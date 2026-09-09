Úgy megsértődött Merz Trumpra, hogy nem hívja fel telefonon: nem tetszik neki, hogy az amerikai elnök gratulált az AfD-nek

Elhalasztották Friedrich Merz német kancellár és Donald Trump amerikai elnök szerdára tervezett telefonbeszélgetését – közölte a német kormány szóvivője, írja az AA. A halasztás okát Berlin nem hozta nyilvánosságra, és az új időpontról egyelőre sem született megállapodás.

Trump nem kapott magyarázatot/Fotó: Bonnie Cash

Trump gratulált az AfD-nek

„A kancellár mai programjában szerepelt egy telefonbeszélgetés Trump elnökkel, a német fél azonban elhalasztotta a hívást” – mondta Stefan Kornelius kormányszóvivő egy berlini sajtótájékoztatón. Kornelius hozzátette:

egyelőre nem tűztek ki új időpontot, és arra sem kívánt válaszolni, miért döntött a német fél a beszélgetés elhalasztása mellett.

A bejelentésre az egyre feszültebbé váló német-amerikai kapcsolatok közepette került sor. A Trump-adminisztráció az elmúlt időszakban nyilvánosan bírálta Németország migrációs politikáját, miközben támogatásáról biztosította a jobboldali AfD pártot is.

Az AfD vasárnap megnyerte a tartományi választást Szász-Anhaltban, amit Donald Trump kedden saját közösségi oldalán, a Truth Social-ön is méltatott.

„Hűha! A németországi populista pártnak igazán nagy estéje volt”

– írta az amerikai elnök.

Trump szerint a németeknek elegük lett az ország „abszolút szörnyű” bevándorlási szabályaiból és előírásaiból, amelyek szerinte súlyos károkat okoztak Németországnak.

„Erősödnek, és többé nem hajlandók ezt eltűrni!” – fogalmazott, majd az „MGGA” rövidítést használta, amely a „Make Germany Great Again”, vagyis a „Tegyük újra naggyá Németországot” szlogenre utal.

A telefonbeszélgetés elhalasztása így különösen érzékeny időszakban történt: Washington és Berlin között egyre több kérdésben alakul ki nyílt politikai nézeteltérés, elsősorban a migráció és a német jobboldal megítélése miatt.