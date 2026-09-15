Folytatódik a tisztogatás: kihallgatták az Orbán-kormány államtitkárát, a Tisza applikációja miatt folyhat nyomozás

Személyes adattal való visszaéléssel gyanúsítják Pilz Tamást, az előző kormány egyik közigazgatási államtitkárát, akit a rendőrség már ki is hallgatott. A Tisza Világ ügyében indult eljárásban azt vizsgálják, hogy az Igazságügyi Minisztérium egykori államtitkára jóváhagyhatta-e olyan dolgozók elbocsátását, akik letöltötték a Tisza Párt alkalmazását.

Rendőrségi gyanúsítás lett a Tisza Világ körüli botrányból: Pilz Tamást, az előző kormány közigazgatási államtitkárát személyes adattal való visszaéléssel gyanúsítják / Fotó: Polyák Attila/MW

Személyes adattal való visszaélés gyanúja miatt hallgatta ki a rendőrség Pilz Tamást, az előző kormány egyik közigazgatási államtitkárát - értesült az RTL Híradó. A volt államtitkár a Tuzson Bence vezette Igazságügyi Minisztériumban töltötte be tisztségét, a gyanú pedig a Tisza Világ applikáció körül kirobbant ügyhöz kapcsolódik.

Nem csak a Tisza Világ adatlopásáról van szó

Az RTL információi szerint a hatóságok azt vizsgálják, hogy Pilz államtitkárként jóváhagyta-e olyan munkavállalók elbocsátását, akik letöltötték a Tisza Párt mobilalkalmazását. Vagyis nem pusztán az applikációból kiszivárgott adatok nyilvánosságra kerülése, hanem az azok alapján feltételezett munkahelyi következmények miatt is büntetőeljárás zajlik.

A Tisza Világ ügyében tavaly ősszel mintegy 200 ezer felhasználó adatai kerültek ki. A kiszivárgott információk később több sajtóorgánumban is megjelentek: egyes felületeken listázták, illetve térképen ábrázolták a Tisza támogatóit, személyes adataikat is nyilvánosságra hozva. Az ügyben ezt követően büntetőeljárás indult személyes és különleges adatok nyilvánosságra hozatala miatt.

A Tisza elnöke, Magyar Péter már akkor vitatta, hogy egyszerű adatszivárgás történt volna. Szerinte a történtek mögött ártó szándékú támadás állt, és azt állította, hogy a párt informatikai rendszereit olyan nemzetközi hálózatok támadják, amelyek érdekeltek az Orbán-kormány hatalomban tartásában.

Az ügy azonban a jelek szerint nem állt meg az adatok nyilvánosságra kerülésénél.

Novemberben Magyar Péter jánoshalmai országjáró fórumán egy korábbi gyakornok arról beszélt, hogy azért bocsátották el a Külgazdasági és Külügyminisztériumból, mert szerepelt a Tisza Világból kiszivárgott listán.