Előkerült Szijjártó Péter: nagyon messze van Magyarországtól a volt külügyminiszer – „dolgozom, ahogyan ön is tudja!"

Orbán Anita külügyminiszter feljelentést tesz Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter magángépes utazásai miatt, miközben a tárca belső szabályzata a takarékosságot írta elő. Szijjártó Péter közben azt közölte, hogy fontos tárgyalásokat folytat a Közel-Keleten – írta a Telex.

Szijjártó Péter korábbi magángépes útjai miatt feljelentést tesz a külügyminiszter, miközben a volt tárcavezetőt a nemzetbiztonsági bizottság is keresi / Fotó: Vajda János

A volt minisztert a nemzetbiztonsági bizottság szeretné meghallgatni a BYD-nál elvállalt pozíciója miatt, ám a bizottsági titkárság állítólag azt sem tudja, hol érhetnék el.

A megkeresésre Szijjártó végül válaszolt, de a feljelentés részleteire nem tért ki. Azt írta: már nem a politikában dolgozik, hanem a nemzetközi vállalati szektorban, és jelenleg „fontos tárgyalásokat” bonyolít a Közel-Keleten.

A volt külügyminiszterhez közeli források szerint ugyanakkor sem a bizottság, sem annak titkársága nem kereste őt a meghallgatás miatt. Így miközben a magángépes utak ügye újabb jogi szakaszba léphet, az is kérdés marad, mikor és milyen körülmények között kerülhet sor a BYD-s kinevezése miatt tervezett parlamenti meghallgatásra.

