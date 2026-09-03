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Több tucat ügyben döntött a Tisza-kormány: Magyar Péter ma ismerteti a legfontosabb intézkedéseket – élő közvetítés

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konfliktus
sztrájk
sztrájkkészültség
béremelés
szociális

Ebből nagy balhé lehet: sztrájkkészültséget hirdetett egy teljes ágazat Magyarországon – nem tudtak megállapodni a béremelésről a Tisza-kormánnyal

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A tüntetés időpontja már megvan. A sztrájkhelyzet azt követően pattant ki, hogy eredménytelenül zárult szerdán a bértárgyalás a Tisza-kormánnyal. "Empátiából nem lehet rezsit fizetni, a hivatástudat nem fizetőeszköz" – írták.
Hecker Flórián
2026.09.03, 13:30
Frissítve: 2026.09.03, 14:50

A tegnapi minisztériumi béregyeztetés után a szociális szakma összes szakszervezete sztrájkkészültséget hirdetett – hívta fel csütörtök délután a figyelmet Jámbor András politikai aktivista, volt országgyűlési képviselő. Ennek előzménye, hogy a szeptember 2-i Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórumon nem született bérmegállapodás.

sztrájk, Kátai-Németh Vilmos, szociális minisztérium
Ebből nagy balhé lehet: sztrájkészültséget hirdetett egy teljes ágaz Magyarországon – nem tudtak megállapodni a béremelésről a Tisza-kormánnyal / Fotó: Kátai-Németh Vilmos

A követelés az volt, hogy azonnali,

  • június 1-jéig visszamenőleges 25 százalékos béremelés történjen.
  • 2027-től új bértábla,
  • 2028–2030 között felzárkóztatás az egészségügy és a közoktatás bérszintjéhez.

Jámbor András megszólalása azért releváns, mert a szociális szféra területén a családi háttere miatt is aktív és jól informált. Így nem jelent meglepetést, hogy a sztrájkkészültséget ő is megerősítette.

Nyilván nehéz a helyzet. Rossz örökölt költségvetés, 16 év Orbán-rendszerének öröksége. De a szociális dolgozók nem tudnak antiorbánizmussal fizetni a boltban. Megértőnek kell lenni a kormány helyzetével, de tisztességes munkáért tisztességes bér jár – fogalmazott.

Ugyanakkor nem csak Jámbor András posztolt a kialakult helyzetről, hanem az érintett szakszervezetek közül többen is. Így például a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete (SZÁD) a közösségi oldalán arról írt, hogy a szociális és gyermekvédelmi rendszer válsága mindenki számára láthatóvá vált.

Ebből nagy balhé lehet: sztrájkészültséget hirdetett egy teljes ágazat Magyarországon

Kormányzati ígéret hangzott el az ágazat azonnali a 25 százalékos béremelésére, miközben szakmailag azt is pontosan tudjuk: önmagában még ez sem oldaná meg az évtizedes bérlemaradást. Most mégis úgy látjuk, 

az ígéret nem teljesül.

Új kormány, új szakpolitikai vezetés, frissen kinevezett szakértők, tanácsadók, államtitkárok és helyettes államtitkárok, köztük sok, a területet jól ismerő szakember. Mégsem sikerült elérni, hogy a szociális ágazat bérrendezése olyan politikai prioritássá váljon, amilyen súlyú társadalmi ügy valójában – írták a Facebook-posztjukban.

Mindezeket figyelembe véve a SZÁD álláspontja egyértelmű:

sztárjkkészültség ON, demonstrációs készültség ON.

Rögtön hozzátették, hogy nem azért döntöttek így, mert konfliktust akarunk. Hanem azért, mert empátiából nem lehet rezsit fizetni, a hivatástudat nem fizetőeszköz. 

Nincs működő szociális rendszer megbecsült szakemberek nélkül. Ideje kilépni a kényelmes kommentmezőből. Ideje láthatóvá tenni azokat, akik még itt vannak. Akik még működtetik ezt a rendszert. Mi készen állunk! Ti velünk tartotok? – zárult a bejegyzés.

A jelenlegi információk szerint szeptember 18-án 15 órára hirdettek meg demonstrációt a Miniszterelnökség elé „Tegyünk róla, hogy ne így legyen” címmel. Emellett megkezdődött egy későbbi sztrájk előkészítését is, de annak még nincs időpontja.

A Népszavának Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálat Dolgozók Szakszervezetének elnöke arról nyilatkozott, hogy a 2027-es költségvetés első tervezetében nincs meg a béremelés fedezete.

Hozzátette, hogy bár a Tisza-kormány az első száz napban valóban megkezdte a szükséges egyeztetéseket, de a jövő évi költségvetés első tervezetében még nem szerepelnek a szociális ágazatban dolgozók béremeléséhez szükséges számok.

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