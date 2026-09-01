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orosz-ukrán háború
Volodimir Zelenszkij
európai uniós tagállamok
finanszírozás

Annyira pénzhiányban szenved Zelenszkij, hogy most már azt követeli az EU-tól, hogy fizessen neki gyorsabban: a tagállamok egyből meghajoltak az ukrán államfő előtt – "Amennyire lehetséges, ki kell állnunk amellett, hogy előrehozzuk"

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Ismét hatalmas lyuk tátong az ukrán háborús költségvetésben, Kijev ezért hamarabb szeretné megkapni az uniós pénzeket. Mi több, számos tagállam már biztosította is támogatásáról Ukrajnát, így a jövő évre ütemezett 45 milliárd eurós folyósítás egy részét előrehozhatják a 2026-os évre.
VG
2026.09.01, 19:42

Az Európai Unió több tagállama is támogatja, hogy gyorsítsák fel a Kijevnek szánt uniós hitel kifizetését. Helen McEntee ír védelmi miniszter arról beszélt, hogy már most jelentős számú tagország állt Ukrajna kérése mellé, amely a jövő évre tervezett források egy részének előrehozására irányul – tudósít a Reuters a Dublinban zajló keddi informális védelmi miniszteri találkozóról.

Ukrajna
Helen McEntee ír védelmi miniszter Ukrajna támogatása kapcsán kiemelte: "amennyire lehetséges, ki kell állnunk amellett, hogy előrehozzuk a folyósítást." / Forrás: BBC

Több tagállam védelmi minisztere már rábólintott Ukrajna kérésére

Mint ismert: az Európai Unió korábban 90 milliárd eurós hitelcsomagról döntött, amelyet az eredeti ütemezés szerint 2026-ban és 2027-ben folyósítottak volna Kijev számára.

A lap beszámolója szerint a nemrégiben kinevezett ukrán védelmi miniszter, Jevhenyij Hmara vasárnap jelezte, hogy a jövő évre ütemezett 45 milliárd euró egy részének előrehozását kérné. Majd a tárcavezető kedden videókapcsolaton keresztül szólalt fel az uniós védelmi miniszterek írországi informális találkozóján.

Helen McEntee ír védelmi miniszter a megbeszélést követő sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az ukrán előadás egyértelműen rávilágított a pénzhiányra. Megítélése szerint jelentős számú uniós tagállam támogatta az ukrán kérést.

A dublini találkozón ugyanakkor nem születhetett hivatalos döntés, de az informális egyeztetés lehetőséget adott a tagállamoknak arra, hogy felmérjék a támogatottságot. A források tényleges előrehozásához azonban 

  • az uniós kormányok 
  • és az Európai Bizottság 

jóváhagyására is szükség lesz.

Írország jelenleg az Európai Unió soros, hat hónapos elnökségét tölti, ezért McEntee házigazdaként vett részt az egyeztetésen. Az ír miniszter szerint a következő időszakban törekedni kell arra, hogy amennyire lehetséges, előre hozzák az Ukrajnának szánt források folyósítását.

Hollandiától is a folyósítások előrehozatalát kérik az ukránok

Ezzel párhuzamosan Andrij Kosztyin nagykövet azt kérte a holland kormánytól, hogy a katonai támogatásra elkülönített forrásokból 2 milliárd eurót a tervezettnél korábban bocsásson rendelkezésére. A pénzt légvédelmi rakéták beszerzésére és drónelfogó eszközök gyártására fordítanák – mondta a Kosztyin a De Volkskrantnak.

Hollandia korábban már hozzájárult ahhoz, hogy a későbbi időszakokra elkülönített támogatási forrásokat előre felhasználják. Dilan Yeşilgöz-Zegerius holland védelmi miniszter idén nyáron jelentette be, hogy 437 millió eurót biztosítanak egy eredetileg későbbi időszakra elkülönített keretből.

A holland kormány összességében évente 3 milliárd eurót különít el az állami költségvetésből Ukrajna katonai támogatására.

Korábban a holland védelmi miniszter kijelentette , hogy az ország már nem képes közvetlen katonai támogatást nyújtani Ukrajnának. Azt mondta, hogy felszólítja majd a többi országot, hogy segítsenek Kijevnek, hiszen Amszterdam már mindent megtett, amit tudott.

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