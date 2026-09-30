Letartóztatták Seszták Miklóst, Hankó Balázs sorsa is eldől hamarosan
Elrendelte Seszták Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája – közölte a szerdai tárgyalást követően a Fővárosi Törvényszék szóvivője. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH).
Seszták Miklós letartóztatását 30 napra rendelték el
Bozó Gergő úgy fogalmazott, hogy a bíróságban a korrupciós bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja kapcsán nem merült fel kétely, ezért az NVVH indítványa alapján 30 napra elrendelték a gyanúsított letartóztatását.
A bíróság azzal indokolta a döntést, hogy a bizonyítási eljárás sérthetetlensége elsődleges érdek. Vagyis az, hogy az eljárásba később kerülő személyek a vallomásukat szabadon, külső befolyástól mentesen tehessék meg. A bizonyítási eljárás sértetlenségét kizárólag a terhelt kommunikációjának teljes ellenőrzés alatt tartásával lehet biztosítani.
Erre figyelemmel pedig a letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére a bíróság nem látott lehetőséget. A végzése nem végleges, azzal szemben a gyanúsított, valamint a védője fellebbezést jelentett be – tette hozzá.
Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésében azt írta:
„A bíróság letartóztatásba helyezte Orbán Viktor egykori miniszterét, Seszták Miklós országgyűlési képviselőt. 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. 12 milliárd forintos vesztegetés a gyanú. Lobogjon a Tisztítótűz!"
Hankó Balázs sorsa is hamarosan eldől
Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, volt miniszter és társa letartóztatását indítványozza a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség hűtlen kezelés gyanúja miatt, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban – közölte a főügyészség szerdán az MTI-vel.
A közlemény felidézi, hogy Hankó Balázst és társát – akit a főügyészség nem nevezett meg – hétfőn este vették őrizetbe és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.
Az ügyészség mindkét gyanúsított letartóztatásának elrendelését indítványozta a bűncselekmény magas büntetéssel fenyegetettsége miatt, valamint azért, mert a gyanúsítottak kiterjedt kapcsolatrendszere miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, és megalapozottan lehet tartani az eljárás jogellenes befolyásolásától.
Az indítványokról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája csütörtökön dönt – közölték.
Még nincs vége a hajtóvadászatnak
Unger Anna, az NVVH elnöke egyértelművé tette, nincs vége a hajtóvadászatnak, csak most keményíthet be igazán. A hivatal hétfőn jelentette be, melyik az első négy ügy, amelyet magához von:
- az önkormányzati parkfenntartási és közétkeztetési korrupciógyanús ügyet;
- a Volánbusz-ügyet;
- a Szuverenitásvédelmi Hivatal propaganda- és rendezvényköltéseit;
- valamint az Orbán Áronhoz köthető vízumügyeket.
Az első ügyek kiválasztása azonban kritikákat váltott ki, szakértők szerint ugyanis ezek kisebb jelentőségű ügyek, miközben az új hivatal létrehozásának egyik célja az lehet, hogy a túlterhelt ügyészségtől nagyobb és bonyolultabb ügyeket vegyen át.
Az NVVH elnöke szerint az intézményhez érkező ügyészek tapasztalatával sincs probléma. „Ügyészeink átlagos munkatapasztalata meghaladja a húsz évet, vagyis nem mondanám tapasztalatlannak őket” – mondta. Hozzátette: „És, mivel van előzetes ügyismeretük, ezért nem kell sokáig ismerkedniük az átvett ügyekkel”.
Bár alig állt fel a hivatal, azt nem lehet mondani, hogy sokáig tétlenkedett volna. Hétfőn tartóztatták le Hankó Balázs mellett Seszták Miklós ellenzéki országgyűlési képviselőket, utóbbi esetében pedig már az NVVH lépett fel.
„A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal utasítására vették ma őrizetbe Seszták Miklós országgyűlési képviselőt a Központi Nyomozó Főügyészségen" – írta ki Magyar Péter hétfő este a Facebook-oldalára.