Most már senki se érti Orbán Anitát: kedden este megbüntette Ukrajnát Magyarország, de egy másik EU-tagjelölt országot is telibe talált – „Nem tudtuk rávenni őket”

Az Európai Unió Tanácsának bővítési munkacsoportja (COELA) szeptember 8-án, kedden ismét nem tudta jóváhagyni az Ukrajna uniós csatlakozásához kapcsolódó 2. és 3. tárgyalási klaszter átvilágításának eredményeit, mivel Magyarország továbbra is blokkolja a döntést.

Hiába történt előrelépés Orbán Anita szerint, Magyarország továbbra is blokkolja Ukrajna EU-csatlakozását / Fotó: DPA / AFP

Erről az Európai Pravda ukrán hírportál tudósítása szerint az európai diplomatáknak továbbra sem sikerült meggyőzniük Magyarországot arról, hogy járuljon hozzá a két tárgyalási klaszter megnyitásához.

Moldova is rosszul járt Ukrajna blokkolásával

A szóban forgó klaszterek megnyitása Moldova esetében is blokkolva maradt, habár Magyarország már idén júliusában jelezte, hogy kész jóváhagyni a Moldovára vonatkozó 3. klaszter átvilágításának eredményeit. A többi tagállam ugyanakkor egyelőre nem járult hozzá ahhoz, hogy Moldova és Ukrajna előrehaladását különválasszák az uniós csatlakozási tárgyalások során.

A Pravda cikke szerint Magyarország mindeddig nem közölte Ukrajnával, hogy milyen követelmények teljesítéséhez köti az új klaszterek megnyitását. Szeptember elsején a magyar kormány megtagadta az Ukrajnára vonatkozó 2. és 3. klaszter átvilágítási eredményeinek jóváhagyását, továbbra is azt követelve Kijevtől, hogy tegyen bizonyos jogalkotási lépéseket a magyar nemzeti kisebbség ügyében.

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Új szakaszba léphet a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezése, miután Ukrajna megkezdte a korábban vállalt jogszabályok előkészítését. Kárpátalja ügyében már kézzelfogható eredmény is született, szeptember 1-jétől ugyanis megőrzik a kis létszámú oktatási intézmények hálózatát és állami finanszírozását.

Érdemi előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezésében: Ukrajna megkezdte azoknak a jogszabályoknak az előkészítését, amelyekkel törvényi erőre emelné a korábban tett vállalásait. Erről Orbán Anita számolt be vasárnap a közösségi oldalán, kiemelve, hogy az elmúlt 48 órában három alkalommal is egyeztetett az ungvári főkonzullal.