Bosszúvágytól fűtve térnének vissza a demokraták, óriási washingtoni hadjárat készül: Trump családja sem úszná meg – már előkészítették az eljárást
Új frontot nyithatnak a demokraták Donald Trump amerikai elnökkel szemben, ha a novemberi félidős választáson megszerzik a képviselőház többségét. Robert Garcia, a képviselőház felügyeleti bizottságának vezető demokrata politikusa már jelezte, hogy Trump családjának üzleti ügyeit és az elnök felelősségre vonásához szükséges bizonyítékokat is vizsgálnák.
A demokraták már most készülnek arra, milyen vizsgálatokat indítanának Donald Trump amerikai elnök és családja ellen, ha a novemberi félidős választáson megszereznék a képviselőház többségét. Robert Garcia kaliforniai képviselő, a képviselőház felügyeleti bizottságának vezető demokrata tagja a Financial Timesnak arról beszélt, hogy a Trump családot érintő korrupciós vádak a vizsgálatok egyik fő célpontjai lennének.
Trump újra célkeresztbe kerülhet
Garcia várhatóan átvenné a bizottság elnöki posztját, ha a demokraták fordítanak a képviselőházban. A testület széles körű jogosítványokkal rendelkezik a szövetségi kormány működésének ellenőrzésére, így dokumentumokat kérhet be, meghallgatásokat tarthat és vizsgálatokat indíthat.
A demokrata politikus szerint az egyik cél annak feltárása lenne, hogy az elnök és családja részesült-e tisztességtelen gazdasági előnyökben a hatalom felhasználásával. Garcia azt is kijelentette, hogy olyan bizonyítékokat akarnak összegyűjteni, amelyek akár Donald Trump elmozdítását célzó alkotmányos eljárás alapjául is szolgálhatnak. Mint mondta, az ő feladatuk az ügy felépítése és a bizonyítékok bemutatása.
A vizsgálatok egyik területe a Trump család kriptovalutás üzlete lehet. A Financial Times szerint a család különböző kriptós vállalkozásokból legalább 1 milliárd dollárt, vagyis mintegy 340 milliárd forintot keresett. A demokraták emellett Donald Trump Jr. üzleti kapcsolatait is vizsgálnák, köztük azt, hogyan jutottak több millió dolláros védelmi minisztériumi szerződésekhez olyan vállalatok, amelyekbe Trump Jr. befektetett.
Külön ügy lehet Trump Jr. esküvőjének ünnepsége is.
A vizsgálat azzal foglalkozna, hogy egy orosz üzletember több százezer dollárral járult hozzá az esemény költségeihez. Garcia a kapcsolódó kommunikációra és a vendéglistára vonatkozó dokumentumokat is vizsgálná.
A demokraták Jared Kushner, Trump veje, valamint Elon Musk korábbi kormányzati szerepe miatt is vizsgálódhatnak. Musk a kormányzati hatékonyságért felelős DOGE vezetőjeként került a kongresszusi ellenőrzés látókörébe.
A Fehér Ház szerint a demokratáknak nincs olyan programjuk, amely az amerikaiak életét javítaná, és a vizsgálatok célja Trump politikájának akadályozása és megalapozatlan támadások indítása.
A Pentagon pedig a Trump Jr.-hoz köthető vállalatokkal kapcsolatban azt közölte, hogy a befektetői vagy politikai kapcsolatok nem befolyásolják a finanszírozási döntéseket.
A demokraták számára közben az is kérdés, hogy az elnök elleni vizsgálatok mennyire szorítanák háttérbe saját gazdasági és egészségügyi programjukat. A képviselőházi többség megszerzése esetén így egyszerre kerülhet napirendre a kormány ellenőrzése, a Trump család üzleti ügyeinek feltárása és az elnök alkotmányos felelősségre vonásának lehetősége.
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