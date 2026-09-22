Trump a világ előtt beszél, nagyon durva dolgokat mondott az iráni háború sorsáról: a teljes megsemmisítésről is dönthet az amerikai elnök – azonnal 100 dollár fölé drágult az olaj
Donald Trump amerikai elnök megkezdte beszédét az ENSZ Közgyűlésén New Yorkban, ahol az Egyesült Államok erejét, külpolitikai eredményeit és a béketeremtésben játszott szerepét állítja középpontba. Az iráni háború, Ukrajna, az ENSZ szerepe és az amerikai szuverenitás kérdése is meghatározó téma lehet Trump beszédében.
Donald Trump amerikai elnök megkezdte beszédét az ENSZ Közgyűlésének ülésszakán New Yorkban. Az amerikai elnök a felszólalás elején az Egyesült Államok gazdasági és geopolitikai erejét hangsúlyozta, és kijelentette:
Büszkén jelenthetem, hogy Amerika visszatért, és országunk ma erősebb, mint valaha.
Trump beszéde kiemelt figyelmet kap, mivel az Egyesült Államok jelenleg közvetlenül is érintett a Közel-Kelet egyik legsúlyosabb konfliktusában. A Fehér Ház előzetes tájékoztatása szerint az elnök várhatóan azzal érvel majd, hogy az Irán elleni háború megakadályozta Teheránt abban, hogy atomfegyverhez jusson. Az iráni konfliktus közben komoly gazdasági következményekkel is jár, különösen az energiaárak és a nemzetközi szállítás szempontjából.
Trump elsősorban az amerikai választóknak beszél
Donald Trump beszédének első percei alapján úgy tűnik, mintha az amerikai elnök nem kizárólag a világ vezetőihez, hanem az amerikai választókhoz is intézné szavait. A gazdaság eredményeit, a foglalkoztatást, a szegénységi mutatókat, az adócsökkentéseket, a tőzsdét, a bevándorlás visszaszorítását és a határbiztonságot is sorra említi, miközben a bűnözés csökkenését is saját politikájának eredményeként mutatja be.
Trump szerint az Egyesült Államok gyakorlatilag minden fontos területen vezető szerepet tölt be, és az ország előtt fényes jövő áll. A beszéd első része így erősen emlékeztet egy belpolitikai kampánybeszédre, ami különösen érdekes az amerikai félidős választások közeledtével.
Trump az ENSZ-ben a Béke Tanácsát is saját külpolitikai eredményei között emelte ki, és arról beszélt, hogy a szervezet hozzájárult a gázai háború lezárásához.
A Béke Tanácsának emlegetése különösen figyelemre méltó, mivel Trump korábban felvetette, hogy a testület akár az ENSZ szerepét is átvehetné.
Az amerikai elnök ezzel ismét egy olyan nemzetközi intézményt helyezett beszéde középpontjába, amelynek létrehozása és működése szorosan kapcsolódik saját külpolitikai elképzeléseihez.
Az amerikai elnök megvédte az Irán elleni háborút
Donald Trump az iráni konfliktusra is áttért, amelyet ugyanúgy indokolt, ahogyan korábban az amerikai közönség előtt tette. Az elnök szerint nem szabad hagyni, hogy a problémák elhúzódjanak és egyre nehezebben kezelhetővé váljanak, ezért miközben mások beszéltek, ő cselekedett.
Nem hiszek abban, hogy hagyni kell a problémákat elmérgesedni
- mondta Trump, hozzátéve, hogy amikor mások a békéről beszéltek, ő békét teremtett, amikor pedig mások figyelmen kívül hagyták a fenyegetéseket, az Egyesült Államok szembeszállt velük.
Trump szerint Washington azért indított háborút Irán ellen, hogy megakadályozza Teheránt az atomfegyver megszerzésében. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy az iráni rezsim 51 éve vérontással és tömeggyilkosságokkal kormányoz, miközben halált, pusztítást és káoszt terjeszt a Közel-Keleten és azon túl is.
„Soha nem fogom megengedni, hogy Irán atomfegyverhez jusson” - jelentette ki Trump.
Az amerikai elnök a beszéd egyik legkeményebb részében az iráni rezsim teljes megsemmisítését is kilátásba helyezte arra az esetre, ha Teherán nem egyezik bele egy megállapodásba. Trump arról beszélt, hogy választás előtt áll: lehetővé teszi-e Irán számára, hogy újjáépítse az országot, vagy gyorsan megsemmisíti az Iszlám Köztársaságot.
A pokolba taszítom őket
- fogalmazott Trump, miközben azt hangsúlyozta, hogy nem akar újabb lehetőséget adni Iránnak emberek és országok elpusztítására.
Az elnök ugyanakkor később már a megállapodás lehetőségét hangsúlyozta, és azt mondta, szerinte Irán a novemberi félidős választások után megállapodást köthet az Egyesült Államokkal. Ezt az érvelést Trump korábban már az amerikai választók előtt is használta.
Trump szerint ideje véget vetni az ukrajnai háborúnak
Trump röviden az ukrajnai háborúról is beszélt, és kijelentette, hogy továbbra is megpróbálja lezárni az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktust. „Ideje véget vetni a gyilkolásnak” - mondta az amerikai elnök.
A politikus közölte, hogy aláírta a szankciókról szóló új, erős törvényt, és szükség esetén alkalmazni is fogja az abban biztosított lehetőségeket. Az elnök egyúttal méltatta felesége munkáját, amely szerinte hozzájárult ahhoz, hogy számos, a háború miatt lakóhelyét elhagyni kényszerült ukrán és orosz gyermeket biztonságosan visszajuttassanak családjukhoz.
Donald Trump az MI jövőjéről is beszélt az ENSZ Közgyűlésén, és egyértelműen elutasította azokat a törekvéseket, amelyek szerinte egy „globalista terv” keretében nemzetközi ellenőrzés alá vonnák a technológiát.
Az amerikai elnök szerint Washington nem fogja akadályozni az MI fejlődését, amely szerinte az ipari forradalomnál is nagyobb jelentőségű lehet.
Trump egyúttal rögtönzött javaslattal is előállt a mesterséges intelligencia elnevezésére. Arra kérte a világ vezetőit, hogy a „mesterséges intelligencia” helyett használják a „szuperintelligencia”, vagyis „SI” kifejezést.
Az amerikai elnök szerint az Egyesült Államoknak vezető szerepet kell betöltenie a technológia fejlesztésében. „Mi csak ösztönözni fogjuk a szuperintelligenciát” – jelentette ki.
Trump ezzel szemben elutasította a nemzetközi szabályozás gondolatát, miközben az MI gyors fejlődésével kapcsolatos biztonsági aggályok miatt egyre több technológiai vezető és politikus sürget nemzetközi együttműködést és szabályokat. Az amerikai elnök álláspontja szerint azonban a szabályozás nem akadályozhatja meg az Egyesült Államokat abban, hogy megszerezze és megőrizze vezető pozícióját ezen a területen.
Trump két jelentős amerikai katonai bázist építene Grönlandon
Donald Trump beszédében ezúttal kevésbé bírálta Európát, mint korábbi ENSZ-felszólalásaiban. Az európai biztonságról szóló részek között azonban így is kiemelt helyet kapott Grönland, a NATO és az ukrajnai háború lezárásának kérdése.
Trump az úgynevezett „északi határvidékről” beszélt, amellyel ezúttal Grönlandra utalt. Az amerikai elnök szerint Washington „példátlan megállapodást” kötött a Dán Királysággal, amelyet beszéde után hivatalosan is aláírhatnak.
Trump állítása szerint az egyezmény tartós amerikai ellenőrzést biztosít az Egyesült Államok számára a grönlandi biztonság és a terület védelméhez szükséges intézkedések felett. Szerinte ez lehetővé teszi Washington számára, hogy megvédje az amerikai kontinenst, Európát és más térségeket is.
Az amerikai elnök szerint a megállapodás értelmében egyetlen amerikai ellenfél sem létesíthet többé katonai jelenlétet Grönlandon, és érzékeny beruházásokat sem hajthat végre a területen Washington kifejezett, írásos engedélye nélkül.
Trump azt is bejelentette, hogy az Egyesült Államok két „nagyon jelentős” katonai bázist épít Grönlandon. Szerinte az amerikai jelenlét kiterjesztése az Északi-sarkvidéken és az Észak-Atlanti térségben nemcsak az Egyesült Államok, hanem Európa biztonságát is jelentősen erősíti.
A grönlandi megállapodás részletei egyelőre nem ismertek teljes körűen. Trump beszéde után a dán és grönlandi vezetőkkel közösen várható további tájékoztatásból derülhet ki, pontosan milyen jogokat és kötelezettségeket tartalmaz az egyezmény.
Trump ezzel le is zárta felszólalását.
A beszéd különösen sűrű diplomáciai nap közepén hangzott el. Trump ezt követően legalább tizenegy külföldi vezetővel vagy delegációval találkozik, köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Andy Burnham brit miniszterelnökkel. A közel-keleti helyzet miatt különösen fontos lehet az Öböl menti országok vezetőivel tervezett találkozó is, amelyen Irán, a jemeni húszik támadásai és a térség biztonsága kerülhet napirendre.
Új világtérképet fogadott el az ENSZ pénteken – Amerika volt az egyetlen, aki leszavazta
Az ENSZ Közgyűlése pénteken elfogadott egy határozatot, amely egy új világtérképet vezet be, és amely hűebben tükrözi az országok és kontinensek méretét. Az afrikai országok lobbiztak a határozatért, míg csak az Egyesült Államok ellenezte a változtatásokat.