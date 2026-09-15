Előkerült Szijjártó Péter: nagyon messze van Magyarországtól a volt külügyminiszer – „dolgozom, ahogyan ön is tudja!"
Orbán Anita külügyminiszter feljelentést tesz Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter magángépes utazásai miatt, miközben a tárca belső szabályzata a takarékosságot írta elő. Szijjártó Péter közben azt közölte, hogy fontos tárgyalásokat folytat a Közel-Keleten – írta a Telex.
A volt minisztert a nemzetbiztonsági bizottság szeretné meghallgatni a BYD-nál elvállalt pozíciója miatt, ám a bizottsági titkárság állítólag azt sem tudja, hol érhetnék el.
A megkeresésre Szijjártó végül válaszolt, de a feljelentés részleteire nem tért ki. Azt írta: már nem a politikában dolgozik, hanem a nemzetközi vállalati szektorban, és jelenleg „fontos tárgyalásokat” bonyolít a Közel-Keleten.
A volt külügyminiszterhez közeli források szerint ugyanakkor sem a bizottság, sem annak titkársága nem kereste őt a meghallgatás miatt. Így miközben a magángépes utak ügye újabb jogi szakaszba léphet, az is kérdés marad, mikor és milyen körülmények között kerülhet sor a BYD-s kinevezése miatt tervezett parlamenti meghallgatásra.
Orbán Anita újabb feljelentést tett: Szijjártó Péter ismét a célkeresztben, az utazásait vizsgálták
Újabb feljelentést tett a Külügyminisztérium a Szijjártó Péter vezette tárca gazdálkodása miatt. Orbán Anita külügyminiszter szerint miközben az államigazgatásban takarékosságot rendeltek el, a volt tárcavezető utazásaihoz rendszeresen béreltek magánrepülőgépeket . A minisztérium konzervatív becslése alapján a drágább utazási forma legalább négymilliárd forint többletkiadást okozhatott az államnak.