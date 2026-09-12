Hihetetlen egységfront sorakozott fel Trump ellen a BRICS közgyűlésen - "mindenkit magunkkal viszünk"

A feltörekvő hatalmak, köztük Oroszország és Irán vezetői egységet mutattak a hétvégi újdelhi csúcstalálkozón. Közös nyilatkozatukban az Egyesült Államok által indított közel-keleti háborút, Trump vámpolitikáját és szankciós politikáját vették célba.

Trump és Modi egy korábbi G7 csúcstalálkozón - a BRICS országok átalakítanák az Amerika által dominált világrendet / Fotó: AFP

Az Egyesült Államokat és Donald Trump elnököt név szerint nem említették, de egyértelműen rájuk irányult a tíz BRICS-ország – köztük Washington szövetségesei és ellenfelei – által kiadott 45 oldalas közös közlemény több megállapítása.

Nem említették Trumpot név szerint

A nyilatkozat „a lehető legnagyobb önmérsékletre” szólította fel a közel-keleti konfliktusban részt vevő országokat, és „mély aggodalmának” adott hangot a helyzet eszkalálódása miatt. Elítélte továbbá „a polgári infrastruktúra és a békés célú nukleáris létesítmények elleni szándékos támadásokat”.

A szombat hajnalig tartó egyeztetések során kialakított megfogalmazás figyelemre méltó kompromisszumot jelentett egy olyan csoport részéről, amelynek tagjai rendkívül eltérő álláspontot képviselnek az Egyesült Államok és Izrael által több mint hat hónapja Irán ellen indított konfliktusban. Az egyik oldalon Teherán áll, a másikon az Egyesült Arab Emírségek és a BRICS-nek egyelőre nem teljes jogú tagja, Szaúd-Arábia. Kína és India jelentős olajimportőrök.

Nyilvánvaló a frusztráció a trumpizmussal és annak számos megnyilvánulásával – az unilateralizmussal, a multilaterális intézményi rend semmibevételével, a vámoffenzívával és a szabályok figyelmen kívül hagyásával – kapcsolatban

– mondta Ashok Malik, az Asia Group partnere és indiai üzletágának vezetője. A nyilatkozatot „gondosan úgy fogalmazták meg, hogy ne foglaljon állást Irán, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek között, miközben mindenki kapjon belőle valamit, amit eredményként hazavihet” – tette hozzá.

A Perzsa-öbölben zajló háború új törésvonalak kialakulásával fenyegetett a BRICS tagjai között. Maszúd Pezeskján iráni elnök pénteken harcias hangvételű beszédben jelentette ki, hogy országa nem fogja megadni magát.