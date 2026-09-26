Napokon át gyűjtötték az aláírásokat az újlipótvárosiak a közbiztonság javításáért: az íveket a kerület több boltjában és vendéglátóhelyén is alá lehetett írni. A kezdeményezést végül 1524 aláírással adták át Tóth József polgármesternek.

A polgármester átvette az elkeseredett lakók aláírásait – valódi segítséget kérnek a palackgyűjtés miatt aggódó újlipótvárosiak /Fotó: Tóth József / Facebook

Korábban a XIII. kerületi közterület-felügyelet vezetője is beszélt a közállapotok romlásáról. Elmondása szerint az általuk ellenőrzött személyek 90 százaléka eldobott üvegeket és palackokat gyűjt. „Amit most már tudunk, hogy

az egyik »legfertőzöttebb« terület Újlipótváros, a Göncz Árpád városközpont, valamint a Lehel tér és környéke”

– sorolta a leginkább érintett helyszíneket.

A helyiek az aláírásgyűjtés mellett önkéntes szemétszedésbe kezdtek, és a polgárőrséggel is együttműködnek, mert szerintük az elmúlt időszakban drasztikusan romlottak a kerület közállapotai. A szabadtéri kábítószer-fogyasztás problémája már évekkel korábban, a Hős utcai telep felszámolását követően megjelent a kerületben, a palackgyűjtés elterjedése azonban tovább súlyosbította a helyzetet.

A rendőrségnek, az önkormányzatnak és a közterület-felügyeletnek címzett kezdeményezésben az aláírók a lakókörnyezetük közbiztonságának helyreállítását kérik – írta a polgármester a Facebookon.

Öt polgármester fordult a belügyminiszterhez: a palackgyűjtés miatt is romló közállapotokra keresnek megoldást

A Világgazdaság megkereste az önkormányzatot, hogy milyen panaszok érkeznek be leginkább a lakosságtól. Válaszuk szerint a bejelentések elsősorban

a palackgyűjtéssel és a kábítószer-fogyasztással összefüggő közbiztonsági és köztisztasági problémákról szólnak.

„Jelenleg leginkább a palackgyűjtéssel összefüggő tevékenységek okoznak közbiztonsági és köztisztasági problémákat szerte a városban. Különösen igaz ez a palackgyűjtők azon – jelentős – hányadára, akik az így megszerzett pénzből kábítószernek nem minősülő tudatmódosító szereket vásárolnak” – válaszolta az önkormányzat.

Tóth József nemrég az oldalán úgy fogalmazott, hogy az önkormányzat partner a lakók javaslatainak megvalósításában, és folytatja velük a párbeszédet. Hozzátette ugyanakkor, hogy

több megoldáshoz jogszabály-módosításra és a rendőrség megerősítésére lenne szükség; ezekről az önkormányzat önállóan nem dönthet.

A polgármester felsorolta a kerület eddigi intézkedéseit is. Beszámolója szerint januártól hat fővel növelték az utcán szolgáló közterület-felügyelők számát, további kilenc munkatársat pedig belső átcsoportosítással irányítottak a közterületekre.