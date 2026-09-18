Most lett elege Trumpnak: olyan döntésre készül, amit még megemleget Von der Leyen – az amerikai fegyveres erők kétharmadát kivonhatja Európából

Donald Trump amerikai elnök azt mérlegeli, hogy repülőgépeket, hadihajókat, fegyvereket és több tízezer amerikai katonát vonna ki Európából, annak ellenére, hogy a NATO-szövetségesek egyre erősödő orosz agresszió veszélyére figyelmeztetnek.

Donald Trump amerikai elnök / Fotó: Bonnie Cash / AFP

A hidegháború vége óta nem történt ilyen

Az NBC News több, jelenlegi és korábbi amerikai, illetve nyugati tisztségviselőre hivatkozva arról írt, hogy a csökkentés az Európában állomásozó amerikai katonák nagyjából egyharmadát, mintegy 25 ezer főt érinthet. Egy amerikai tisztségviselő és egy másik, az egyeztetéseket ismerő személy szerint azonban ennél is nagyobb lehet a létszámcsökkentés: akár az állomány felét, vagyis 40 ezer katonát is kivonhatnak.

Ha a terv megvalósul, ez lenne az Amerikai Egyesült Államok jelenleg mintegy 80 ezer fős európai katonai jelenlétének legjelentősebb leépítése a hidegháború lezárását követő, 1990-es évekbeli csapatkivonások óta.

Az ilyen mértékű csökkentés lehetősége mindkét amerikai párt törvényhozóit, valamint az európai kormányokat is aggodalommal tölti el, mivel attól tartanak, hogy az újabb agresszív lépésre bátoríthatja Oroszországot. Ráadásul egy ekkora kivonulás jelentősen átalakíthatná az Amerikai Egyesült Államok és legfontosabb szövetségesei közötti kapcsolatokat, és arra kényszeríthetné az európai országokat, hogy új partnerségeket alakítsanak ki egy geopolitikailag bizonytalan időszakban, amikor Ukrajnában és a Közel-Keleten is háború dúl.

Az NBC News forrásai szerint a csökkentések várhatóan Németországot, Olaszországot és Spanyolországot is érintik majd. Ez a három ország ad otthont az Európában állomásozó amerikai katonák jelentős részének, vezetőik ugyanakkor az Iránnal vívott háború miatt is összetűzésbe kerültek Donald Trump elnökkel.

Nagyobb lojalitás várt volna el Trump

Második elnöki ciklusának kezdete óta Trump és vezető tisztségviselői amellett érvelnek, hogy Európának – az amerikai nukleáris arzenál támogatása mellett – saját védelmében magának kellene vállalnia a vezető szerepet, az amerikai haderőre pedig sürgetőbb fenyegetések kezeléséhez van szükség Kínával, Iránnal és a nyugati féltekén működő drogkartellekkel szemben. Az elmúlt hónapokban Trump – aki régóta megkérdőjelezi a NATO-szövetség értékét – élesen bírálta európai partnereit, amiért nem voltak hajlandók csatlakozni az Egyesült Államok Irán elleni háborújához.