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kormány
dohánybolt
trafik
Magyar Péter

Vége lehet az éjszakai tivornyának a dohányboltok előtt: nagyobb hatalmat kapnának az önkormányzatok – a trafikosok szerint így nehezebb lesz cigit venni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A dohányboltok nyitvatartásába is beleszólhatnak az önkormányzatok, ha megvalósul a kormány terve. A trafikok környékén rendszeresen gondot okoz az éjszakai italozás, a hangoskodás, a szemetelés és a közterületi rendbontás.
VG
2026.09.21, 11:32

A kormány azt vizsgálja, hogyan adhatna nagyobb beleszólást az önkormányzatoknak a nemzeti dohányboltok működésének szabályozásába – írta a 24.hu.

trafik
Teljesen megváltozhat a trafikok nyitvatartása: az önkormányzatok kezébe kerülhet a döntés / Fotó: csikiphoto / shutterstock (Képünk illusztráció)

A tervek között szerepelhet az is, hogy 

a települések, illetve Budapesten a kerületek korlátozhassák a trafikok éjszakai nyitvatartását. 

A trafikosok érdekképviselete szerint ugyanakkor egy ilyen rendszer hosszabb távon az ellátási hálózat széttöredezéséhez vezethet.

Baranyi Krisztina, a IX., Niedermüller Péter, a VII., Pikó András, a VIII., Soproni Tamás, a VI., valamint Tóth József, a XIII. kerület polgármestere augusztus végén közös közleményben számoltak be arról, hogy a kormány több, a közbiztonság javítását célzó kezdeményezésüket is elfogadta.

A polgármesterek szerint a belügyminiszter támogatja azt a javaslatot is, amely valódi hatósági jogosítványokat adna az önkormányzatoknak.

A cikk emlékeztet, hogy jelenlegi szabályozás egyik sajátossága, hogy miközben 

a kereskedelmi törvény főszabály szerint lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak az üzletek 22 és 6 óra közötti nyitvatartásának helyi korlátozására, a nemzeti dohányboltokra külön országos szabályok vonatkoznak.

Ez azt jelenti, hogy a kerületi önkormányzatok jelenleg nem rendelkeznek olyan egyszerűen alkalmazható hatáskörrel, amellyel általánosan éjszakai zárásra kötelezhetnék a trafikokat.

A belvárosi kerületek szerint azonban éppen az éjszakai időszakban jelentkeznek azok a problémák, amelyek miatt szükség lenne a helyi szabályozás lehetőségére.

A kerületek beszámolói alapján több helyen hasonló problémákat tapasztalnak a dohányboltok környezetében. A kifogások között elsősorban 

  • az alkoholárusítás és az utcai italozás szerepel, 
  • de a polgármesterek szerint rendszeresen előfordulnak hangoskodó, 
  • a lakókban félelmet keltő csoportosulások is.
  • A problémák között említik továbbá a szemetelést, 
  • az erőszakos viselkedést és a közterületi vizelést.

A kormány már az egyik első ülésén elrendelte dohány- és kaszinókoncessziók felülvizsgálatát. Ez a kis- és nagykereskedelmi szereplőket is érinti. Magyar Péter szerint a szóban forgó koncessziók nem a közérdeket szolgálták, és az állam helyett „magánkézbe” kerültek a bevételek.

A kormány tárgyalt a dohánykoncessziók ügyéről. A felülvizsgálatok érinteni fogják a nagykereskedelmi koncesszió odaítélésének folyamatát.

Radikális átalakítást tervez a kormány

Magyar Péter szerint nagy- és kiskereskedelmi szerepelők is megkérdőjelezhető módon szerezték meg a koncessziós jogokat, így „a költségvetés bevételeinek emelése, a közpénzek védelme és a társadalmi igazságosság okán” a teljes rendszer átalakításra szorul.

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