Döntött a kormány: nem engedik elszállni a tűzifa árát – kiderült, milyen szinten fagyasztják be a fűtőanyagot

Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-jei árakon – jelentette be a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett videóban.

A kormány befagyasztja az állami erdőgazdaságok lakossági tűzifa árait /Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy

a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5 százalékra csökkentésével és a szociális tűzifakeret megduplázásával is segíti.

A kormányfő közölte, a kabinet már szerdán is azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére.

Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-jével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását.

A miniszterelnök azt is mondta, hogy a beérkező rengeteg panasz miatt és amiatt, mert a Mohu nem tartja be a koncessziós szerződésben tett vállalásait, a kormány a hulladékgazdálkodási rendszer teljes felülvizsgálatáról is határozott.

A kabinet döntést hozott a kaszinókoncessziók ügyében és a dohánykoncesszió teljes átalakítása is elindul. A környezetvédelem megerősítéséről is határoztak, és első körben megtárgyalták a több millió fa telepítését magában foglaló fásítási programot.

Magyar Péter beszámolt arról, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát.

Hangsúlyozta, semmi sem igaz a sajtóban elterjedt pánikkeltésből, a Duna medrének mélyülése a felgyorsuló áramlás miatt egy ilyen beavatkozás esetén ugyanis teljesen természetes és előre látható folyamat. A helyszínen dolgozó szakemberek kezelik a helyzetet és az érintett szakaszon szükség esetén pótolják a kőmennyiséget – mondta, hozzátéve, a paksi atomerőmű teljes kapacitással, biztonságosan működik.

Beszámolt arról is, hogy a nap folyamán Baka András köztársasági elnök meghívására a Sándor-palotába látogat, ahol a Tisza-kormány által képviselt külpolitikai irányról és az első 100 nap alatt elért eredményekről tájékoztatja az államfőt.