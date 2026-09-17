Végérvényesen elszabadulhat a pokol a Közel-Keleten: Donald Trump percekkel ezelőtt közölte, hogy fordulóponthoz ért Amerika – hamarosan lerohanhatja Iránt
Donald Trump amerikai elnök szerint elérkezett az iráni háború egyik legfontosabb döntési pontjához, és azt mérlegeli, hogy újraindítsa-e a nagyszabású amerikai támadásokat Teherán ellen. Trump a jövő heti ENSZ-közgyűlés alatt hat Öböl menti ország vezetőjével is egyeztet, és ezek a tárgyalások meghatározhatják, hogy Washington a diplomácia vagy a katonai eszkaláció felé indul tovább.
Donald Trump szerint nagy döntés közeleg az Irán elleni háborúban. Az amerikai elnök az Axiosnak adott interjújában azt mondta, azt mérlegeli, hogy újraindítsa-e a nagyszabású támadásokat, és egyenesen úgy fogalmazott:
El akarom-e pusztítani őket, vagy nem?
Trump szerint a döntés előtt közvetlenül meg akarja hallgatni az Egyesült Államok hat fontos Öböl menti partnerét is. A tervek szerint jövő kedden Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein, Kuvait és Omán vezetőivel találkozik New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés margóján. A megbeszélésnek azért lehet különös súlya, mert ezek az országok egyszerre érintettek a háború biztonsági és energiapiaci következményeiben.
Washington augusztusban már egyszer visszalépett egy újabb nagy támadástól, miután Szaúd-Arábia és Katar jelezte: egy iráni válaszcsapás komoly veszélybe sodorhatja a szaúdi olaj- és gázipari létesítményeket. Trump azóta inkább gazdasági és katonai nyomást gyakorol Teheránra: felfüggesztette a tárgyalásokat, új szankciós kampányt indított, és amerikai haditengerészeti erőkkel próbálja fenntartani a hajózást a Hormuzi-szorosban.
A stratégia azonban nem hozott teljes áttörést. A Hormuzi-szoroson ugyan jelentősen nőtt az amerikai katonai erőfeszítések nyomán a tartályhajók forgalma, de a hajózás továbbra is jóval a háború előtti szint alatt van. Szeptember 16-án mindössze három kereskedelmi hajó haladt át a szoroson, miközben az előző napi adat még tizenkettő volt.
Trumpnak az olajpiac miatt is aggódnia kell
Közben az olajárak továbbra is magasak, a Brent hordónkénti ára meghaladta a 100 dollárt. A konfliktus ráadásul már nemcsak az iráni és az amerikai erők összecsapásáról szól: az Iránhoz kötődő húszik Szaúd-Arábiát is támadják, miközben a Vörös-tenger és a Báb el-Mandeb-szoros hajózása szintén veszélybe került.
Az amerikai hadsereg az év végéig fenntartja jelenlegi közel-keleti erőszintjét, így Washington készen állhat egy újabb teljes körű hadműveletre. Az egyik amerikai tisztviselő szerint azonban „egy ponton el kell dönteni, mi a végjáték”.
A háttérben már készül egy háború utáni amerikai terv is, amely Irán regionális elszigetelését és Izrael kapcsolatainak további bővítését célozná a környező arab országokkal. A következő nagy kérdés ezért az, hogy Trump a katonai nyomás fokozásával akarja-e kikényszeríteni ezt az új közel-keleti rendet, vagy még egyszer megpróbálja a diplomáciai utat.
Már 38 milliárd dollárba került az Irán elleni háború az Egyesült Államoknak
Már 38 milliárd dollárjába került az Egyesült Államoknak az Iránnal hat hónapja zajló háború, és a költségek havonta további 3 milliárd dollárral nőhetnek – derül ki a Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) friss becsléséből. A konfliktus nemcsak az amerikai költségvetést terheli: a fegyverkészletek megcsappanása és az energiapiaci sokk az ország katonai felkészültségét és a világgazdaságot is érintheti.