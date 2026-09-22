Alakul a Tisza-kormány vízfeje: annyira „jól" sikerült a takarékoskodás, hogy még az Orbán-kormánynak sem volt soha ennyi államtitkára
„Frakcióvezető úr, elnök úr, mindenhol azt fogja látni a Tisza-kormány működését illetően, hogy igyekszünk a lehető legtakarékosabban eljárni" – ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés 2026. június 15-i ülésén Gulyás Gergelynek, Fidesz korábbi frakcióvezetőjének címezve, aki az államtitkárok kinevezéséről kérdezte a kormányfőt. Magyar Péter ebben a beszédében nem kevesebbet ígért meg, mint hogy a kormány működése során mindenhol a spórolást fogják szem előtt tartani. Csakhogy a számok alapján már rögtön a rajtnál elhasaltak.
Alakul a Tisza-kormány vízfeje: annyira „jól" sikerült a takarékoskodás, hogy még az Orbán-kormánynak sem volt soha ennyi államtitkára
Érdemes felidézni, hogy Orbán Viktor ex-miniszterelnök a 2010-es kormányváltás után azt mondta: véget vet a szocialista kabinetekre szerinte jellemző „kormányzati dáridónak és rangkórságnak”. Bár a minisztériumok száma valóban csökkent, az új csúcsminisztériumi rendszerben ugrásszerűen megnőtt az államtitkárok és a helyettes államtitkárok száma. Ezt jól mutatja, hogy míg 2010-ben 42 államtitkár és 54 helyettes államtitkár dolgozott az Orbán-kormányban, 2020 decemberében már 78 államtitkár és 122 helyettes államtitkár. A 2022-es kormány is jelentős apparátussal kezdte meg működését: a ciklus elején 70 államtitkár és 111 helyettes államtitkár dolgozott a kabinetben.
Úgy tűnik azonban, hogy hiába ígért rendszerváltást Magyar Péter, ezen a téren biztosan nem történt érdemi változás, sőt! Számításunk szerint május óta eddig 231 politikai, közigazgatási és helyettes államtitkárt neveztek ki, ami meghaladja az Orbán-kormányok bármelyik ciklusában mért létszámot. Ráadásul ha a minisztereket is hozzávesszük, a "szűk" kormányzati elit 247 fő.
Míg az előző kormány 14 miniszterrel alakult meg, valójában mindössze 11 minisztérium működött, Orbán Viktornak ugyanis három, önálló tárcával nem rendelkező minisztere is volt. Az új kormány szakítani kívánt elődje kormányzati struktúrájával, ennek jegyében pedig 16-ra emelte a minisztériumok számát. A tárcáknál így most összesen 55 politikai államtitkár dolgozik, akikhez minisztériumonként egy-egy közigazgatási államtitkár társul. A kormányzati apparátus következő szintjét a helyettes államtitkárok adják: belőlük jelenleg 160-an dolgoznak a minisztériumokban.
Így néz ki a helyettes államtitkárok eloszlása:
- Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium: 8,
- Belügyminisztérium: 11,
- Egészségügyi Minisztérium: 5,
- Élő Környezetért Felelős Minisztérium: 10,
- Gazdasági és Energetikai Minisztérium: 19,
- Honvédelmi Minisztérium: 6,
- Igazságügyi Minisztérium: 5,
- Közlekedési és Beruházási Minisztérium: 14,
- Külügyminisztérium: 8,
- Miniszterelnökség: 10,
- Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium: 8,
- Pénzügyminisztérium: 5,
- Szociális és Családügyi Minisztérium: 16,
- Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium: 12,
- Tudományos és Technológiai Minisztérium: 12,
- Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium:11.
A legtöbb államtitkári szintű vezetőt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium foglalkoztatja: számuk összesen 24 fő. Ezt követi a Szociális és Családügyi Minisztérium 21 fővel. Érdekesség, hogy utóbbi tárcához tartozik a foglalkoztatáspolitika és a vendégmunkások foglalkoztatása. Ugyanakkor itt még messze nem végleges a lista, ugyanis foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára továbbra sincs Kátai-Németh Vilmos miniszternek.
Az államtitkárok számának növekedése magyarázata, hogy a feladatok sokkal jobban szétaprózodtak az új kormányzati szisztémában. Csak egy példa: 2022 és 2026 között a Belügyminisztériumnak, ahova tartozott az oktatás-és az egészségügy is, 15 helyettes államtitkára volt. Ezzel szemben most csak ebben a két minisztériumban van 15, illetve 10 helyettes államtitkár, magának a belügynek pedig 11.
A tárcák felénél továbbra sincsen SZMSZ
Amennyire az átláthatóságot és transzparenciát hirdeti a Tisza-kormány, olyannyira lehetetlen kibogozni a kabinet működését. A kormány honlapján is mindössze a miniszterek neve található meg, a kormány többi tagjáról szinte semmilyen információ nincs. Ez ugyanakkor valahol érthető is, mivel lényegében továbbra sem beszélhetünk végleges kormányzati struktúráról.
Négy hónappal a kormány megalakulása után csak 8 tárcának van kihirdetett szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ-e).
A legutóbbi hullámban szeptember 11-én egyszerre három jelent meg: az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztériumé, a Belügyminisztériumé és a Szociális és Családügyi Minisztériumé. Ezen felül van szabályzata a Honvédelmi (július 27.), az Oktatási-és Gyermekügyi (szeptember 4.), a Külügyminisztériumnak (szeptember 15-i hatály), valamint az Élő Környezetért Felelős Minisztériumnak (szeptember 15-i utasítás).
Van ugyanakkor olyan tárca, amelynek csak ideiglenes szervezeti és működési rendje van: például a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumnál augusztus 19-én ilyet adtak ki. A Gazdasági és Energetikai Minisztériumnál is még „szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról” szóló utasítás jelent meg szeptember 4-én. Érdekes, hogy sem a Miniszterelnökségnek, sem az Igazságügy Minisztériumnak még ideiglenes szabályzata sincsen.
Kevesebbet akarnak költeni bürokráciára
Érdemes lesz figyelni, hogy sikerül-e csökkenteni a bürokráciára szánt állami milliárdokat. Magyar Péter még májusban jelentette be, hogy a kormányfő, a miniszterek és az államtitkárok fizetését is megvágják. A Telex azt írta pár napja, hogy előző Orbán-kormányban a miniszterek többsége havi bruttó 3,88 millió, az államtitkárok 2,91 millió forintot kaptak, illetve volt pár miniszter, aki magasabb, 5 millió forint feletti fizetésre volt jogosult. Magyar-kormány képviselői mandátum nélküli minisztereinek (Bóna Szabolcs, Görög Márta, Lannert Judit, Ruff Bálint, Vitézy Dávid) és a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának, Tóth Péternek egységesen
bruttó 3,5 millió forint a havi fizetése.
A többi miniszter csak bruttó 2 millió forintot keres, de náluk erre jön még rá a júniusban bruttó 1,3 millió forintra vágott képviselői tiszteletdíj, tehát az ő fizetésük is bruttó 3 millió forint fölött van. Az államtitkárok egységesen havi bruttó 3 millió forintot kapnak, kivéve azok, akiknek van képviselői mandátumuk is. Az ő államtitkári fizetésük bruttó 1,7 millió forint, és azon felül jár nekik a bruttó 1,3 millió forintos képviselői tiszteletdíj. Tehát a mostani államtitkárok fizetése megegyezik az Orbán-kormány államtitkárainak bérezésével. Nem nehéz kiszámolni, hogy a nagyobb állami vízfej miatt végeredményben többe is kerülhet a központi államigazgatás finanszírozása. Hiába ígérte ennek ellenkezőjét Magyar Péter.