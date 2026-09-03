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tűzifa
miniszterelnök
Magyar Péter

Döntött a kormány: nem engedik elszállni a tűzifa árát – kiderült, milyen szinten fagyasztják be a fűtőanyagot

A kormány befagyasztja az állami erdőgazdaságok lakossági tűzifa árait, emeli a megváltozott munkaképességűek ellátását, és további forrásokat biztosít a gyermekvédelemnek. Magyar Péter emellett bejelentette a hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatát is.
VG
2026.09.03., 12:13

Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-jei árakon – jelentette be a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett videóban.

tűzifa
A kormány befagyasztja az állami erdőgazdaságok lakossági tűzifa árait /Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy 

a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5 százalékra csökkentésével és a szociális tűzifakeret megduplázásával is segíti.  

A kormányfő közölte, a kabinet már szerdán is azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére.

Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-jével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását.

A miniszterelnök azt is mondta, hogy a beérkező rengeteg panasz miatt és amiatt, mert a Mohu nem tartja be a koncessziós szerződésben tett vállalásait, a kormány a hulladékgazdálkodási rendszer teljes felülvizsgálatáról is határozott. 

A kabinet döntést hozott a kaszinókoncessziók ügyében és a dohánykoncesszió teljes átalakítása is elindul. A környezetvédelem megerősítéséről is határoztak, és első körben megtárgyalták a több millió fa telepítését magában foglaló fásítási programot.

Magyar Péter beszámolt arról, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. 

Hangsúlyozta, semmi sem igaz a sajtóban elterjedt pánikkeltésből, a Duna medrének mélyülése a felgyorsuló áramlás miatt egy ilyen beavatkozás esetén ugyanis teljesen természetes és előre látható folyamat. A helyszínen dolgozó szakemberek kezelik a helyzetet és az érintett szakaszon szükség esetén pótolják a kőmennyiséget – mondta, hozzátéve, a paksi atomerőmű teljes kapacitással, biztonságosan működik. 

Beszámolt arról is, hogy a nap folyamán Baka András köztársasági elnök meghívására a Sándor-palotába látogat, ahol a Tisza-kormány által képviselt külpolitikai irányról és az első 100 nap alatt elért eredményekről tájékoztatja az államfőt. 

A miniszterelnök fontosnak nevezte, hogy a köztársasági elnök fogja Magyarországot képviselni az ENSZ rövidesen kezdődő New York-i közgyűlésén.
Elmondta, Baka Andrásnak be fog számolni arról, hogy Magyarország óriási munkát végezve néhány hónap alatt elfogadta az összes jogszabályt és teljesített minden feltételt, amely a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalához szükséges.  

A szükséges pénzt a kormánynak augusztusban több területen meg kellett előlegeznie, emiatt az augusztusi költségvetési hiány várhatóan kiugróan magas lesz - mondta, hozzátéve, amint az uniós pénzek megérkeznek az államkincstárhoz, visszaáll a tervezett csökkenő pályára a hiány. 

Magyar Péter elmondta délután 3 órakor tájékoztatót tartanak a kormány szerdai döntéseiről. Kitért arra, hogy este részt vesz a Zeneakadémián a 16 év után hazatérő világhírű zongoraművész, Schiff András koncertjén. A koncert honoráriumát a művész a Zeneakadémia ifjú tehetségeinek ajánlja fel – mondta. 

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Döntött a kormány: nem engedik elszállni a tűzifa árát – kiderült, milyen szinten fagyasztják be a fűtőanyagot

A kormány befagyasztja az állami erdőgazdaságok lakossági tűzifa árait, emeli a megváltozott munkaképességűek ellátását, és további forrásokat biztosít a gyermekvédelemnek. Magyar Péter emellett bejelentette a hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatát is.
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