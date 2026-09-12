Teljes a döbbenet az EU-ban: a legerősebb nyugat-európai tagállam vette át Orbán Viktortól a stafétát – Fico nincs többé egyedül az orosz szankciók vétózásában

Franciaország csatlakozott Szlovákiához, és azt szeretné elérni, hogy az Európai Unió törölje Aliser Uszmanov orosz-üzbég üzletembert a szankciós listáról – erről négy uniós diplomata számolt be az Euronewsnak. A francia álláspont komoly frusztrációt váltott ki több tagállamban, miközben az uniós nagykövetek között egyre érzékenyebb vita zajlik az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításáról.

Magyarország az Európai Unióban próbálta elérni az orosz oligarchák szankcióinak enyhítését/Fotó: AFP / AFP

Új fordulat a szakciók ügyében

Magyarország és Szlovákia már régóta szorgalmazza Uszmanov, valamint egy másik orosz oligarcha, Mihail Fridman törlését az uniós szankciós listáról. A korábbi magyar kormány és Pozsony szerint a két üzletembert nem kellene továbbra is azok között szerepeltetni, akik kapcsolatban állnak Vlagyimir Putyin rendszerével és az ukrajnai háborút fenntartó orosz hadiipari komplexummal.

A magyar kormányváltás után Szlovákia már nincs egyedül: Franciaország is Uszmanov levételét kéri. A milliárdos 2022-ben, Oroszország teljes körű ukrajnai invázióját követően került uniós szankciók alá.

Üzleti birodalmát többek között

a fémiparban,

a bányászatban,

a távközlésben

és a technológiai szektorban építette fel.

Az EU a Kremlhöz közel álló üzletemberként tartja számon, Uszmanov azonban tagadja ezt.

A francia kezdeményezés több uniós tagállamban is komoly értetlenséget váltott ki, különösen az Európát érő egyre több hibrid fenyegetés miatt. Egy uniós diplomata az Euronewsnak névtelenül azt mondta: a francia lépés sok kérdést vet fel, és úgy tűnik, elsősorban gazdasági megfontolások állhatnak mögötte. A diplomata szerint a többi tagállamban kevés megértés mutatkozik Franciaország álláspontja iránt.

Szeptember 15-ig kellene megállapodni

Az Európai Unió szankciós rendszere jelenleg több mint háromezer, Oroszország hadiipari komplexumához, illetve az ukrajnai invázióhoz kapcsolódó személyt és szervezetet érint. A szankciós rendszer megújításának határideje szeptember 15., ezért a tagállamokra komoly nyomás nehezedik, hogy addig politikai megállapodásra jussanak.

A magánszemélyek és szervezetek elleni szankciókat eddig hathavonta hosszabbították meg, most azonban már az is felmerült, hogy a következő megújítás egy teljes évre szóljon. Az ágazati szankcióknál júliusban már áttértek a hathónaposról a 12 hónapos ciklusra.

Az uniós nagykövetek több egyeztetésén Szlovákia ellenezte a szankciók meghosszabbítását, és továbbra is Uszmanov, valamint Fridman törlését követelte. Pozsony emellett azt szeretné, ha a személyi szankciók továbbra is hathavonta kerülnének felülvizsgálatra.

A szlovák követelések nem új keletűek. Pozsony már a szankciók márciusi meghosszabbításakor is a két oligarcha törlését szorgalmazta.

A helyzetet azért is nehéz rendezni, mert az uniós szankciók meghosszabbításához egyhangú döntés szükséges. Ez azt jelenti, hogy akár egyetlen tagállam is megakadályozhatja a hosszabbítást. Szlovákia és Magyarország ellenállása már eddig is komoly feszültséget okozott, Franciaország új álláspontja pedig tovább bonyolíthatja az egyeztetéseket.