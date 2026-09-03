Váratlan fordulat az orosz-ukrán háborúban, ilyet még Putyin és Ukrajna sem mondott a békéről – „a kapcsolatok léteznek, és folyamatosak!"

Putyin csütörtökön egy oroszországi távol-keleti gazdasági fórumon beszélt arról, hogy több ország, köztük az Egyesült Államok és Kína is kész támogatni egy békével záruló rendezést. „Végső soron azonban a konfliktusban érintett országoknak – Oroszországnak és Ukrajnának – kell rendezniük a problémát” – mondta az orosz elnök a Reuters tudósítása szerint. Hozzátette: Oroszország hálás mindenkinek, aki megpróbál hozzájárulni a konfliktus rendezéséhez.

Putyin orosz elnök az ukrajnai háború lezárásának esélyéről beszélt egy konferencián

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Putyin szerint van esély a békére

„Van esély? Véleményem szerint igen, van” – fogalmazott Putyin az ukrajnai háború lehetséges lezárásáról. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Kijevben újságíróknak azt mondta: arra számít, hogy a békeerőfeszítésekben most „új dinamika” alakul ki, és világszerte számos fővárosban ismét aktív politikai és diplomáciai egyeztetések kezdődnek.

A miniszter nem részletezte, mire alapozza várakozásait, csupán annyit mondott az újságíróknak, hogy „kövessék a híreket”.

A második világháború óta Európa legsúlyosabb konfliktusának négy és fél éve alatt ritkán fordult elő, hogy a szemben álló felek bármelyike derűlátóan nyilatkozott volna a béke esélyeiről.

Oroszország és Ukrajna legutóbb februárban találkozott amerikai közvetítéssel zajló tárgyalásokon.

Azóta – miközben az Egyesült Államok figyelmét az iráni háború köti le – Oroszország és Ukrajna is fokozta a nagy hatótávolságú légitámadásokat, amelyekkel egyre mélyebben támadják egymás területét.

A tengeri harcok szintén jelentősen kiéleződtek:

mindkét fél kikötőket és

kereskedelmi hajókat támadott.

A fejlemények a világpiaci gabonaárak emelkedéséhez is hozzájárultak.

Ugyanakkor más fejlemények is történtek: mint megírtuk, a CIA vezérigazgatójának moszkvai látogatása kapcsán több lehetséges magyarázat látott napvilágot annak okáról, de ezek közül is kiemelkedő az a felvetés, amely szerint a vezető látogatása egy amerikai-orosz-ukrán hármas csúcstalálkozó előkészítésének első lépése lehetett.

Putyin békével kapcsolatos kijelentéseire reagálva a chicagói búza határidős jegyzési ára több mint 2 százalékkal esett.