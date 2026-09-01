Annyira pénzhiányban szenved Zelenszkij, hogy most már azt követeli az EU-tól, hogy fizessen neki gyorsabban: a tagállamok egyből meghajoltak az ukrán államfő előtt – "Amennyire lehetséges, ki kell állnunk amellett, hogy előrehozzuk"

Az Európai Unió több tagállama is támogatja, hogy gyorsítsák fel a Kijevnek szánt uniós hitel kifizetését. Helen McEntee ír védelmi miniszter arról beszélt, hogy már most jelentős számú tagország állt Ukrajna kérése mellé, amely a jövő évre tervezett források egy részének előrehozására irányul – tudósít a Reuters a Dublinban zajló keddi informális védelmi miniszteri találkozóról.

Helen McEntee ír védelmi miniszter Ukrajna támogatása kapcsán kiemelte: "amennyire lehetséges, ki kell állnunk amellett, hogy előrehozzuk a folyósítást." / Forrás: BBC

Több tagállam védelmi minisztere már rábólintott Ukrajna kérésére

Mint ismert: az Európai Unió korábban 90 milliárd eurós hitelcsomagról döntött, amelyet az eredeti ütemezés szerint 2026-ban és 2027-ben folyósítottak volna Kijev számára.

A lap beszámolója szerint a nemrégiben kinevezett ukrán védelmi miniszter, Jevhenyij Hmara vasárnap jelezte, hogy a jövő évre ütemezett 45 milliárd euró egy részének előrehozását kérné. Majd a tárcavezető kedden videókapcsolaton keresztül szólalt fel az uniós védelmi miniszterek írországi informális találkozóján.

Helen McEntee ír védelmi miniszter a megbeszélést követő sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az ukrán előadás egyértelműen rávilágított a pénzhiányra. Megítélése szerint jelentős számú uniós tagállam támogatta az ukrán kérést.

A dublini találkozón ugyanakkor nem születhetett hivatalos döntés, de az informális egyeztetés lehetőséget adott a tagállamoknak arra, hogy felmérjék a támogatottságot. A források tényleges előrehozásához azonban

az uniós kormányok

és az Európai Bizottság

jóváhagyására is szükség lesz.

Írország jelenleg az Európai Unió soros, hat hónapos elnökségét tölti, ezért McEntee házigazdaként vett részt az egyeztetésen. Az ír miniszter szerint a következő időszakban törekedni kell arra, hogy amennyire lehetséges, előre hozzák az Ukrajnának szánt források folyósítását.

Hollandiától is a folyósítások előrehozatalát kérik az ukránok

Ezzel párhuzamosan Andrij Kosztyin nagykövet azt kérte a holland kormánytól, hogy a katonai támogatásra elkülönített forrásokból 2 milliárd eurót a tervezettnél korábban bocsásson rendelkezésére. A pénzt légvédelmi rakéták beszerzésére és drónelfogó eszközök gyártására fordítanák – mondta a Kosztyin a De Volkskrantnak.