Váratlan fordulat az orosz-ukrán háborúban, ilyet még Putyin és Ukrajna sem mondott a békéről – „a kapcsolatok léteznek, és folyamatosak!"
Putyin csütörtökön egy oroszországi távol-keleti gazdasági fórumon beszélt arról, hogy több ország, köztük az Egyesült Államok és Kína is kész támogatni egy békével záruló rendezést. „Végső soron azonban a konfliktusban érintett országoknak – Oroszországnak és Ukrajnának – kell rendezniük a problémát” – mondta az orosz elnök a Reuters tudósítása szerint. Hozzátette: Oroszország hálás mindenkinek, aki megpróbál hozzájárulni a konfliktus rendezéséhez.
Putyin szerint van esély a békére
„Van esély? Véleményem szerint igen, van” – fogalmazott Putyin az ukrajnai háború lehetséges lezárásáról. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Kijevben újságíróknak azt mondta: arra számít, hogy a békeerőfeszítésekben most „új dinamika” alakul ki, és világszerte számos fővárosban ismét aktív politikai és diplomáciai egyeztetések kezdődnek.
A miniszter nem részletezte, mire alapozza várakozásait, csupán annyit mondott az újságíróknak, hogy „kövessék a híreket”.
A második világháború óta Európa legsúlyosabb konfliktusának négy és fél éve alatt ritkán fordult elő, hogy a szemben álló felek bármelyike derűlátóan nyilatkozott volna a béke esélyeiről.
Oroszország és Ukrajna legutóbb februárban találkozott amerikai közvetítéssel zajló tárgyalásokon.
Azóta – miközben az Egyesült Államok figyelmét az iráni háború köti le – Oroszország és Ukrajna is fokozta a nagy hatótávolságú légitámadásokat, amelyekkel egyre mélyebben támadják egymás területét.
A tengeri harcok szintén jelentősen kiéleződtek:
- mindkét fél kikötőket és
- kereskedelmi hajókat támadott.
A fejlemények a világpiaci gabonaárak emelkedéséhez is hozzájárultak.
Ugyanakkor más fejlemények is történtek: mint megírtuk, a CIA vezérigazgatójának moszkvai látogatása kapcsán több lehetséges magyarázat látott napvilágot annak okáról, de ezek közül is kiemelkedő az a felvetés, amely szerint a vezető látogatása egy amerikai-orosz-ukrán hármas csúcstalálkozó előkészítésének első lépése lehetett.
Putyin békével kapcsolatos kijelentéseire reagálva a chicagói búza határidős jegyzési ára több mint 2 százalékkal esett.
Vannak még akadályai a békének
Ugyanakkor sem Putyin, sem Szibiha nem nevezett meg konkrét okokat arra, hogy miért várható előrelépés. Sőt, az orosz elnök éppen Ukrajna legutóbbi lépéseit nevezte a béketárgyalások egyik akadályának.
Egy újságírói kérdésre Putyin azt mondta, hogy az ukrán támadások polgári kereskedelmi hajók ellen, valamint a polgári repülőgépek elleni esetleges támadásokkal kapcsolatos bejelentések szerinte „állami terrorcselekmények”.
Az orosz elnök szerint mindez „bonyolítja a kétoldalú béketárgyalások kilátásait”.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten arra figyelmeztette a légitársaságokat és a biztosítótársaságokat, hogy az ukrán drónok jelenléte miatt az orosz légtér veszélyessé vált. Ugyanakkor azt mondta, hogy Ukrajna kizárólag orosz katonai létesítményeket vesz célba, és nem jelent veszélyt polgári repülőgépekre.
Ukrajna szerdán arra kérte az ENSZ légiközlekedési szervezetét, hogy szólítsa fel tagállamait az orosz légtérben végzett repülések betiltására. Ukrajna saját légterét 2022-es oroszországi invázió óta a nemzetközi polgári repülés számára nem biztonságosnak tekintik, ezért az ország gyakorlatilag kiesett a nemzetközi polgári légiközlekedésből.
Putyin: továbbra is vannak kapcsolatok, főként a titkosszolgálatokon keresztül
Putyin szerint Oroszország és Ukrajna között továbbra is vannak kapcsolatok.
Most nehéz megmondanom, hogy ezek a kapcsolatok milyen mértékben vezetnek békemegállapodáshoz, figyelembe véve azokat a kijelentéseket, amelyeket Ukrajna vezetőitől az utóbbi időben hallottunk
– mondta.
Hozzátette: „kapcsolatok azonban léteznek, és folyamatosak – ismétlem, elsősorban a titkosszolgálati csatornákon keresztül”.
Szibiha mellett Kijevben megszólalt S. Dzsaisankar indiai külügyminiszter is, aki kijelentette: ha India bármilyen módon segítséget tud nyújtani, akkor rendelkezésre áll.
Narendra Modi indiai miniszterelnök hétfőn arról beszélt Putyinnak, hogy az emberiség érdekében véget kell vetni az ukrajnai háborúnak. Az indiai kormányfő szerint Újdelhi minden olyan erőfeszítést támogat, amely a harcok leállítását célozza.