Hát, ez kínos: maradt a Magyar Péter által a kampányban még kárhoztatott rendszer a választások után is, szép summát utalt az állam a Tiszának – a "rendszerváltók" számlálója hirtelen eltűnt

Eltűnt a kormánypárt honlapjáról a rendszerváltó kártyákhoz kapcsolódó számláló, amelyet korábban látványosan használtak a párt támogatottságának bemutatására – szúrta ki a Magyar Nemzet . A változás különösen annak fényében érdekes, hogy Magyar Péter a választási kampányban még a pártok állami támogatásának teljes megszüntetését ígérte. A választások óta a TISZA és pártalapítványa összesen több mint 1,59 milliárd forint állami forráshoz jutott.

A TISZA elnöke a kampányban következetesen arról beszélt, hogy el kell törölni a pártok állami támogatását. / Forrás: Bled Strategic Forum

Csendben eltűnt a rendszerváltó számláló a TISZA honlapjáról

A rendszerváltó kártya a Tisza Párt egyik fontos közösségépítő és finanszírozási eszköze volt. A párt korábban rendszeresen kommunikálta, hányan csatlakoztak a kezdeményezéshez, hivatalos honlapján pedig külön számláló mutatta a regisztrált támogatók számát.

Ez a panel mostanra eltűnt az oldalról.

A változás azért feltűnő, mert a Tisza hosszú időn keresztül politikai sikerként mutatta be a rendszerváltó közösség növekedését. A számláló segítségével bárki követhette, hogyan alakul a csatlakozók száma, így az egyfajta nyilvános erődemonstrációként is működött.

A rendelkezésre álló információk alapján nem lehet biztosan megállapítani, miért került le a számláló a honlapról. Az egyik lehetséges magyarázat, hogy a regisztrált rendszerváltók száma csökkenni kezdett. A Tisza külön magyarázatot nem adott arra, miért szüntette meg a korábban hangsúlyosan kezelt adat nyilvános megjelenítését.

A kampányban még az állami pártfinanszírozás végét ígérték

Magyar Péter a választási kampányban a párt finanszírozási modelljét annak bizonyítékaként emlegette, hogy politikai szervezet állami támogatás nélkül is működőképes lehet. Egy 2025 nyarán, Gárdonyban tartott beszédében ennél is tovább ment. Akkori kijelentése szerint:

Megszüntetjük a propagandát. Sőt, van egy rossz hírem, a parlamenti pártok támogatását (illetően) is, hiszen a Tisza például 0 forintos állami támogatás nélkül működik.

Azóta alapvetően megváltozott a párt helyzete. A Tisza kormányra került, parlamenti jelenléte pedig jelentős állami támogatásra jogosítja fel. Az állami pártfinanszírozás megszüntetése közben jóval kevésbé hangsúlyos eleme Magyar Péter és a Tisza kommunikációjának.