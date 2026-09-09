Rendkívüli: Trump kivételt tett Magyarországgal, Orbán Viktort sejtik a háttérben – Amerika az egész világon csak két országnak adta meg az engedményt
Donald Trump amerikai elnök kormánya a múlt héten újraindította a Magyarországból és Lengyelországból érkező bevándorlóvízum-kérelmek feldolgozását, miközben más országok esetében továbbra is fenntartja a szóban fogó vízumok átmeneti felfüggesztését.
A Reuters több, az ügyet ismerő forrása szerint a Fehér Ház adott utasítást arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok lengyelországi és magyarországi külképviseletei részesítsék előnyben a bevándorlóvízum-ügyeket. Egyelőre nem világos, miért éppen ezt a két országot részesítette különleges elbánásban Washington, azonban a név nélkül nyilatkozó források szerint ez összefügg azzal, hogy Donald Trump és vezető munkatársai mindkét országban szoros kapcsolatokat építettek ki populista szövetségesekkel.
Baráti országok
Trump korábban nyilvánosan támogatásáról biztosította Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnököt, aki az áprilisi választásokon vereséget szenvedett, valamint Karol Nawrocki lengyel nacionalista elnököt is, akinek megválasztása konfliktusokhoz vezetett közte és Donald Tusk miniszterelnök centrista kormánya között.
A Reuters májusban arról számolt be, hogy Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettes arra utasította a külügyminisztérium magas rangú tisztviselőit, hogy segítsék elő egy korrupciós vádak elől Magyarországra menekült, körözött volt lengyel miniszter amerikai vízumhoz jutását.
A Reuters szerint a Fehér Ház a külügyminisztériumhoz irányította a sajtómegkeresést, az amerikai külügyminisztérium szóvivője azonban nem kommentálta, miért indították újra a bevándorlóvízum-kérelmek feldolgozását Magyarország és Lengyelország esetében. A hírügynökség hozzátette, hogy a magyar Külügyminisztérium és a Miniszterelnökség, valamint a lengyel külügyminisztérium és a lengyel miniszterelnöki és elnöki hivatal sem válaszolt a megkeresésekre.
Donald Trump harca a bevándorlással
Trump régóta politikája egyik központi elemének tekinti az illegális bevándorlás megállítását, azonban a második elnöki ciklusát ugyanennyire meghatározzák a legális bevándorlás korlátozására irányuló széles körű intézkedései. Az Amerkai Egyesült Államok több tucat ország állampolgáraira vezetett be beutazási tilalmat, jelentősen megemelte egyes munkavállalói vízumok díját, és előírta valamennyi kérelmező közösségimédia-előzményeinek átvilágítását.
Januárban az amerikai külügyminisztérium bejelentette, hogy ideiglenesen felfüggeszti a bevándorlóvízumok – vagyis az Egyesült Államokba történő végleges letelepedést lehetővé tevő vízumok – feldolgozását 75 országban, ahol a kérelmezők esetében „nagy a kockázata annak, hogy közteherré válnak”.
Miután egy szövetségi bíró a vízumtilalom ellenében hozott ítéletet, a külügyminisztérium valamennyi külképviseletén felfüggesztette a bevándorlóvízum-interjúkat, miközben új képzési programot vezetett be.
Az amerikai konzulátusok és nagykövetségek hagyományosan évente több százezer bevándorlóvízum-interjút folytatnak le, túlnyomórészt amerikai állampolgárok vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezők hozzátartozóival. 2024-ben, Joe Biden elnökségének utolsó évében az Egyesült Államok mintegy 600 ezer bevándorlóvízumot adott ki.
Sok ország hoppon maradt
A külügyminisztérium januári rendelkezése az addigi legátfogóbb kísérlet volt a legális bevándorlás visszaszorítására. A vízumkiadás felfüggesztése többek között olyan latin-amerikai országok kérelmezőit érintette, mint Brazília, Kolumbia és Uruguay; a balkáni országok közül Bosznia-Hercegovinát és Albániát; Dél-Ázsiában pedig Pakisztánt és Bangladest.
A külügyminisztérium augusztus végi közleményében is megerősítette a globális felfüggesztést. Kiemelték, hogy az intézkedés mindaddig érvényben marad, amíg a munkatársak nem részesülnek új képzésben arról, hogyan kell megállapítani, hogy a vízumkérelmezők képesek-e állami támogatások igénybevétele nélkül eltartani magukat az Egyesült Államokban.