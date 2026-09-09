Rendkívüli: Trump kivételt tett Magyarországgal, Orbán Viktort sejtik a háttérben – Amerika az egész világon csak két országnak adta meg az engedményt

Donald Trump amerikai elnök kormánya a múlt héten újraindította a Magyarországból és Lengyelországból érkező bevándorlóvízum-kérelmek feldolgozását, miközben más országok esetében továbbra is fenntartja a szóban fogó vízumok átmeneti felfüggesztését.

Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök (j) / Fotó: AFP

A Reuters több, az ügyet ismerő forrása szerint a Fehér Ház adott utasítást arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok lengyelországi és magyarországi külképviseletei részesítsék előnyben a bevándorlóvízum-ügyeket. Egyelőre nem világos, miért éppen ezt a két országot részesítette különleges elbánásban Washington, azonban a név nélkül nyilatkozó források szerint ez összefügg azzal, hogy Donald Trump és vezető munkatársai mindkét országban szoros kapcsolatokat építettek ki populista szövetségesekkel.

Baráti országok

Trump korábban nyilvánosan támogatásáról biztosította Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnököt, aki az áprilisi választásokon vereséget szenvedett, valamint Karol Nawrocki lengyel nacionalista elnököt is, akinek megválasztása konfliktusokhoz vezetett közte és Donald Tusk miniszterelnök centrista kormánya között.

A Reuters májusban arról számolt be, hogy Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettes arra utasította a külügyminisztérium magas rangú tisztviselőit, hogy segítsék elő egy korrupciós vádak elől Magyarországra menekült, körözött volt lengyel miniszter amerikai vízumhoz jutását.

A Reuters szerint a Fehér Ház a külügyminisztériumhoz irányította a sajtómegkeresést, az amerikai külügyminisztérium szóvivője azonban nem kommentálta, miért indították újra a bevándorlóvízum-kérelmek feldolgozását Magyarország és Lengyelország esetében. A hírügynökség hozzátette, hogy a magyar Külügyminisztérium és a Miniszterelnökség, valamint a lengyel külügyminisztérium és a lengyel miniszterelnöki és elnöki hivatal sem válaszolt a megkeresésekre.

Donald Trump harca a bevándorlással

Trump régóta politikája egyik központi elemének tekinti az illegális bevándorlás megállítását, azonban a második elnöki ciklusát ugyanennyire meghatározzák a legális bevándorlás korlátozására irányuló széles körű intézkedései. Az Amerkai Egyesült Államok több tucat ország állampolgáraira vezetett be beutazási tilalmat, jelentősen megemelte egyes munkavállalói vízumok díját, és előírta valamennyi kérelmező közösségimédia-előzményeinek átvilágítását.