Hát, ez kínos: maradt a Magyar Péter által a kampányban még kárhoztatott rendszer a választások után is, szép summát utalt az állam a Tiszának – a "rendszerváltók" számlálója hirtelen eltűnt
Eltűnt a kormánypárt honlapjáról a rendszerváltó kártyákhoz kapcsolódó számláló, amelyet korábban látványosan használtak a párt támogatottságának bemutatására – szúrta ki a Magyar Nemzet . A változás különösen annak fényében érdekes, hogy Magyar Péter a választási kampányban még a pártok állami támogatásának teljes megszüntetését ígérte. A választások óta a TISZA és pártalapítványa összesen több mint 1,59 milliárd forint állami forráshoz jutott.
Csendben eltűnt a rendszerváltó számláló a TISZA honlapjáról
A rendszerváltó kártya a Tisza Párt egyik fontos közösségépítő és finanszírozási eszköze volt. A párt korábban rendszeresen kommunikálta, hányan csatlakoztak a kezdeményezéshez, hivatalos honlapján pedig külön számláló mutatta a regisztrált támogatók számát.
Ez a panel mostanra eltűnt az oldalról.
A változás azért feltűnő, mert a Tisza hosszú időn keresztül politikai sikerként mutatta be a rendszerváltó közösség növekedését. A számláló segítségével bárki követhette, hogyan alakul a csatlakozók száma, így az egyfajta nyilvános erődemonstrációként is működött.
A rendelkezésre álló információk alapján nem lehet biztosan megállapítani, miért került le a számláló a honlapról. Az egyik lehetséges magyarázat, hogy a regisztrált rendszerváltók száma csökkenni kezdett. A Tisza külön magyarázatot nem adott arra, miért szüntette meg a korábban hangsúlyosan kezelt adat nyilvános megjelenítését.
A kampányban még az állami pártfinanszírozás végét ígérték
Magyar Péter a választási kampányban a párt finanszírozási modelljét annak bizonyítékaként emlegette, hogy politikai szervezet állami támogatás nélkül is működőképes lehet. Egy 2025 nyarán, Gárdonyban tartott beszédében ennél is tovább ment. Akkori kijelentése szerint:
Megszüntetjük a propagandát. Sőt, van egy rossz hírem, a parlamenti pártok támogatását (illetően) is, hiszen a Tisza például 0 forintos állami támogatás nélkül működik.
Azóta alapvetően megváltozott a párt helyzete. A Tisza kormányra került, parlamenti jelenléte pedig jelentős állami támogatásra jogosítja fel. Az állami pártfinanszírozás megszüntetése közben jóval kevésbé hangsúlyos eleme Magyar Péter és a Tisza kommunikációjának.
A Magyar Közlönyben közzétett összegek szerint a 2026-os országgyűlési választás eredménye alapján a parlamenti pártok közül a Tisztelet és Szabadság Párt részesül a legnagyobb állami támogatásban.
- A Tisza 706 612 582 forintra jogosult,
- a Fidesz számára 517 689 412 forintot,
- a Mi Hazánk Mozgalomnak 157 188 388 forintot,
- a KDNP-nek pedig 92 925 000 forintot határoztak meg.
Ezek az összegek ráadásul csak a pártoknak közvetlenül járó támogatást jelentik, ám jelentős állami forráshoz jut a Tiszához kötődő Tartalékok Apítvány is, ami a nyilvános adatok szerint 887 258 069 forint támogatást kap.
A Fideszhez kötődő Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 614 116 470 forintra jogosult, a Mi Hazánk Alapítvány támogatása 92 910 810 forint. A KDNP-hez kapcsolódó Barankovics István Alapítvány 3 009 199 forintot, a DK Új Köztársaságért Alapítványa pedig 17 905 452 forintot kap.
Tehát a TISZA Pártnak és pártalapítványának járó állami támogatás összesen 1 593 870 651 forint, ami szemmel láthatóan meghaladja a 0 forintot.
A minimálbér megduplázásából sem lesz semmi
Ugyanakkor nem ez a TISZA Párt első megszegett választási ígérete. Nemrég lapunk megírta, annak ellenére, hogy Magyar Péter a választási kampányban azt ígérte, hogy a pártja győzelme esetén már 2027-ben megduplázza a minimálbért. Ennek azonban a jelenlegi gazdasági környezetben semmilyen realitása nincs, sőt, a munkaadói oldal szerint még a 10 százalékos bruttó minimálbér-emelés is nehezen elképzelhető.
Jelen állás szerint irreálisnak tűnik, hogy 2027-ben kétszámjegyű mértékben emelkedjen a bruttó minimálbér
– mondta a Világgazdaságnak korábban Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára.
Kedden ültek tárgyalóasztalhoz először a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának résztvevői. A megszokott menetrenddel ellentétben azonban ezúttal nem került napirendre a jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emelésének mértéke: a felek ehelyett a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának szabályozásáról egyeztettek. Egyelőre sem a munkaadói, sem a munkavállalói oldal nem sürgeti a minimálbér-tárgyalások megkezdését. Az érdemi egyeztetések várhatóan csak októberben indulnak el.
A 480 forintos benzinárat, a duplájára emelt családi pótlékot, a kilakoltatások azonnali felfüggesztését már lassan el is felejtjük, pedig ezen ígéreteit sem tartotta be Magyar Péter és pártja.