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Magyar Péter
állami támogatás
Tisza Párt

Hát, ez kínos: maradt a Magyar Péter által a kampányban még kárhoztatott rendszer a választások után is, szép summát utalt az állam a Tiszának – a "rendszerváltók" számlálója hirtelen eltűnt

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Még egy év sem telt el azóta, hogy Magyar Péter közadakozásból működő pártokról beszélt, most pedig saját politikai közössége és alapítványa közel 1,6 milliárd forint állami támogatást kap. A TISZA Párt honlapjáról eközben csendben és nyomtalanul eltűnt a rendszerváltó kártyások látványos számlálója, amely korábban a párt növekvő táborát hirdette.
VG
2026.09.04, 09:41
Frissítve: 2026.09.04, 09:42

Eltűnt a kormánypárt honlapjáról a rendszerváltó kártyákhoz kapcsolódó számláló, amelyet korábban látványosan használtak a párt támogatottságának bemutatására – szúrta ki a Magyar Nemzet . A változás különösen annak fényében érdekes, hogy Magyar Péter a választási kampányban még a pártok állami támogatásának teljes megszüntetését ígérte. A választások óta a TISZA és pártalapítványa összesen több mint 1,59 milliárd forint állami forráshoz jutott.

TISZA, Magyar Péter, párttámogatás
A TISZA elnöke a kampányban következetesen arról beszélt, hogy el kell törölni a pártok állami támogatását. / Forrás: Bled Strategic Forum

Csendben eltűnt a rendszerváltó számláló a TISZA honlapjáról

A rendszerváltó kártya a Tisza Párt egyik fontos közösségépítő és finanszírozási eszköze volt. A párt korábban rendszeresen kommunikálta, hányan csatlakoztak a kezdeményezéshez, hivatalos honlapján pedig külön számláló mutatta a regisztrált támogatók számát.

Ez a panel mostanra eltűnt az oldalról.

A változás azért feltűnő, mert a Tisza hosszú időn keresztül politikai sikerként mutatta be a rendszerváltó közösség növekedését. A számláló segítségével bárki követhette, hogyan alakul a csatlakozók száma, így az egyfajta nyilvános erődemonstrációként is működött.

A rendelkezésre álló információk alapján nem lehet biztosan megállapítani, miért került le a számláló a honlapról. Az egyik lehetséges magyarázat, hogy a regisztrált rendszerváltók száma csökkenni kezdett. A Tisza külön magyarázatot nem adott arra, miért szüntette meg a korábban hangsúlyosan kezelt adat nyilvános megjelenítését.

A kampányban még az állami pártfinanszírozás végét ígérték

Magyar Péter a választási kampányban a párt finanszírozási modelljét annak bizonyítékaként emlegette, hogy politikai szervezet állami támogatás nélkül is működőképes lehet. Egy 2025 nyarán, Gárdonyban tartott beszédében ennél is tovább ment. Akkori kijelentése szerint:

Megszüntetjük a propagandát. Sőt, van egy rossz hírem, a parlamenti pártok támogatását (illetően) is, hiszen a Tisza például 0 forintos állami támogatás nélkül működik.

Azóta alapvetően megváltozott a párt helyzete. A Tisza kormányra került, parlamenti jelenléte pedig jelentős állami támogatásra jogosítja fel. Az állami pártfinanszírozás megszüntetése közben jóval kevésbé hangsúlyos eleme Magyar Péter és a Tisza kommunikációjának.

A Magyar Közlönyben közzétett összegek szerint a 2026-os országgyűlési választás eredménye alapján a parlamenti pártok közül a Tisztelet és Szabadság Párt részesül a legnagyobb állami támogatásban.

  • A Tisza 706 612 582 forintra jogosult, 
  • a Fidesz számára 517 689 412 forintot, 
  • a Mi Hazánk Mozgalomnak 157 188 388 forintot, 
  • a KDNP-nek pedig 92 925 000 forintot határoztak meg. 

Ezek az összegek ráadásul csak a pártoknak közvetlenül járó támogatást jelentik, ám jelentős állami forráshoz jut a Tiszához kötődő Tartalékok Apítvány is, ami a nyilvános adatok szerint 887 258 069 forint támogatást kap.

A Fideszhez kötődő Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 614 116 470 forintra jogosult, a Mi Hazánk Alapítvány támogatása 92 910 810 forint. A KDNP-hez kapcsolódó Barankovics István Alapítvány 3 009 199 forintot, a DK Új Köztársaságért Alapítványa pedig 17 905 452 forintot kap.

Tehát a TISZA Pártnak és pártalapítványának járó állami támogatás összesen 1 593 870 651 forint, ami szemmel láthatóan meghaladja a 0 forintot.

A minimálbér megduplázásából sem lesz semmi

Ugyanakkor nem ez a TISZA Párt első megszegett választási ígérete. Nemrég lapunk megírta, annak ellenére, hogy Magyar Péter a választási kampányban azt ígérte, hogy a pártja győzelme esetén már 2027-ben megduplázza a minimálbért. Ennek azonban a jelenlegi gazdasági környezetben semmilyen realitása nincs, sőt, a munkaadói oldal szerint még a 10 százalékos bruttó minimálbér-emelés is nehezen elképzelhető. 

Jelen állás szerint irreálisnak tűnik, hogy 2027-ben kétszámjegyű mértékben emelkedjen a bruttó minimálbér

 – mondta a Világgazdaságnak korábban Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára. 

Kedden ültek tárgyalóasztalhoz először a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának résztvevői. A megszokott menetrenddel ellentétben azonban ezúttal nem került napirendre a jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emelésének mértéke: a felek ehelyett a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának szabályozásáról egyeztettek. Egyelőre sem a munkaadói, sem a munkavállalói oldal nem sürgeti a minimálbér-tárgyalások megkezdését. Az érdemi egyeztetések várhatóan csak októberben indulnak el.

A 480 forintos benzinárat, a duplájára emelt családi pótlékot, a kilakoltatások azonnali felfüggesztését már lassan el is felejtjük, pedig ezen ígéreteit sem tartotta be Magyar Péter és pártja.

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