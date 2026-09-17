Végérvényesen elszabadulhat a pokol a Közel-Keleten: Donald Trump percekkel ezelőtt közölte, hogy fordulóponthoz ért Amerika – hamarosan lerohanhatja Iránt

Donald Trump amerikai elnök szerint elérkezett az iráni háború egyik legfontosabb döntési pontjához, és azt mérlegeli, hogy újraindítsa-e a nagyszabású amerikai támadásokat Teherán ellen. Trump a jövő heti ENSZ-közgyűlés alatt hat Öböl menti ország vezetőjével is egyeztet, és ezek a tárgyalások meghatározhatják, hogy Washington a diplomácia vagy a katonai eszkaláció felé indul tovább.

Fél évvel a háború kezdete után továbbra sincs megállapodás Washington és Teherán között, Donald Trump pedig ismét a katonai megoldást mérlegeli / Fotó: AFP

Donald Trump szerint nagy döntés közeleg az Irán elleni háborúban. Az amerikai elnök az Axiosnak adott interjújában azt mondta, azt mérlegeli, hogy újraindítsa-e a nagyszabású támadásokat, és egyenesen úgy fogalmazott:

El akarom-e pusztítani őket, vagy nem?

Trump szerint a döntés előtt közvetlenül meg akarja hallgatni az Egyesült Államok hat fontos Öböl menti partnerét is. A tervek szerint jövő kedden Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein, Kuvait és Omán vezetőivel találkozik New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés margóján. A megbeszélésnek azért lehet különös súlya, mert ezek az országok egyszerre érintettek a háború biztonsági és energiapiaci következményeiben.

Washington augusztusban már egyszer visszalépett egy újabb nagy támadástól, miután Szaúd-Arábia és Katar jelezte: egy iráni válaszcsapás komoly veszélybe sodorhatja a szaúdi olaj- és gázipari létesítményeket. Trump azóta inkább gazdasági és katonai nyomást gyakorol Teheránra: felfüggesztette a tárgyalásokat, új szankciós kampányt indított, és amerikai haditengerészeti erőkkel próbálja fenntartani a hajózást a Hormuzi-szorosban.

A stratégia azonban nem hozott teljes áttörést. A Hormuzi-szoroson ugyan jelentősen nőtt az amerikai katonai erőfeszítések nyomán a tartályhajók forgalma, de a hajózás továbbra is jóval a háború előtti szint alatt van. Szeptember 16-án mindössze három kereskedelmi hajó haladt át a szoroson, miközben az előző napi adat még tizenkettő volt.

Trumpnak az olajpiac miatt is aggódnia kell

Közben az olajárak továbbra is magasak, a Brent hordónkénti ára meghaladta a 100 dollárt. A konfliktus ráadásul már nemcsak az iráni és az amerikai erők összecsapásáról szól: az Iránhoz kötődő húszik Szaúd-Arábiát is támadják, miközben a Vörös-tenger és a Báb el-Mandeb-szoros hajózása szintén veszélybe került.