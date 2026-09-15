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Orbán Anita
feljelentés
Szijjártó Péter

Előkerült Szijjártó Péter: nagyon messze van Magyarországtól a volt külügyminiszer – „dolgozom, ahogyan ön is tudja!"

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Újabb kellemetlen ügyben kerül elő a volt külügyminiszter neve: Orbán Anita feljelentést tesz korábbi magángépes utazásai miatt. Szijjártó Péter közben a Közel-Keleten tárgyal, és azt hangsúlyozza, hogy már a nemzetközi vállalati szektorban dolgozik.
VG
2026.09.15, 16:50
Frissítve: 2026.09.15, 17:01

Orbán Anita külügyminiszter feljelentést tesz Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter magángépes utazásai miatt, miközben a tárca belső szabályzata a takarékosságot írta elő. Szijjártó Péter közben azt közölte, hogy fontos tárgyalásokat folytat a Közel-Keleten – írta a Telex.

SZIJJÁRTÓ Péter
Szijjártó Péter korábbi magángépes útjai miatt feljelentést tesz a külügyminiszter, miközben a volt tárcavezetőt a nemzetbiztonsági bizottság is keresi / Fotó: Vajda János

A volt minisztert a nemzetbiztonsági bizottság szeretné meghallgatni a BYD-nál elvállalt pozíciója miatt, ám a bizottsági titkárság állítólag azt sem tudja, hol érhetnék el.

A megkeresésre Szijjártó végül válaszolt, de a feljelentés részleteire nem tért ki. Azt írta: már nem a politikában dolgozik, hanem a nemzetközi vállalati szektorban, és jelenleg „fontos tárgyalásokat” bonyolít a Közel-Keleten.

A volt külügyminiszterhez közeli források szerint ugyanakkor sem a bizottság, sem annak titkársága nem kereste őt a meghallgatás miatt. Így miközben a magángépes utak ügye újabb jogi szakaszba léphet, az is kérdés marad, mikor és milyen körülmények között kerülhet sor a BYD-s kinevezése miatt tervezett parlamenti meghallgatásra.
 

Orbán Anita újabb feljelentést tett: Szijjártó Péter ismét a célkeresztben, az utazásait vizsgálták

Újabb feljelentést tett a Külügyminisztérium a Szijjártó Péter vezette tárca gazdálkodása miatt. Orbán Anita külügyminiszter szerint miközben az államigazgatásban takarékosságot rendeltek el, a volt tárcavezető utazásaihoz rendszeresen béreltek magánrepülőgépeket . A minisztérium konzervatív becslése alapján a drágább utazási forma legalább négymilliárd forint többletkiadást okozhatott az államnak.

 

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