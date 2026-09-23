Az éjjel kitört a háború az ügyészség és Magyar Péter között: nem hagyták szó nélkül a miniszterelnök kirohanását, de azonnal megkapták a választ – "Kis önérzetes latolok"

A Legfőbb Ügyészség – reagálva arra, hogy dr. Magyar Péter kéri az Országgyűléstől mentelmi joga felfüggesztését – üdvözli a miniszterelnök azon szándékát, amely támogatja a büntetőeljárások gördülékeny lefolytatását – közli honlapján Magyarország Ügyészsége.

Magyar Péter és az ügyészség is reagált/Fotó: AFP

Az ügyészség reagált

Az ügyészi szervezet, mint az igazságszolgáltatás közreműködője mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szó nélkül hagyja a szervezetet vagy annak munkatársait súlyosan bíráló kijelentéseket.

Az ügyészség alkotmányos feladatainak ellátása során az egyetlen mérce és zsinórmérték a törvényesség és a pártatlanság, a törvény előtti egyenlőség. Az országgyűlési képviselők mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítványok is e követelmények szerint, szigorú törvényi és szakmai megalapozottsággal, mindennemű politikai vagy más megfontolástól függetlenül készülnek.

Az ügyészek munkájukat – nyilván nem hiba nélkül – kizárólag a fenti szempontok és lelkiismeretük alapján végzik. Döntéseiket nem befolyásolja, hogy az adott ügyben ki az elkövető vagy a sértett, illetve az eljárás kinek az érdekét szolgálja vagy sérti.

Az ügyészi munka kihívásokkal teli hivatás, melynek során az ügyészek teljesítik törvényi kötelességüket, akár elismerést kapnak érte, akár meg nem értést, vagy éppen fenyegetést. Eljárnak hivatásuk szabályai alapján, félelem nélkül, a törvény és igazság jegyében.

Az ezt megkérdőjelező kijelentéseket a Legfőbb Ügyészség valamennyi ügyész nevében visszautasítja.

Magyar Péter a Legfőbb Ügyészség közleményére is reagált a különböző hírportálok Facebook-oldalain. A Tisza Párt elnöke többek között azt írta: „Ezt valami humorista írta?”, majd az ügyészség munkáját bírálva úgy fogalmazott: „Amikor a maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen kis önérzetes latolok”. Magyar Péter ezután több ügyet is felsorolt, köztük az MNB alapítványainak ügyét, az úgynevezett aranykonvoj-ügyet, a Volánbusz-ügyet és a Rogán Antalhoz kötött végrehajtói ügyet.