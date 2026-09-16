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uniós csatlakozás
Orbán Anita
Radosław Sikorski
Ukrajna
Lengyelország

Őrült összeesküvés: az ukránok szembesítették az uniós hatalmat, hogy ők állnak Orbán Anitáék EU-s csatlakozási vétója mögött – "Megmondhatnák a magyar kormánynak, hogy hagyjon fel vele"

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A lengyel külügyminiszter szerint hazájának nincs kifogása az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások újabb klasztereinek megnyitása ellen, és Varsó nem kérte Budapestet a blokkolásra. Radosław Sikorskit ugyanakkor éppen azzal szembesítették Kijevben, hogy a magyar kormány szerint Lengyelország áll a magyar vétó mögött.
VG
2026.09.16, 18:40
Frissítve: 2026.09.16, 18:55

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter határozottan cáfolta, hogy Varsó kérte volna Magyarországot Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak blokkolására. A lengyel politikust éppen arról kérdezték, hogy Lengyelország „utasítására” akadályozza-e Budapest az ukrán csatlakozási klaszterek megnyitását, amire Sikorski azt mondta: Lengyelország egyetlen fejezetet sem blokkol.

Sikorski, Orbán Anita Sikorski
Sikorski szerint Budapest és Kijev között jelenleg a kisebbségi jogokról zajlik vita, amelyet szerinte konstruktív módon kell rendezni / Fotó: AFP

Sikorski: mi nem blokkoljuk az ukrán csatlakozást!

A lengyel külügyminisztert Kijevben szembesítették azzal az állítással, hogy Lengyelország kéri Magyarországot Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak blokkolására. A lengyel politikus ezt határozottan cáfolta, és azt mondta: Varsó egyetlen csatlakozási fejezet megnyitását sem akadályozza.

A kérdés azért is érdekes, mert a magyar kormány álláspontja szerint Budapest a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezetlensége miatt tartja fenn kifogásait Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban, miközben ukrán oldalról felmerült, hogy a magyar álláspont mögött más tagállamok támogatása is meghúzódhat. Sikorski most világossá tette: Lengyelország nem adta ehhez a nevét.

Ez nem igaz. Mi egyetlen fejezetet sem blokkolunk

– mondta az interjú során, amikor azzal szembesítették, hogy a magyar külügyminisztérium szerint Lengyelország kérte Budapestet a blokkolásra. Amikor a kérdező újra rákérdezett, hogy Varsó valóban erre kérte-e Magyarországot, Sikorski ismét nemet mondott. Szerinte nincs helye találgatásoknak: egy tagállam vagy felemeli a kezét a blokkolás mellett, vagy nem – Lengyelország pedig nem teszi ezt.

A lengyel külügyminiszter ugyanakkor nem mondta azt, hogy Ukrajna uniós útja akadálymentes lenne. Arra a kérdésre, mikor nyílhatnak meg a további csatlakozási klaszterek, nem adott időpontot, hanem a Budapest és Kijev közötti kisebbségjogi vitára mutatott rá.

Sikorski szerint Ukrajna és Magyarország új kormánya között „élénk vita” zajlik a kisebbségek jogairól, és reméli, hogy ez jó eredményre vezet. Úgy fogalmazott: 

az Európai Unió tagállamainak teljesíteniük kell a nemzeti kisebbségek tiszteletére vonatkozó követelményeket, és a vonatkozó európai keret alapján többek között a kisebbségi nyelv használatának és az anyanyelvi oktatásnak is biztosítottnak kell lennie.

A nyilatkozat időzítése különösen figyelemre méltó. A lengyel külügyminisztert ugyanis nem általánosságban kérdezték Magyarország és Ukrajna viszonyáról, hanem konkrétan arról, hogy Lengyelország áll-e a magyar blokkolás mögött. Sikorski erre kategorikusan nemmel válaszolt, miközben a vita létezését és a kisebbségi kérdés jelentőségét maga is elismerte.

Közben az uniós csatlakozási folyamat valóban akadozik. Az uniós bővítési munkacsoport a múlt héten nem hagyta jóvá az ukrán csatlakozási tárgyalások 2-es és 3-as klaszteréhez kapcsolódó átvilágítás eredményeit, a döntést pedig Magyarország blokkolta.

Sikorski tehát nem azt állította, hogy nincs akadály Ukrajna uniós csatlakozása előtt. Éppen ellenkezőleg: arra utalt, hogy a következő lépéshez Budapest és Kijev kisebbségi jogokról folytatott vitájának rendezése is szükséges lehet. Azt viszont egyértelműen tagadta, hogy a magyar álláspont mögött lengyel utasítás állna.

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A magyar kormány továbbra sem járul hozzá az ukrán EU-csatlakozás folytatásához. Több tagállam nem akarja külön kezelni Ukrajna és Moldova ügyét, emiatt a másik csatlakozási folyamat is áll.

 

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz

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