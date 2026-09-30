Megdöbbentő részletek derültek ki Seszták Miklós letartóztatásáról: Unger Anna hivatala sokkal korábban akcióba lépett, mint azt bárki gondolta volna
Seszták Miklós ügyvédje szerint a nyomozati iratok alapján már azelőtt megfigyelték ügyfelét, hogy az Országgyűlés felfüggesztette volna a mentelmi jogát. Papp Gábor állítása szerint ráadásul őt is megfigyelhették, miközben az ügyvéd szerint Seszták őrizetbe vétele sem volt jogszerű – írta a Magyar Nemzet.
Seszták Miklós ügyvédje szerint a nyomozati iratokból az derül ki, hogy a volt minisztert már hétfő reggel megfigyelték, még azelőtt, hogy az Országgyűlés felfüggesztette volna a mentelmi jogát. Papp Gábor a Blikknek azt nyilatkozta, hogy ekkor Seszták még gyanúsított sem volt.
A nyomozati anyagokból egyértelműen kiderül, hogy ügyfelemet már hétfő reggel, a mentelmi jogának felfüggesztése előtt is megfigyelték, amikor még gyanúsított sem volt. Sőt, nemcsak őt figyelték meg, hanem engem is, ugyanis a jelentésben ott van, hogy miután én egyedül távoztam a Központi Nyomozó Főügyészségről, kivel beszéltem, milyen ruhát viseltem és milyen rendszámú autóba szálltam be
– mondta a lapnak Papp Gábor.
Az ügyvéd szerint korábban nem volt jellemző, hogy a védőket is megfigyeljék. „Eddig nem volt jellemző, hogy az ügyvédeket is megfigyelik, és nem is szabályszerű, kifejezetten aggályosan tartom ezt az eljárást. Nem vagyok hajlandó félelemben élni és dolgozni” – jelentette ki.
Jogszerű volt-e Seszták Miklós letartóztatása?
Papp Gábor egy másik jogi kifogást is megfogalmazott. Szerinte Seszták őrizetbe vétele nem volt szabályszerű, mert az még azelőtt történt, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló parlamenti határozat megjelent volna a Magyar Közlönyben.
„Bár a parlament felfüggesztette ügyfelem mentelmi jogát, az onnantól hatályos, amint megjelenik a Magyar Közlönyben, ám az őrizetbe vétel azelőtt történt meg, mielőtt az megjelent volna, így álláspontom szerint az nem jogszerűen történt” – mondta az ügyvéd.
Az őrizetbe vétel körülményeiről Unger Anna, az NVVH elnöke másképp számolt be. Az Ötpont podcastjában arról beszélt, hogy Tasnády Katalin, a hivatal nyomozati elnökhelyettese a Központi Nyomozó Főügyészségen volt, miközben az Országgyűlés Seszták mentelmi jogáról tárgyalt.
Unger szerint Tasnády megvárta, amíg a felfüggesztésről szóló határozat megjelenik a Magyar Közlönyben, és csak ezt követően vette őrizetbe a képviselőt.
„Mivel ott termett a mi általunk már átvett ügy érintettje. Ha már ott volt, akkor Tasnády Katalin megvárta, amíg megjelenik a Magyar Közlönyben a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló határozat, és akkor őrizetbe vette Seszták Miklóst” – mondta Unger.
Sesztákot ezt követően 30 napra letartóztatásba helyezte a Budai Központi Kerületi Bíróság. A bíróság szerint fennáll a bizonyítás veszélyeztetésének lehetősége, ezért szükségesnek látta a politikus letartóztatását; a döntés nem végleges, Seszták és védője is fellebbezett.
Az NVVH szeptember 27-i működésének kezdete óta ez volt a hivatal első akciója.
Seszták ügyét az elsők között vette át az ügyészségtől, miközben a hivatal már négy ügyben kezdte meg a munkát.
A politikus ügyében az ügyészség szerint megalapozottan feltehető, hogy Seszták 2014 és 2018 közötti minisztersége alatt több százmilliós, illetve többmilliárdos kenőpénzeket fogadott el építési vállalkozóktól. Az ügyészség szerint Seszták és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatója összesen 11 milliárd forintnyi jogtalan előnyre tett szert.
Seszták Miklós ártatlannak tartja magát.
Letartóztatták Seszták Miklóst, Hankó Balázs sorsa is eldől hamarosan
Letartóztatták Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési minisztert, miközben Hankó Balázs volt miniszter letartóztatásáról csütörtökön dönthet a Kecskeméti Járásbíróság. Sesztákot hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják, Hankó ellen pedig különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés gyanúja miatt indítványozták a kényszerintézkedést. Seszták Miklós letartóztatására már Magyar Péter is reagált.