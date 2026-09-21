Vége lehet az éjszakai tivornyának a dohányboltok előtt: nagyobb hatalmat kapnának az önkormányzatok – a trafikosok szerint így nehezebb lesz cigit venni
A kormány azt vizsgálja, hogyan adhatna nagyobb beleszólást az önkormányzatoknak a nemzeti dohányboltok működésének szabályozásába – írta a 24.hu.
A tervek között szerepelhet az is, hogy
a települések, illetve Budapesten a kerületek korlátozhassák a trafikok éjszakai nyitvatartását.
A trafikosok érdekképviselete szerint ugyanakkor egy ilyen rendszer hosszabb távon az ellátási hálózat széttöredezéséhez vezethet.
Baranyi Krisztina, a IX., Niedermüller Péter, a VII., Pikó András, a VIII., Soproni Tamás, a VI., valamint Tóth József, a XIII. kerület polgármestere augusztus végén közös közleményben számoltak be arról, hogy a kormány több, a közbiztonság javítását célzó kezdeményezésüket is elfogadta.
A polgármesterek szerint a belügyminiszter támogatja azt a javaslatot is, amely valódi hatósági jogosítványokat adna az önkormányzatoknak.
A cikk emlékeztet, hogy jelenlegi szabályozás egyik sajátossága, hogy miközben
a kereskedelmi törvény főszabály szerint lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak az üzletek 22 és 6 óra közötti nyitvatartásának helyi korlátozására, a nemzeti dohányboltokra külön országos szabályok vonatkoznak.
Ez azt jelenti, hogy a kerületi önkormányzatok jelenleg nem rendelkeznek olyan egyszerűen alkalmazható hatáskörrel, amellyel általánosan éjszakai zárásra kötelezhetnék a trafikokat.
A belvárosi kerületek szerint azonban éppen az éjszakai időszakban jelentkeznek azok a problémák, amelyek miatt szükség lenne a helyi szabályozás lehetőségére.
A kerületek beszámolói alapján több helyen hasonló problémákat tapasztalnak a dohányboltok környezetében. A kifogások között elsősorban
- az alkoholárusítás és az utcai italozás szerepel,
- de a polgármesterek szerint rendszeresen előfordulnak hangoskodó,
- a lakókban félelmet keltő csoportosulások is.
- A problémák között említik továbbá a szemetelést,
- az erőszakos viselkedést és a közterületi vizelést.
A kormány már az egyik első ülésén elrendelte dohány- és kaszinókoncessziók felülvizsgálatát. Ez a kis- és nagykereskedelmi szereplőket is érinti. Magyar Péter szerint a szóban forgó koncessziók nem a közérdeket szolgálták, és az állam helyett „magánkézbe” kerültek a bevételek.
A kormány tárgyalt a dohánykoncessziók ügyéről. A felülvizsgálatok érinteni fogják a nagykereskedelmi koncesszió odaítélésének folyamatát.
Radikális átalakítást tervez a kormány
Magyar Péter szerint nagy- és kiskereskedelmi szerepelők is megkérdőjelezhető módon szerezték meg a koncessziós jogokat, így „a költségvetés bevételeinek emelése, a közpénzek védelme és a társadalmi igazságosság okán” a teljes rendszer átalakításra szorul.