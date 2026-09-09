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Aggódhat Magyar Péter: a tiszás közvéleménykutató szerint is esik a kormánypárt támogatottsága, erősödik a Fidesz – Baka Andrást nem ismerik a magyarok

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Nem fagytak be a magyar politikai frontvonalak. A Tisza előnye továbbra is markáns, azonban egyre nagyobb a lemorzsolódás, míg az ellenzék faragott hátrányából. A legnagyobb ütemben a pártnélküliek táborának száma növekedett, így a következő időszak nagy kérdése lehet, hogy ki tudja megszólítani ezeket a szavazókat.
VG
2026.09.09, 10:29
Frissítve: 2026.09.09, 10:40

Szeptemberben az összes releváns bázison tovább csökkent a Tisza Párt támogatottsága, így már trendként értékelhető a normalizálódás folyamata.

Tovább csökkent a Tisza Párt támogatottsága
Tovább csökkent a Tisza Párt támogatottsága / Fotó: NurPhoto via AFP

Ezzel egyidejűleg a Fidesz erősödni tudott, a Mi Hazánk azonban vesztett augusztusi lendületéből. A legnagyobb mértékben a pártnélküliek tábora nőtt, így kérdés milyen politikai erő lesz képes megszólítani ezt a csoportot.

Tovább csökkent a Tisza Párt támogatottsága

Az augusztusi 49 százalékos eredményt követően szeptemberben már csak a teljes felnőtt lakosság 47 százaléka szavazna a kormánypártra, amivel a Tisza nagyjából az áprilisi támogatottsági szintjét érte el, ami teljes belföldi népesség körében 44 százalék volt − olvasható az Europion kutatásában.

A májusi és júniusi csúcshoz képest 5 százalékos visszaesés történt, tehát nagyjából minden tizedik támogatója fordított hátat Magyar Péternek.

A verseny azonban továbbra sem kifejezetten szoros, mivel az ellenzéki pártok egyelőre nem tudtak nagyot profitálni a folyamatokból. A Fidesz 21 százalékos eredménnyel növelni tudta szavazói bázisát, ami a pártválasztók körében 1 százalékpontos, míg a biztos szavazó pártválasztók körében 2 százalékpontos erősödést jelentett. 

A Mi Hazánk támogatottsága mind a három bázison megegyezik az augusztusival: a teljes népességben 10 százalék, a pártválasztók körében 12 százalék, a biztos szavazó pártválasztók táborában pedig 10 százalék.

A legjelentősebb elmozdulás talán a pártnélküliek körében figyelhető meg: arányuk az augusztusi 15 százalékról 18 százalékra emelkedett.

A politikusok népszerűségi listáján Vitézy Dávid tartja vezető pozícióját, míg Baka Andrást továbbra is kevesen tudják elhelyezni a politikai térképen.

Új baloldali mozgalom indulhat

Mesterházy Attila a Különutas Hangpróba című műsorában beszélt először egy új balközép erő megalakulásáról, amely hamarosan felkerülhet a politikai térképre. Az MSZP korábbi pártelnöke és miniszterelnök jelöltje egy három pilléren alapuló szociáldemokrata politikáról fogalmazott meg néhány gondolatot.

Mesterházy szerint egy konzervatívabb társadalompolitikai, a progresszív kapitalizmus, és a patrióta külpolitika elegye lehet az optimális baloldali elegy.

A műsorban arra is rámutatott, hogy a magyar választók körülbelül 25 százaléka vallja magát baloldalinak, ennek a tábornak pedig a nagyobb része 2026 tavaszán a Tiszára szavazott.

Ez egy negatív koalíció: a cél a kormányváltás, nem egy szociáldemokrata program megvalósítása volt

− mondta, majd hozzátette, hogy most egy olyan pártra van szükség, amely amely saját értékrendet képvisel, nem csupán a Fidesz-ellenségeként határozza meg magát.

A politikus Jámbor András korábban bejelentett Irány elnevezésű kezdeményezését nem minősítette, azonban hangsúlyozta, hogy a radikális progresszív, neomarxista vonalnak Magyarországon nincs tömegbázisa.

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