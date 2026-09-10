Von der Leyen nevezte ki, most fél Brüsszel ellene fordult: vizsgálat indult a Siemens-vezér ellen – elfogadhatatlannak tartják az MI-megbízást

Vizsgálatot indított az uniós ombudsman az Európai Bizottság döntése miatt, amellyel a Siemens igazgatóságának elnökét, Jim Hagemann Snabét ipari MI-ügyi különmegbízottá nevezte ki. A Siemens korábban aktívan lobbizott az európai MI-szabályok enyhítéséért, ezért civil szervezetek szerint kérdéses lehet az új uniós megbízott függetlensége és pártatlansága.

Civil szervezetek szerint az Ursula von der Leyen által kinevezett Siemens-vezér érdekeltségei miatt sérülhet az uniós megbízott függetlensége / Fotó: Anadolu via AFP

Vizsgálat indult az Európai Bizottság egyik vitatott kinevezése miatt: az uniós ombudsman azt vizsgálja, hogy megfelelően járt-e el a testület, amikor a Siemens igazgatóságának elnökét, Jim Hagemann Snabét nevezte ki ipari MI-ügyi különmegbízottnak.

Össztűz alatt áll a Siemens vezére

A kinevezést több civil szervezet kifogásolta. A Transparency International, a Corporate Europe Observatory, a LobbyControl és a Good Lobby szerint Snabe jelenlegi Siemens-vezetői tisztsége veszélyeztetheti a különmegbízott függetlenségét és pártatlanságát. A szervezetek június 10-én a Bizottsághoz is eljuttatták aggályaikat, ám állításuk szerint nem kaptak választ.

A poszt ráadásul nem pusztán jelképes. Snabe díjazás nélkül tölti be a tisztséget 2027 márciusának végéig, és olyan kérdésekről készít jelentést, mint az MI-infrastruktúra, a legfejlettebb MI-technológiák, illetve az ipari alkalmazások elterjedése.

A Siemens szerepe miatt különösen érzékeny a kinevezés. A német ipari óriás az egyik legfontosabb támogatója volt annak a módosításnak, amely kivette volna a gépekre vonatkozó uniós szabályok hatálya alá tartozó termékeket az EU mesterséges intelligenciáról szóló jogszabályának bizonyos előírásai alól.

Ezt a könnyítést az uniós jogalkotók a nyáron elfogadták, így már az új szabályozás része.

A Siemens közben egy új brüsszeli lobbiszervezetnek, az European Tech Creatorsnak is tagja. A csoportban többek között az SAP, az ASML, a Mistral, az Airbus, az Ericsson, a Nokia és a BMW is helyet kapott. A szervezet már találkozott Ursula von der Leyennel, és tervei szerint negyedévente egyeztetne az Európai Bizottság elnökével.

Az uniós ombudsman szeptember 29-ig adott időt a Bizottságnak, hogy reagáljon a civil szervezetek kifogásaira. A testület közben védi Snabe kinevezését, arra hivatkozva, hogy a különmegbízott jelentése nyilvános lesz, munkáját pedig bárki ellenőrizheti.