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tűz
Starlink
rendszer

Megtámadták Elon Musk bázisát Lengyelországban, mindent elborított a pusztító tűz – már gyanítják, hogy kik állnak a történések mögött

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Szabotázs gyanúja miatt vizsgálják azt a tüzet, amely szerda este tört ki egy központi lengyelországi, földi Starlink-állomáson. A Starlink-létesítmény a térségben, köztük Ukrajnában is biztosít műholdas internetkapcsolatot.
VG
2026.09.24, 11:08
Frissítve: 2026.09.24, 11:09

A tüzet az elektromos ellátást biztosító berendezéseknél és a generátornál észlelték. Krzysztof Gawkowski lengyel miniszterelnök-helyettes szerint a körülmények alapján felmerült, hogy a Starlink földi állomása működését akarták az akcióval megzavarni egyelőre ismeretlenek.

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Szabotázsakciót jelentettek be a lengyelek, a Starlink földi bázisa ellen irányult (illusztráció)
Fotó: NurPhoto via AFP

A Starlink-állomás az ukrán hadsereget is kiszolgálja

„A tűz elborította az áramellátó állomást és a generátort” – mondta Gawkowski a Reuters szerint, aki szerint a történtek arra utalnak, hogy az állomás működésének leállítására irányuló szándékos cselekmény történhetett.

A létesítmény kiesése az internetkapcsolatot is érinthette volna, többek között olyan intézmények esetében, amelyek kapcsolatban állnak az ukrán hadsereggel. A miniszterelnök-helyettes ugyanakkor közölte, hogy a Starlink-rendszer jelenleg ismét működik.

Gawkowski szerint a történtek illeszkedhetnek a Lengyelországot érintő úgynevezett hibrid hadviselésbe. Varsó különösen érzékenyen figyeli az ilyen eseteket azóta, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát. 

Lengyelország az elmúlt években több alkalommal figyelmeztetett a kritikus infrastruktúrát érintő esetleges szabotázsakciók veszélyére.

A lengyel kormány azonban egyelőre nem állítja, hogy Oroszország állna a tűz mögött. Gawkowski hangsúlyozta, hogy ezt jelenleg nem sikerült bizonyítani, ugyanakkor szerinte több körülmény is arra utal, hogy az eset összhangban lehet azzal, amit Varsó az orosz támadások új módszereiként értékel.

Oroszország korábban többször tagadta, hogy szabotázsakciókat hajtana végre Lengyelországban vagy más európai országokban.

A Starlink műholdas kommunikációs rendszer különösen fontos szerepet tölt be Ukrajnában, ahol a hálózatot a háború kezdete óta katonai és civil célokra is használják. Egy lengyelországi földi állomás kiesése ezért nemcsak helyi, hanem regionális kommunikációs következményekkel is járhat. Ám – mint a Világgazdaság oldalán megírtukElon Musk abba nem egyezett bele, hogy a rendszert az ukrán hadsereg műholdas felderítésre használja, hogy így mérhessen csapást Oroszország belső területein.

A mostani eset kivizsgálása folytatódik, így egyelőre az sem tisztázott, hogy a tüzet valóban szándékosan okozták-e, és ha igen, ki állhatott a háttérben.

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