Több hektáron ég a növényzet Újszentmargita és Versend térségében, miközben Kiszombor határában már sikerült megfékezni a lángokat. Az oltásban hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók is részt vesznek – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Nagy kiterjedésű tűz ütött ki Hajdú-Biharban – több egység küzd a lángokkal / Fotó: Vlad Imir / Shutterstock (illusztráció)

Újszentmargita határában nagy kiterjedésű terület kapott lángra. A tűz több hektárnyi legelőt, valamint mintegy két hektár erdős aljnövényzetet érint.

A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával a tiszafüredi, a hajdúszoboszlói és a debreceni hivatásos, valamint az egyeki önkormányzati tűzoltók több vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén. Munkájukat két erőgép is segíti.

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Versend külterületén ugyancsak nagy területen ég a száraz fű. Az oltást a Hajdú-Bihar vármegye katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. A helyszínen a mohácsi, a villányi, a véméndi és a pécsi hivatásos, továbbá a palkonya-újpetrei és a majsi önkéntes tűzoltók dolgoznak. További egységek is úton vannak a térségbe.

Kiszombor határában egy mintegy öthektáros erdős terület gyulladt ki. A makói, a hódmezővásárhelyi és a szegedi hivatásos tűzoltók hat vízsugárral fékezték meg a lángokat. A Csongrád-Csanád vármegyei egységek jelenleg már az utómunkálatokat végzik.