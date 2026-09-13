Svédország irányt mutathat Európának: ledőlhet a politikai tűzfal − „újjáépítjük, amit elpusztítottatok”

A svéd politika az elmúlt években jelentős változáson ment keresztül. A 2015-ös migrációs hullám következtében az ország demográfiája sokkszerű átalakuláson ment keresztül, amely a mindennapokra és a közéletre is hatással volt.

Ulf Kristersson, Svédország miniszterelnöke és Jimmie Åkesson, az SD pártelnöke / Fotó: AFP

Az ennek következtében kialakuló nehézségekre a fősodor politikusai nem voltak képesek megfelelő válaszokat adni, ez pedig egy jobboldali erő, a Sverigedemokraterna (SD) megerősödéséhez vezetett. Jimmie Åkesson pártja a 2022-es parlamenti választásokon ugyan még nem volt képes teljesen áttörni a köré emelt politikai tűzfalat, azonban jó esély van arra, hogy ez most megtörténik.

A svéd választások tétje

Az SD 2022-ben a szavazatok 20,54 százalékát szerezte meg és ezzel 73 mandátumhoz jutott. Az eredménnyel megelőzte a mérsékelteket (M), amely 19,10 százalékkal 68 képviselőt delegálhatott, és a szociáldemokraták (S) mögött a svéd parlament második legerősebb pártjává vált.

A hagyományos jobboldali blokk − M, kereszténydemokraták (KD) és a liberálisok (L) −, valamint az SD együttesen 176 mandátumot zsebelt be a 349-ből, ami szűk többséget jelentett.

Kormányt végül a mérsékeltek, kereszténydemokraták és a liberálisok koalíciója alakíthatott Ulf Kristersson jelenleg regnáló miniszterelnök vezetésével. A dologban azonban volt némi csavar. Ehhez szükség volt az SD külső támogatására is. Az együttműködést és annak feltételrendszerét a négy párt 2022. október 14-én a Tidö-szerződésben rögzítette, ezzel beleszólást biztosítva az SD számára a szakpolitikai döntésekbe. Így mért Jimmie Åkesson rendkívüli erejű csapást a politikai tűzfalra.

A kormánnyal kívülről együttműködő pártnak teljes és egyenlő beleszólása van az együttműködés keretében foglalt ügyekbe

− olvasható a Tidö-szerződés 2. oldalán.

A megállapodás hat együttműködési területet jelölt ki:

gazdaság és a háztartások pénzügyi helyzete, közbiztonság, migráció és integráció, klíma és energia, egészségügy, oktatás.

Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy az SD nem csupán bizonyos ügyekben segítette a kormányzó pártokat, hanem valós beleszólása volt a vonatkozó jogszabályok alakításába. A külső támogató szerepre a párt azonban egyértelműen ugródeszkaként tekint.

Ulf Kristersson a 2026-os választási kampányban már nyíltan vállalta, hogy egy újabb győzelem esetén, az SD beléphet a kormánykoalícióba.

Jimmie Åkesson szeptember elején már arról beszélt, hogy a pártok támogatottságának arányában kerülhetnek kiosztásra a miniszteri pozíciók, azonban ezzel kapcsolatban még nem született hivatalos megállapodás, Ulf Kristersson egy interjúban pedig egyenesen ellenezte az ötletet. Annyi azonban bizonyos, hogy az SD nem lesz hajlandó egy fősodorhoz tartozó koalíció külső támogatására.

A következő választás után az SD vagy kormánypárt, vagy ellenzéki párt lesz

− áll a párt választási programjában.