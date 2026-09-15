Macron uniós kerékkötőnek állt Fico mellé: Orbán Viktor nem tudta levetetni a szankciós listáról az orosz milliárdost, most ők akarják

Kedden kifut az Európai Unió háromezer orosz vállalatot és magánszemélyt büntető szankció listája. Brüsszel újabb féléves hosszabbítást szeretett volna, ami korábban már nem kevesebb, mint 23 alkalommal sikerült, de most nem. Két kerékkötő van: a szlovák Robert Fico miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök. A harmadik, Orbán Viktor magyar kormányfő az elvesztett áprilisi választás után már elhagyta a csatateret. Pont ugyanarról a két oroszról van szó, akiket korábban Magyarország is levetetett volna a listáról.

Szankciós lista: Uszmanov levételét már nem követelheti együtt a Macron-Orbán-Fico hármas, de ketten még igen, és meg is tették Fotó: AFP

Azért a szankciókat még ne temessük: az uniós országok nagykövetei hétfőn egyhetes technikai hosszabbításban egyeztek meg, hogy a technikai szünetben megpróbálják elsimítani az ellentéteket – ezt az EU ír elnökségének szóvivője.

A vita középpontjában az áll, hogy levegyék-e a szankciós listáról az orosz–üzbég milliárdost, Aliser Uszmanovot.

Uniós diplomaták szerint Franciaország Szlovákiához csatlakozva az ő törlését szorgalmazza, nemzetbiztonsági megfontolásokra hivatkozva – jelentette a Reuters. Korábbi hír szerint Szlovákia Mihail Fridmant orosz oligarchát is le akarja vetetni a listáról. (A nyugati hírforrások visszatérően oligarcháknak nevezik az orosz üzletembereket.)

„Franciaország azon országok egyike, amelyek a leginkább elkötelezettek amellett, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel növeljék a nyomást az orosz háborús gépezetre, valamint támogassák Ukrajnát” – idézett a Reuters egy francia diplomáciai forrást. (A francia külügyminisztérium szóvivője nem kívánta kommentálni az ügyet.)

Egy sajátos nemzetbiztonsági problémával állunk szemben, és pozitívan kívánunk reagálni azokra a nemzetközi partnerekre, akik Uszmanov úr ügyében megkerestek bennünket.

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Az uniós szankciókhoz mind a 27 tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges.

Az uniós országok gyakran az utolsó pillanatig vitáznak az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításáról: korábban ez nagyrészt Magyarország volt vezetője, Orbán Viktor, valamint Szlovákia követelései miatt történt, mivel ezek az országok a legtöbb uniós tagállamnál jobb kapcsolatokat ápoltak Moszkvával – jegyzi meg háttérként a Reuters, nem közölve, hogy akkor most hova teszik ebben a felosztásban Macront.