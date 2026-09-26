A polgármester átvette az elkeseredett lakók aláírásait – valódi segítséget kérnek a palackgyűjtés miatt aggódó újlipótvárosiak
Napokon át gyűjtötték az aláírásokat az újlipótvárosiak a közbiztonság javításáért: az íveket a kerület több boltjában és vendéglátóhelyén is alá lehetett írni. A kezdeményezést végül 1524 aláírással adták át Tóth József polgármesternek.
Korábban a XIII. kerületi közterület-felügyelet vezetője is beszélt a közállapotok romlásáról. Elmondása szerint az általuk ellenőrzött személyek 90 százaléka eldobott üvegeket és palackokat gyűjt. „Amit most már tudunk, hogy
az egyik »legfertőzöttebb« terület Újlipótváros, a Göncz Árpád városközpont, valamint a Lehel tér és környéke”
– sorolta a leginkább érintett helyszíneket.
A helyiek az aláírásgyűjtés mellett önkéntes szemétszedésbe kezdtek, és a polgárőrséggel is együttműködnek, mert szerintük az elmúlt időszakban drasztikusan romlottak a kerület közállapotai. A szabadtéri kábítószer-fogyasztás problémája már évekkel korábban, a Hős utcai telep felszámolását követően megjelent a kerületben, a palackgyűjtés elterjedése azonban tovább súlyosbította a helyzetet.
A rendőrségnek, az önkormányzatnak és a közterület-felügyeletnek címzett kezdeményezésben az aláírók a lakókörnyezetük közbiztonságának helyreállítását kérik – írta a polgármester a Facebookon.
Öt polgármester fordult a belügyminiszterhez: a palackgyűjtés miatt is romló közállapotokra keresnek megoldást
A Világgazdaság megkereste az önkormányzatot, hogy milyen panaszok érkeznek be leginkább a lakosságtól. Válaszuk szerint a bejelentések elsősorban
a palackgyűjtéssel és a kábítószer-fogyasztással összefüggő közbiztonsági és köztisztasági problémákról szólnak.
„Jelenleg leginkább a palackgyűjtéssel összefüggő tevékenységek okoznak közbiztonsági és köztisztasági problémákat szerte a városban. Különösen igaz ez a palackgyűjtők azon – jelentős – hányadára, akik az így megszerzett pénzből kábítószernek nem minősülő tudatmódosító szereket vásárolnak” – válaszolta az önkormányzat.
Tóth József nemrég az oldalán úgy fogalmazott, hogy az önkormányzat partner a lakók javaslatainak megvalósításában, és folytatja velük a párbeszédet. Hozzátette ugyanakkor, hogy
több megoldáshoz jogszabály-módosításra és a rendőrség megerősítésére lenne szükség; ezekről az önkormányzat önállóan nem dönthet.
A polgármester felsorolta a kerület eddigi intézkedéseit is. Beszámolója szerint januártól hat fővel növelték az utcán szolgáló közterület-felügyelők számát, további kilenc munkatársat pedig belső átcsoportosítással irányítottak a közterületekre.
Március óta közös rendőr és közterület-felügyelő járőrpár teljesít szolgálatot a kerületben, Újlipótvárosban pedig az önkormányzat kezdeményezésére a Készenléti Rendőrség két járőrpárja van jelen.
Több önkormányzat is jelezte korábban, hogy a palackgyűjtés miatt leromlottak a közterületek. A közbiztonságról hosszabb ideje már egyeztető nagykörúti önkormányzatok – a VI., VII., VIII. és IX. kerület – közösen keresik a közállapotok javításának lehetőségeit.
Az önkormányzat a lapunknak azt is írta, hogy Tóth József négy másik belvárosi polgármesterrel együtt a belügyminiszterhez fordult, javaslatokat téve a kialakult problémák kezeléséhez.
A belügyminiszter pozitív választ adott a javasolt kiemelt rendőrségi ellenőrzés elrendelésére,
- a rendvédelmi dolgozók esetében a Budapest-pótlék bevezetésére,
- az önkormányzatok hatósági jogköreinek megteremtésére a dohányboltok esetében,
- az éjjeli menedékhelyek működési rendjének felülvizsgálatára
- és az objektív felelősség kiterjesztésére a térfigyelő kamerákkal dokumentálható jogsértések esetén.
A polgármesterek szerint súlyosbítja a helyzetet, hogy vidékről érkező, kiszolgáltatott emberek jelennek meg Budapesten. Egy részük lakásfoglalóként – például az egykori MÁV-telepen –, mások pedig a palackgyűjtésből szerzett pénzből vásárolt kábítószerek fogyasztóiként veszélyeztethetik a közbiztonságot.
A Mohu már elismerte a palackvisszaváltás árnyoldalait
A Mohu a Világgazdaság korábbi megkeresésére közölte, hogy nyitottan fogadja a visszaváltási rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatokat és javaslatokat. Minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely kényelmesebbé teheti a palackok visszaváltását, és hozzájárulhat a rendszer hatékonyabb működéséhez.
Lapunk azt is megkérdezte a cégtől, milyen intézkedésekkel szorítanák vissza a kukák feltörését, a hulladék szétszórását, valamint az ebből fakadó köztisztasági és közbiztonsági problémákat.
A Mohu válaszában elismerte, hogy
a palackvisszaváltás társadalmi hatásaira is figyelni kell.
A vállalat jelezte: a lakosság érdekeit szem előtt tartva értékelik a tapasztalatokat, nyitottak arra, hogy együttműködjenek az érintettekkel. „A visszaváltási rendszer elsődleges célja a környezet védelme és a megfelelő hulladékkezelés biztosítása” – közölte.
A Mohu adatai szerint az automatáiban már több mint hatmilliárd italcsomagolást váltottak vissza, a palackok, üvegek és dobozok visszaváltási aránya pedig megközelíti a 90 százalékot. Ezzel Magyarország az Európai Unió élmezőnyébe került, a rendszer működéséhez azonban köztisztasági problémák is kapcsolódnak.
A kormányfő szerint özönlenek a hulladékkezeléssel kapcsolatos panaszok, a Mohu pedig nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A hulladékfeldolgozó cég úgy reagált Magyar Péter szavaira, hogy valóban felül kell vizsgálni a rendszert.