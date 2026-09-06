Deviza
EUR/HUF360,36 -0,5% USD/HUF310,37 -0,47% GBP/HUF421,76 +0,04% CHF/HUF385,21 +0,04% PLN/HUF83,58 -0,49% RON/HUF68,62 -0,49% CZK/HUF14,89 -0,49% EUR/HUF360,36 -0,5% USD/HUF310,37 -0,47% GBP/HUF421,76 +0,04% CHF/HUF385,21 +0,04% PLN/HUF83,58 -0,49% RON/HUF68,62 -0,49% CZK/HUF14,89 -0,49%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tűzoltók
láng
tűz

Nagy kiterjedésű tűz ütött ki Hajdú-Biharban – több egység küzd a lángokkal

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nagy kiterjedésű tűz pusztít Újszentmargita határában, ahol több hektárnyi legelő és mintegy két hektár erdős aljnövényzet kapott lángra. A tűzoltók több vízsugárral, két erőgép segítségével küzdenek a lángok megfékezésén.
VG
2026.09.06, 18:43
Frissítve: 2026.09.06, 18:44

Több hektáron ég a növényzet Újszentmargita és Versend térségében, miközben Kiszombor határában már sikerült megfékezni a lángokat. Az oltásban hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók is részt vesznek – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Burning,Dry,Grass,On,The,Field.,Fire,In,The,Field.
Nagy kiterjedésű tűz ütött ki Hajdú-Biharban – több egység küzd a lángokkal / Fotó: Vlad Imir / Shutterstock (illusztráció) 

Újszentmargita határában nagy kiterjedésű terület kapott lángra. A tűz több hektárnyi legelőt, valamint mintegy két hektár erdős aljnövényzetet érint.

A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával a tiszafüredi, a hajdúszoboszlói és a debreceni hivatásos, valamint az egyeki önkormányzati tűzoltók több vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén. Munkájukat két erőgép is segíti.

Fotó: Facebook

Versend külterületén ugyancsak nagy területen ég a száraz fű. Az oltást a Hajdú-Bihar vármegye katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. A helyszínen a mohácsi, a villányi, a véméndi és a pécsi hivatásos, továbbá a palkonya-újpetrei és a majsi önkéntes tűzoltók dolgoznak. További egységek is úton vannak a térségbe.

Kiszombor határában egy mintegy öthektáros erdős terület gyulladt ki. A makói, a hódmezővásárhelyi és a szegedi hivatásos tűzoltók hat vízsugárral fékezték meg a lángokat. A Csongrád-Csanád vármegyei egységek jelenleg már az utómunkálatokat végzik.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu