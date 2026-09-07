Ez is eldőlt: döntött a rendőrség Szijjártó Péter BYD-s kinevezéséről, hogy történt-e vesztegetés – nem lélegezhetnek fel a kínaiak, nincs még vége

Nem indít eljárást a rendőrség Szijjártó Péter BYD-s állása miatt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) elutasította Tényi István vesztegetés bűntettének gyanúja miatt tett feljelentését – írta az Index.

Tényi István feljelentése nem vezetett büntetőeljáráshoz Szijjártó Péter BYD-s állásának ügyében / Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A rendőrség határozata szerint „mivel a bűncselekmény gyanúja hiányzik”, a feljelentést elutasítják. Vagyis a hatóság a rendelkezésére álló információk alapján nem látott olyan körülményt, amely büntetőeljárás megindítását indokolná.

Az ügy korábban a Fővárosi Nyomozó Ügyészségnél volt, később azonban a BRFK-hoz került, amely hatáskörrel és illetékességgel rendelkezett a feljelentés elbírálására.

Ez majdnem Szijjártó Péter állásába került

A vita Szijjártó Péter BYD-hoz történő igazolása után robbant ki. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter a kínai autógyártónál kapott új pozíciót, amely miatt politikai és nemzetbiztonsági szempontból is kérdések merültek fel.

Magyar Péter a 2026. július 16-i kormányzati tájékoztatón arról beszélt, hogy az összeférhetetlenségi szabályok kiterjesztése miatt az sem biztos, hogy Szijjártó Péter új munkaköre végül megvalósul. A Tisza elnöke szerint a kinevezés „túl nyilvános” meghálálása lehetett annak, hogy a BYD Szegedre érkezett.

Tényi István ezt követően tett feljelentést, amelyben a vonatkozó jogszabályok alapján az ügy kivizsgálását, szükség esetén nyomozás elrendelését, valamint az esetleges elkövető felkutatását és a bűncselekmény gyanújának megállapítását kérte.

A BRFK döntése alapján azonban a büntetőjogi felelősségre vonás feltételei nem állnak fenn. Az ügy másik szála ugyanakkor továbbra is napirenden van: az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága Szijjártó Péter BYD-nál betöltött pozíciója miatt felmerült nemzetbiztonsági kockázatokat is vizsgálja.