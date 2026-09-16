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Legfőbb Ügyészség
Unger Anna
kormány
Magyar Péter

A szervezet több mint 150 éves éves fennállásának egyik legkeményebb időszakártól beszél az ügyészség megbízott vezetője: a társadalmi nyomásra, a belső és külső hatásokra hivatkozik Lajtár István

„Azt kell mutatni, hogy a közösség biztos lehet abban, hogy az ügyészség „mindenkire kiterjedően, tisztességesen és részrehajlás nélkül teljesíti törvényes kötelezettségét” – fogalmazott az ügyészségi dolgozókhoz intézett szerdai videóüzenetében a legfőbb ügyészi jogkört átmenetileg gyakorló vezető. A 155 éves szervezetben korábban nem tapasztalt feszültség alakult ki, amelyet az új szuperhatóság megjelenése és az ügyészségre nehezedő növekvő kormányzati nyomás tovább fokozhat.
VG
2026.09.16., 11:22
Fotó: Legfőbb Ügyészség

A 155 éves ügyészi szervezet fennállásának talán egyik legnehezebb időszakát éli – közölte az ügyészségi dolgozókhoz intézett szerdai videóüzenetében a legfőbb ügyészi jogkört átmenetileg gyakorló vezető. Az ügyészi szervezetben korábban nem tapasztalt feszültség okait az új szuperhatóság megjelenésében és a növekvő kormányzati nyomásban kereshetjük.

ügyész,
Lajtár István szerint az ügyészi szervezet 155 éves történetének egyik legnehezebb időszakát éli. / Fotó: Károli Gáspár Református Egyetem/Facebook

Lajtár: Az ügyészség átmeneti időszakát éli

Lajtár István legfőbb ügyész helyettes a videóban elmondta, az alkotmányos feladatok gyakorlására is kiterjedő jogszabályi változások, a társadalom fokozott elvárása, valamint a szervezetet érintő külső és belső hatások az ügyészi szervezetben korábban nem tapasztalt feszültséget és bizonytalanságot teremtettek.

Hangsúlyozta, hogy az ügyészség most átmeneti időszakát éli, és kiemelt fontosságú, hogy megkérdőjelezhetetlen szakmai méltósággal várják a szervezet új vezetőjének megválasztását.

Azt kell mutatni, hogy a közösség biztos lehet abban, hogy az ügyészség „mindenkire kiterjedően, tisztességesen és részrehajlás nélkül teljesíti törvényes kötelezettségét” – fogalmazott. 

Az NVVH elszipkázhatja az állomány tagjait

Érdekes fénytörésbe helyezi a legfőbb ügyész helyettes által elmondottakat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének minapi nyilatkozata, melyben Unger Anna kijelentette: konkrét nevek vannak a fejében, aki segít, hogyan lehet a hivatal gazdasági lábát felépíti. Azt mondta, ő fogja elkérni őket a rendőrségtől, a NAV-tól, az ügyészségtől. A munkatársakat 

  • vezényléssel, 
  • beosztással, 
  • kirendeléssel 

fogják behívni a szervezetbe. Arra a kérdésre, hogy mit szólnak ehhez majd az érintett szervezetek, annyit mondott, tudnak majd adni olyan ösztönzőket, hogy vonzó legyen átenni a NVVH-hoz. 

Felmerül a kérdés, hogy az erőforrásokkal szűkösen gazdálkodó szervek vezetői mit fognak szólni, ha a legjobb nyomozóikat, ügyészeiket elszipkázza a hivatal. Milyen felfordulást fog okozni ezekben a szervezetekben, ha félbehagyják a korábbi munkáikat a nyomozók, és egy házzal odébb állnak. Az is kérdés, honnan fogják pótolni ezeket az úgynevezett legjobb szakembereket, adatelemzőket, számviteli, pénzügyi szakértőket. 

Megkezdődtek a látványos őrizetbe vételek 

A kormány részéről pedig egyre nagyobb nyomás nehezedik a magyar hatóságokra, hogy a kampány egyik központi elemévé emelt elszámoltatási ügyekben látványos akciókat hajtsanak végre. 

Ennek megfelelően már e hét kedden – a jogállami gyakorlattól merőben eltérő módon – maga a miniszterelnök jelentette be a parlament plénuma előtt, hogy az ügyészség előállította Jellinek Dánielt, Magyarország hetedik leggazdagabb emberét, valamint Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját. 

Múlt héten pedig gyanúsítottként hallgatta ki a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) Veres Tibor üzletembert az óbudai korrupciós ügyként ismert, kerületeken és pártokon átívelő büntetőügyben, melyben a 24.hu értesülései szerint a Wallis Csoport alapító elnökét vesztegetéssel gyanúsítják. 

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