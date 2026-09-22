Trump a világ előtt beszél, nagyon durva dolgokat mondott az iráni háború sorsáról: a teljes megsemmisítésről is dönthet az amerikai elnök – azonnal 100 dollár fölé drágult az olaj

Donald Trump amerikai elnök megkezdte beszédét az ENSZ Közgyűlésén New Yorkban, ahol az Egyesült Államok erejét, külpolitikai eredményeit és a béketeremtésben játszott szerepét állítja középpontba. Az iráni háború, Ukrajna, az ENSZ szerepe és az amerikai szuverenitás kérdése is meghatározó téma lehet Trump beszédében.

Donald Trump ismét az ENSZ színpadán áll, egy olyan időszakban, amikor a Közel-Kelet és Ukrajna miatt is súlyos nemzetközi feszültségek uralják a világpolitikát / Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök megkezdte beszédét az ENSZ Közgyűlésének ülésszakán New Yorkban. Az amerikai elnök a felszólalás elején az Egyesült Államok gazdasági és geopolitikai erejét hangsúlyozta, és kijelentette:

Büszkén jelenthetem, hogy Amerika visszatért, és országunk ma erősebb, mint valaha.

Trump beszéde kiemelt figyelmet kap, mivel az Egyesült Államok jelenleg közvetlenül is érintett a Közel-Kelet egyik legsúlyosabb konfliktusában. A Fehér Ház előzetes tájékoztatása szerint az elnök várhatóan azzal érvel majd, hogy az Irán elleni háború megakadályozta Teheránt abban, hogy atomfegyverhez jusson. Az iráni konfliktus közben komoly gazdasági következményekkel is jár, különösen az energiaárak és a nemzetközi szállítás szempontjából.

Trump elsősorban az amerikai választóknak beszél

Donald Trump beszédének első percei alapján úgy tűnik, mintha az amerikai elnök nem kizárólag a világ vezetőihez, hanem az amerikai választókhoz is intézné szavait. A gazdaság eredményeit, a foglalkoztatást, a szegénységi mutatókat, az adócsökkentéseket, a tőzsdét, a bevándorlás visszaszorítását és a határbiztonságot is sorra említi, miközben a bűnözés csökkenését is saját politikájának eredményeként mutatja be.

Trump szerint az Egyesült Államok gyakorlatilag minden fontos területen vezető szerepet tölt be, és az ország előtt fényes jövő áll. A beszéd első része így erősen emlékeztet egy belpolitikai kampánybeszédre, ami különösen érdekes az amerikai félidős választások közeledtével.

Trump az ENSZ-ben a Béke Tanácsát is saját külpolitikai eredményei között emelte ki, és arról beszélt, hogy a szervezet hozzájárult a gázai háború lezárásához.

A Béke Tanácsának emlegetése különösen figyelemre méltó, mivel Trump korábban felvetette, hogy a testület akár az ENSZ szerepét is átvehetné.