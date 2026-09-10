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Európai Bizottság
Ursula von der Leyen
mesterséges intelligencia
Transparency International
Siemens

Von der Leyen nevezte ki, most fél Brüsszel ellene fordult: vizsgálat indult a Siemens-vezér ellen – elfogadhatatlannak tartják az MI-megbízást

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Kellemetlen vizsgálat indult az Európai Bizottság egyik friss kinevezése miatt. A civil szervezetek szerint a Siemens vezetőjének uniós szerepe összeférhetetlenségi aggályokat vethet fel.
VG
2026.09.10, 19:40

Vizsgálatot indított az uniós ombudsman az Európai Bizottság döntése miatt, amellyel a Siemens igazgatóságának elnökét, Jim Hagemann Snabét ipari MI-ügyi különmegbízottá nevezte ki. A Siemens korábban aktívan lobbizott az európai MI-szabályok enyhítéséért, ezért civil szervezetek szerint kérdéses lehet az új uniós megbízott függetlensége és pártatlansága.

Ursula von der Leyen and Commissioner Hadja Lahbib inspect ERCC operations in Brussels siemens
Civil szervezetek szerint az Ursula von der Leyen által kinevezett Siemens-vezér érdekeltségei miatt sérülhet az uniós megbízott függetlensége / Fotó: Anadolu via AFP

Vizsgálat indult az Európai Bizottság egyik vitatott kinevezése miatt: az uniós ombudsman azt vizsgálja, hogy megfelelően járt-e el a testület, amikor a Siemens igazgatóságának elnökét, Jim Hagemann Snabét nevezte ki ipari MI-ügyi különmegbízottnak.

Össztűz alatt áll a Siemens vezére

A kinevezést több civil szervezet kifogásolta. A Transparency International, a Corporate Europe Observatory, a LobbyControl és a Good Lobby szerint Snabe jelenlegi Siemens-vezetői tisztsége veszélyeztetheti a különmegbízott függetlenségét és pártatlanságát. A szervezetek június 10-én a Bizottsághoz is eljuttatták aggályaikat, ám állításuk szerint nem kaptak választ.

A poszt ráadásul nem pusztán jelképes. Snabe díjazás nélkül tölti be a tisztséget 2027 márciusának végéig, és olyan kérdésekről készít jelentést, mint az MI-infrastruktúra, a legfejlettebb MI-technológiák, illetve az ipari alkalmazások elterjedése.

A Siemens szerepe miatt különösen érzékeny a kinevezés. A német ipari óriás az egyik legfontosabb támogatója volt annak a módosításnak, amely kivette volna a gépekre vonatkozó uniós szabályok hatálya alá tartozó termékeket az EU mesterséges intelligenciáról szóló jogszabályának bizonyos előírásai alól. 

Ezt a könnyítést az uniós jogalkotók a nyáron elfogadták, így már az új szabályozás része.

A Siemens közben egy új brüsszeli lobbiszervezetnek, az European Tech Creatorsnak is tagja. A csoportban többek között az SAP, az ASML, a Mistral, az Airbus, az Ericsson, a Nokia és a BMW is helyet kapott. A szervezet már találkozott Ursula von der Leyennel, és tervei szerint negyedévente egyeztetne az Európai Bizottság elnökével.

Az uniós ombudsman szeptember 29-ig adott időt a Bizottságnak, hogy reagáljon a civil szervezetek kifogásaira. A testület közben védi Snabe kinevezését, arra hivatkozva, hogy a különmegbízott jelentése nyilvános lesz, munkáját pedig bárki ellenőrizheti.

A Bizottság ugyanakkor több, Snabe kinevezéséhez kapcsolódó dokumentum kiadását is megtagadta európai parlamenti képviselőktől és a Politicótól. Ez tovább növelheti a kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy mennyire átlátható módon született meg a döntés.

Az EU-nak irgalmatlanul kellemetlen összehasonlítást tesz a mesterséges intelligenciáról a nagy amerikai lap

A Microsoft csatlakozott a négytrillió dollárosok klubjához vállalatértékben, és közel a kéttrilliós klub bővülése is. Sorjáznak a mérföldkövek, már biztosan a mesterséges intelligencia korába érkeztünk, hiszen a megteremtésére szánt gargantuai beruházásokat a világ legnagyobb tőzsdéi szentesítik. A The Wall Street Journal ezeknek méretét illetően az európaiakra dupla pofont mérő összehasonlítást tesz.

 

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