, Somogyban pedig egy mintegy 1850 állatos gazdaságban igazolták az ASP-t. Júniusban Vállajon körülbelül háromezer sertést kellett felszámolni.