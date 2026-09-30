Letartóztatták Seszták Miklóst, Hankó Balázs sorsa is eldől hamarosan

Elrendelte Seszták Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája – közölte a szerdai tárgyalást követően a Fővárosi Törvényszék szóvivője. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH).

Elrendelte Seszták Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája/Fotó: Legfőbb Ügyészség

Seszták Miklós letartóztatását 30 napra rendelték el

Bozó Gergő úgy fogalmazott, hogy a bíróságban a korrupciós bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja kapcsán nem merült fel kétely, ezért az NVVH indítványa alapján 30 napra elrendelték a gyanúsított letartóztatását.

A bíróság azzal indokolta a döntést, hogy a bizonyítási eljárás sérthetetlensége elsődleges érdek. Vagyis az, hogy az eljárásba később kerülő személyek a vallomásukat szabadon, külső befolyástól mentesen tehessék meg. A bizonyítási eljárás sértetlenségét kizárólag a terhelt kommunikációjának teljes ellenőrzés alatt tartásával lehet biztosítani.

Erre figyelemmel pedig a letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére a bíróság nem látott lehetőséget. A végzése nem végleges, azzal szemben a gyanúsított, valamint a védője fellebbezést jelentett be – tette hozzá.

Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésében azt írta:

„A bíróság letartóztatásba helyezte Orbán Viktor egykori miniszterét, Seszták Miklós országgyűlési képviselőt. 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. 12 milliárd forintos vesztegetés a gyanú. Lobogjon a Tisztítótűz!"

Hankó Balázs sorsa is hamarosan eldől

Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, volt miniszter és társa letartóztatását indítványozza a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség hűtlen kezelés gyanúja miatt, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban – közölte a főügyészség szerdán az MTI-vel.

A közlemény felidézi, hogy Hankó Balázst és társát – akit a főügyészség nem nevezett meg – hétfőn este vették őrizetbe és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.