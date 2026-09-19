Bosszúvágytól fűtve térnének vissza a demokraták, óriási washingtoni hadjárat készül: Trump családja sem úszná meg – már előkészítették az eljárást

Új frontot nyithatnak a demokraták Donald Trump amerikai elnökkel szemben, ha a novemberi félidős választáson megszerzik a képviselőház többségét. Robert Garcia, a képviselőház felügyeleti bizottságának vezető demokrata politikusa már jelezte, hogy Trump családjának üzleti ügyeit és az elnök felelősségre vonásához szükséges bizonyítékokat is vizsgálnák.

A novemberi félidős választás után újabb vizsgálati hullám indulhat Donald Trump ellen Washingtonban, amennyiben a demokraták többségbe kerülnek a képviselőházban / Fotó: Bonnie Cash

A demokraták már most készülnek arra, milyen vizsgálatokat indítanának Donald Trump amerikai elnök és családja ellen, ha a novemberi félidős választáson megszereznék a képviselőház többségét. Robert Garcia kaliforniai képviselő, a képviselőház felügyeleti bizottságának vezető demokrata tagja a Financial Timesnak arról beszélt, hogy a Trump családot érintő korrupciós vádak a vizsgálatok egyik fő célpontjai lennének.

Trump újra célkeresztbe kerülhet

Garcia várhatóan átvenné a bizottság elnöki posztját, ha a demokraták fordítanak a képviselőházban. A testület széles körű jogosítványokkal rendelkezik a szövetségi kormány működésének ellenőrzésére, így dokumentumokat kérhet be, meghallgatásokat tarthat és vizsgálatokat indíthat.

A demokrata politikus szerint az egyik cél annak feltárása lenne, hogy az elnök és családja részesült-e tisztességtelen gazdasági előnyökben a hatalom felhasználásával. Garcia azt is kijelentette, hogy olyan bizonyítékokat akarnak összegyűjteni, amelyek akár Donald Trump elmozdítását célzó alkotmányos eljárás alapjául is szolgálhatnak. Mint mondta, az ő feladatuk az ügy felépítése és a bizonyítékok bemutatása.

A vizsgálatok egyik területe a Trump család kriptovalutás üzlete lehet. A Financial Times szerint a család különböző kriptós vállalkozásokból legalább 1 milliárd dollárt, vagyis mintegy 340 milliárd forintot keresett. A demokraták emellett Donald Trump Jr. üzleti kapcsolatait is vizsgálnák, köztük azt, hogyan jutottak több millió dolláros védelmi minisztériumi szerződésekhez olyan vállalatok, amelyekbe Trump Jr. befektetett.

Külön ügy lehet Trump Jr. esküvőjének ünnepsége is.

A vizsgálat azzal foglalkozna, hogy egy orosz üzletember több százezer dollárral járult hozzá az esemény költségeihez. Garcia a kapcsolódó kommunikációra és a vendéglistára vonatkozó dokumentumokat is vizsgálná.