Vitézy Dávid már kora reggel beleszállt Lázár Jánosba, majd bejelentette: újabb vasútvonalon indult újra a forgalom három év szünet után

„Lázár János három éve bezárta, ma reggel mi újraindítottuk Borsod-Abaúj-Zemplén megye ötödik legnagyobb településéről a vasúti közlekedést a megyeszékhelyre, Miskolcra” – írta közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 89-es vonalon 2023. augusztus 1-jén szüntették meg a személyszállítást. A MÁV-Volán csoport akkor a vasúti közlekedést buszos pótlással váltotta ki. Most újra jár vonat Tiszaújváros és Miskolc között.

A korábbi felvételen szerelvény a miskolci vasúti pályaudvaron: szeptember 1-jétől újraindult a vasúti közlekedés Miskolc és Tiszaújváros között (illusztráció)

Fotó: Wikipedia Commons

Tiszaújváros és Miskolc között visszaállt a vasúti kapcsolat

A mostani újraindítással ismét menetrend szerinti vonatok közlekednek a térségben, az utasok pedig a 89-es számú új ráhordó buszjárattal is elérhetik a vasúti kapcsolatot.

A tiszaújvárosi vasútvonal újranyitását még augusztus közepén jelentette be a miniszter. A Tiszaújváros és Miskolc közötti villamosított szakasz egyike volt annak a tíz vasúti mellékvonalnak, amelyeken Lázár János minisztériuma 2023-ban megszüntette a személyszállítást.

Vitézy korábbban többször is vasútrombolásnak nevezte az elődje idején meghozott döntéseket, amelyeket most igyekszik helyrehozni: augusztus elsejével a Komló és Dombóvár közötti vonalat is újraindították.

Ennek ellenére az elmúlt hetekben komoly vita alakult ki a vasúti mellékvonalak újranyitásának értelméről. A kritikusok szerint egyes szakaszok üzemeltetése gazdasági szempontból nehezen indokolható az alacsony utasszám miatt. A komlói újraindítás után néhány nappal egy utas saját tapasztalat alapján számolt be arról, hogy a vonalon közlekedő szóló Bz motorkocsi szinte üresen haladt. A Facebook-bejegyzésből hamar élénk vita alakult ki arról, hogy az alacsony kezdeti kihasználtság mennyiben kérdőjelezi meg a vonal gazdaságosságát.

A Tiszaújváros és Miskolc közötti kapcsolat esetében hasonló kérdések merülhetnek fel:

a vasúti személyszállítás újraindítása önmagában nem garantálja a magas utasforgalmat, ugyanakkor a rendszeres közlekedés és a csatlakozó buszjáratok kialakítása éppen azt a célt szolgálhatja, hogy hosszabb távon több utas válassza a közösségi közlekedést.

A most újrainduló vasúti kapcsolat különösen Tiszaújváros és a környező települések, valamint Miskolc között teremthet ismét közvetlenebb közösségi közlekedési lehetőséget. Az új menetrend és a hozzá kapcsolódó ráhordó járat kihasználtsága a következő időszakban mutathatja meg, hogy a három év után visszaállított vasúti szolgáltatás mekkora tényleges utasigényt tud generálni.