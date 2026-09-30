Megdöbbentő részletek derültek ki Seszták Miklós letartóztatásáról: Unger Anna hivatala sokkal korábban akcióba lépett, mint azt bárki gondolta volna

Seszták Miklós ügyvédje szerint a nyomozati iratok alapján már azelőtt megfigyelték ügyfelét, hogy az Országgyűlés felfüggesztette volna a mentelmi jogát. Papp Gábor állítása szerint ráadásul őt is megfigyelhették, miközben az ügyvéd szerint Seszták őrizetbe vétele sem volt jogszerű – írta a Magyar Nemzet.

Újabb részletek kerültek elő Seszták Miklós ügyében, ezúttal a politikus védője állítja, hogy már a mentelmi jog felfüggesztése előtt megfigyelhették ügyfelét / Fotó: Legfőbb Ügyészség

Seszták Miklós ügyvédje szerint a nyomozati iratokból az derül ki, hogy a volt minisztert már hétfő reggel megfigyelték, még azelőtt, hogy az Országgyűlés felfüggesztette volna a mentelmi jogát. Papp Gábor a Blikknek azt nyilatkozta, hogy ekkor Seszták még gyanúsított sem volt.

A nyomozati anyagokból egyértelműen kiderül, hogy ügyfelemet már hétfő reggel, a mentelmi jogának felfüggesztése előtt is megfigyelték, amikor még gyanúsított sem volt. Sőt, nemcsak őt figyelték meg, hanem engem is, ugyanis a jelentésben ott van, hogy miután én egyedül távoztam a Központi Nyomozó Főügyészségről, kivel beszéltem, milyen ruhát viseltem és milyen rendszámú autóba szálltam be

– mondta a lapnak Papp Gábor.

Az ügyvéd szerint korábban nem volt jellemző, hogy a védőket is megfigyeljék. „Eddig nem volt jellemző, hogy az ügyvédeket is megfigyelik, és nem is szabályszerű, kifejezetten aggályosan tartom ezt az eljárást. Nem vagyok hajlandó félelemben élni és dolgozni” – jelentette ki.

Jogszerű volt-e Seszták Miklós letartóztatása?

Papp Gábor egy másik jogi kifogást is megfogalmazott. Szerinte Seszták őrizetbe vétele nem volt szabályszerű, mert az még azelőtt történt, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló parlamenti határozat megjelent volna a Magyar Közlönyben.

„Bár a parlament felfüggesztette ügyfelem mentelmi jogát, az onnantól hatályos, amint megjelenik a Magyar Közlönyben, ám az őrizetbe vétel azelőtt történt meg, mielőtt az megjelent volna, így álláspontom szerint az nem jogszerűen történt” – mondta az ügyvéd.

Az őrizetbe vétel körülményeiről Unger Anna, az NVVH elnöke másképp számolt be. Az Ötpont podcastjában arról beszélt, hogy Tasnády Katalin, a hivatal nyomozati elnökhelyettese a Központi Nyomozó Főügyészségen volt, miközben az Országgyűlés Seszták mentelmi jogáról tárgyalt.

Unger szerint Tasnády megvárta, amíg a felfüggesztésről szóló határozat megjelenik a Magyar Közlönyben, és csak ezt követően vette őrizetbe a képviselőt.

„Mivel ott termett a mi általunk már átvett ügy érintettje. Ha már ott volt, akkor Tasnády Katalin megvárta, amíg megjelenik a Magyar Közlönyben a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló határozat, és akkor őrizetbe vette Seszták Miklóst” – mondta Unger.