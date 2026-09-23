Az éjjel kitört a háború az ügyészség és Magyar Péter között: nem hagyták szó nélkül a miniszterelnök kirohanását, de azonnal megkapták a választ – "Kis önérzetes latolok"
A Legfőbb Ügyészség – reagálva arra, hogy dr. Magyar Péter kéri az Országgyűléstől mentelmi joga felfüggesztését – üdvözli a miniszterelnök azon szándékát, amely támogatja a büntetőeljárások gördülékeny lefolytatását – közli honlapján Magyarország Ügyészsége.
Az ügyészség reagált
Az ügyészi szervezet, mint az igazságszolgáltatás közreműködője mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szó nélkül hagyja a szervezetet vagy annak munkatársait súlyosan bíráló kijelentéseket.
Az ügyészség alkotmányos feladatainak ellátása során az egyetlen mérce és zsinórmérték a törvényesség és a pártatlanság, a törvény előtti egyenlőség. Az országgyűlési képviselők mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítványok is e követelmények szerint, szigorú törvényi és szakmai megalapozottsággal, mindennemű politikai vagy más megfontolástól függetlenül készülnek.
Az ügyészek munkájukat – nyilván nem hiba nélkül – kizárólag a fenti szempontok és lelkiismeretük alapján végzik. Döntéseiket nem befolyásolja, hogy az adott ügyben ki az elkövető vagy a sértett, illetve az eljárás kinek az érdekét szolgálja vagy sérti.
Az ügyészi munka kihívásokkal teli hivatás, melynek során az ügyészek teljesítik törvényi kötelességüket, akár elismerést kapnak érte, akár meg nem értést, vagy éppen fenyegetést. Eljárnak hivatásuk szabályai alapján, félelem nélkül, a törvény és igazság jegyében.
Az ezt megkérdőjelező kijelentéseket a Legfőbb Ügyészség valamennyi ügyész nevében visszautasítja.
Magyar Péter a Legfőbb Ügyészség közleményére is reagált a különböző hírportálok Facebook-oldalain. A Tisza Párt elnöke többek között azt írta: „Ezt valami humorista írta?”, majd az ügyészség munkáját bírálva úgy fogalmazott: „Amikor a maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen kis önérzetes latolok”. Magyar Péter ezután több ügyet is felsorolt, köztük az MNB alapítványainak ügyét, az úgynevezett aranykonvoj-ügyet, a Volánbusz-ügyet és a Rogán Antalhoz kötött végrehajtói ügyet.
„Most tényleg indul az Út a börtönbe program, kapaszkodjanak"
A kormányfő tegnap este kemény hangú közleményben reagált az ügyészség lépésére, amely szerinte egy 2024-ben indult büntetőeljárással kapcsolatos. Magyar Péter közben a Hankó Balázs nevéhez kötött NKA-ügyet és a Seszták Miklós nevével összefüggésbe hozott Volánbusz-eljárást is elővette.
"Ma mindannyian tanúi lehettünk a Polt-féle ügyészség azon utolsó szánalmas kísérletének, hogy elbagatellizálja a rendszerváltást és megpróbálja összemosni az orbáni maffia által végrehajtott 10 és 100 milliárdos közpénzlenyúlásokat és az ellenem 2024-ben indított, és már többször befuccsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet" – ezzel kezdte rendkívüli bejelentkezését kedd este Magyar Péter miniszterelnök, miután az ügyészség közölte, hogy kezdeményezi Seszták Miklós, Hankó Balázs és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését.
"Egészen szánalmas és nevetséges, ahogyan a legyőzött maffia ügyészi utóvédharcosai ezeket az ügyeket akarják összemosni és egy lapon említeni az én esetemmel. Ez nagyjából mindent elárul arról, milyen morális állapotban van a Legfőbb Ügyészség az orbáni maffia 16 éve után" – közölte a kormányfő.
Magyar azt is mondta, hogy szívesen lemondana a mentelmi jogáról, de erre nincs lehetősége, mert csak hiszen arról az Országgyűlésnek kell döntenie.
Ezért kérni fogom, hogy a mentelmi jog felfüggesztése iránti kérelmek megérkezése után, haladéktalanul hívjuk össze az Országgyűlés rendkívüli ülését annak érdekében, hogy egy perccel se kelljen tovább várnunk arra, hogy Hankó Balázzsal és Seszták Miklóssal valóban magasabb fokozatba kapcsolhasson az Út a börtönbe! program
– fogalmazott a miniszterelnök.