Rendkívüli: Trump benyújtja a számlát, Európával fizettetné vissza az Ukrajnának adott összes amerikai támogatást – „Több százmilliárdot adtunk ingyen!"

Donald Trump amerikai elnök szerint Európának vissza kellene fizetnie az Egyesült Államok által Ukrajnának biztosított támogatást, amelynek értéke már több tízmilliárd dollár. Az Ukrajna melletti nyugati támogatás finanszírozása ezzel újabb vitát nyithat Washington és Európa között.

Trump szerint Európa túl sokáig hagyta, hogy az Egyesült Államok állja az Ukrajna támogatásával járó költségek jelentős részét / Fotó: Bonnie Cash

Donald Trump amerikai elnök szerint Európának vissza kellene fizetnie az Egyesült Államok által Ukrajnának biztosított támogatást.

Trump a Truth Social-on arról írt, hogy az elmúlt években „több százmilliárd dollárt” adtak Ukrajnának és a NATO-nak ingyen, miközben szerinte ezt a számlát Európának kellett volna állnia.

Az elnök nem nevezte meg, pontosan mely európai országoktól várna pénzt, és azt sem részletezte, milyen formában hajtaná be a támogatás ellenértékét. Üzenete azonban egyértelmű: Washington szerint Európának jóval nagyobb részt kell vállalnia az Ukrajna támogatásával járó költségekből.

Az amerikai külügyminisztérium tavaly márciusi adatai szerint az Egyesült Államok 2022. február 24. óta 66,9 milliárd dollár katonai segítséget biztosított Ukrajnának. Ha pedig a 2014-ben kezdődött orosz invázió óta számítják a támogatást, a katonai segítség összege megközelítette a 69,7 milliárd dollárt. A Pentagon készleteiből több mint 31,7 milliárd dollár értékű fegyver és felszerelés jutott Ukrajnának.

Trump szerint Európának kellene fizetnie

Trump régóta bírálja az európai szövetségeseket azért, mert szerinte az Egyesült Államok aránytalanul nagy terhet vállal az ukrajnai háború támogatásában. A kijevi vezetés számára ez újabb bizonytalanságot jelenthet, különösen azért, mert Európa ugyan jelentősen növelte támogatását, de továbbra is erősen támaszkodik az amerikai fegyverszállításokra.

Alighogy megérkezett Trump Ankarába, egyből leszidta a NATO-szövetségeseket Az amerikai elnök több fronton is bírálta európai szövetségeseit, miközben Törökországot példaként állította. Donald Trump nem a békülés hangját ütötte meg a NATO-csúcson, hanem újra elővette régi sérelmeit.

Trump közben azt is cáfolta, hogy az Egyesült Államok kifogyna a lőszerből az Iránnal vívott háború miatt. Állítása szerint Washington jelentős készletekkel rendelkezik, miközben a gyártást is minden korábbinál magasabb szintre emelik. Az amerikai hadsereg számára elsőbbséget élvez a készletek feltöltése, ezért átmenetileg a külföldi fegyvereladásokat is visszafogták.