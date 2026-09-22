„Frakcióvezető úr, elnök úr, mindenhol azt fogja látni a Tisza-kormány működését illetően, hogy igyekszünk a lehető legtakarékosabban eljárni" – ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés 2026. június 15-i ülésén Gulyás Gergelynek, Fidesz korábbi frakcióvezetőjének címezve, aki az államtitkárok kinevezéséről kérdezte a kormányfőt. Magyar Péter ebben a beszédében nem kevesebbet ígért meg, mint hogy a kormány működése során mindenhol a spórolást fogják szem előtt tartani. Csakhogy a számok alapján már rögtön a rajtnál elhasaltak.

Alakul a Tisza-kormány vízfeje: annyira "jól" sikerült a takarékoskodás, hogy soha ennyi államtitkár nem volt még egyetlen kormányban sem Fotó: Facebook/Kapitány István

Alakul a Tisza-kormány vízfeje: annyira „jól" sikerült a takarékoskodás, hogy még az Orbán-kormánynak sem volt soha ennyi államtitkára

Érdemes felidézni, hogy Orbán Viktor ex-miniszterelnök a 2010-es kormányváltás után azt mondta: véget vet a szocialista kabinetekre szerinte jellemző „kormányzati dáridónak és rangkórságnak”. Bár a minisztériumok száma valóban csökkent, az új csúcsminisztériumi rendszerben ugrásszerűen megnőtt az államtitkárok és a helyettes államtitkárok száma. Ezt jól mutatja, hogy míg 2010-ben 42 államtitkár és 54 helyettes államtitkár dolgozott az Orbán-kormányban, 2020 decemberében már 78 államtitkár és 122 helyettes államtitkár. A 2022-es kormány is jelentős apparátussal kezdte meg működését: a ciklus elején 70 államtitkár és 111 helyettes államtitkár dolgozott a kabinetben.

Úgy tűnik azonban, hogy hiába ígért rendszerváltást Magyar Péter, ezen a téren biztosan nem történt érdemi változás, sőt! Számításunk szerint május óta eddig 231 politikai, közigazgatási és helyettes államtitkárt neveztek ki, ami meghaladja az Orbán-kormányok bármelyik ciklusában mért létszámot. Ráadásul ha a minisztereket is hozzávesszük, a "szűk" kormányzati elit 247 fő.

Míg az előző kormány 14 miniszterrel alakult meg, valójában mindössze 11 minisztérium működött, Orbán Viktornak ugyanis három, önálló tárcával nem rendelkező minisztere is volt. Az új kormány szakítani kívánt elődje kormányzati struktúrájával, ennek jegyében pedig 16-ra emelte a minisztériumok számát. A tárcáknál így most összesen 55 politikai államtitkár dolgozik, akikhez minisztériumonként egy-egy közigazgatási államtitkár társul. A kormányzati apparátus következő szintjét a helyettes államtitkárok adják: belőlük jelenleg 160-an dolgoznak a minisztériumokban.