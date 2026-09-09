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Most már senki se érti Orbán Anitát: kedden este megbüntette Ukrajnát Magyarország, de egy másik EU-tagjelölt országot is telibe talált – „Nem tudtuk rávenni őket”

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A magyar kormány továbbra sem járul hozzá az ukrán EU-csatlakozás folytatásához. Több tagállam nem akarja külön kezelni Ukrajna és Moldova ügyét, emiatt a másik csatlakozási folyamat is áll.
VG
2026.09.09, 06:20
Frissítve: 2026.09.09, 06:36

Az Európai Unió Tanácsának bővítési munkacsoportja (COELA) szeptember 8-án, kedden ismét nem tudta jóváhagyni az Ukrajna uniós csatlakozásához kapcsolódó 2. és 3. tárgyalási klaszter átvilágításának eredményeit, mivel Magyarország továbbra is blokkolja a döntést.

Orbán Anita külügyminiszter Ukrajna EU-csatlakozás
Hiába történt előrelépés Orbán Anita szerint, Magyarország továbbra is blokkolja Ukrajna EU-csatlakozását / Fotó: DPA / AFP

Erről az Európai Pravda ukrán hírportál tudósítása szerint az európai diplomatáknak továbbra sem sikerült meggyőzniük Magyarországot arról, hogy járuljon hozzá a két tárgyalási klaszter megnyitásához.

Moldova is rosszul járt Ukrajna blokkolásával

A szóban forgó klaszterek megnyitása Moldova esetében is blokkolva maradt, habár Magyarország már idén júliusában jelezte, hogy kész jóváhagyni a Moldovára vonatkozó 3. klaszter átvilágításának eredményeit. A többi tagállam ugyanakkor egyelőre nem járult hozzá ahhoz, hogy Moldova és Ukrajna előrehaladását különválasszák az uniós csatlakozási tárgyalások során.

A Pravda cikke szerint Magyarország mindeddig nem közölte Ukrajnával, hogy milyen követelmények teljesítéséhez köti az új klaszterek megnyitását. Szeptember elsején a magyar kormány megtagadta az Ukrajnára vonatkozó 2. és 3. klaszter átvilágítási eredményeinek jóváhagyását, továbbra is azt követelve Kijevtől, hogy tegyen bizonyos jogalkotási lépéseket a magyar nemzeti kisebbség ügyében.

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Új szakaszba léphet a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezése, miután Ukrajna megkezdte a korábban vállalt jogszabályok előkészítését. Kárpátalja ügyében már kézzelfogható eredmény is született, szeptember 1-jétől ugyanis megőrzik a kis létszámú oktatási intézmények hálózatát és állami finanszírozását.

Érdemi előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezésében: Ukrajna megkezdte azoknak a jogszabályoknak az előkészítését, amelyekkel törvényi erőre emelné a korábban tett vállalásait. Erről Orbán Anita számolt be vasárnap a közösségi oldalán, kiemelve, hogy az elmúlt 48 órában három alkalommal is egyeztetett az ungvári főkonzullal.

Vagyis miközben a külügyminiszter szerint nagyon jól halad a kárpátaljai kérdés, addig kedden este Magyarország ismért blokkolta Ukrajna európai uniós csatlakozásának folytatását.

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