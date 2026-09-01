Annyira pénzhiányban szenved Zelenszkij, hogy most már azt követeli az EU-tól, hogy fizessen neki gyorsabban: a tagállamok egyből meghajoltak az ukrán államfő előtt – "Amennyire lehetséges, ki kell állnunk amellett, hogy előrehozzuk"
Az Európai Unió több tagállama is támogatja, hogy gyorsítsák fel a Kijevnek szánt uniós hitel kifizetését. Helen McEntee ír védelmi miniszter arról beszélt, hogy már most jelentős számú tagország állt Ukrajna kérése mellé, amely a jövő évre tervezett források egy részének előrehozására irányul – tudósít a Reuters a Dublinban zajló keddi informális védelmi miniszteri találkozóról.
Több tagállam védelmi minisztere már rábólintott Ukrajna kérésére
Mint ismert: az Európai Unió korábban 90 milliárd eurós hitelcsomagról döntött, amelyet az eredeti ütemezés szerint 2026-ban és 2027-ben folyósítottak volna Kijev számára.
A lap beszámolója szerint a nemrégiben kinevezett ukrán védelmi miniszter, Jevhenyij Hmara vasárnap jelezte, hogy a jövő évre ütemezett 45 milliárd euró egy részének előrehozását kérné. Majd a tárcavezető kedden videókapcsolaton keresztül szólalt fel az uniós védelmi miniszterek írországi informális találkozóján.
Helen McEntee ír védelmi miniszter a megbeszélést követő sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az ukrán előadás egyértelműen rávilágított a pénzhiányra. Megítélése szerint jelentős számú uniós tagállam támogatta az ukrán kérést.
A dublini találkozón ugyanakkor nem születhetett hivatalos döntés, de az informális egyeztetés lehetőséget adott a tagállamoknak arra, hogy felmérjék a támogatottságot. A források tényleges előrehozásához azonban
- az uniós kormányok
- és az Európai Bizottság
jóváhagyására is szükség lesz.
Írország jelenleg az Európai Unió soros, hat hónapos elnökségét tölti, ezért McEntee házigazdaként vett részt az egyeztetésen. Az ír miniszter szerint a következő időszakban törekedni kell arra, hogy amennyire lehetséges, előre hozzák az Ukrajnának szánt források folyósítását.
Hollandiától is a folyósítások előrehozatalát kérik az ukránok
Ezzel párhuzamosan Andrij Kosztyin nagykövet azt kérte a holland kormánytól, hogy a katonai támogatásra elkülönített forrásokból 2 milliárd eurót a tervezettnél korábban bocsásson rendelkezésére. A pénzt légvédelmi rakéták beszerzésére és drónelfogó eszközök gyártására fordítanák – mondta a Kosztyin a De Volkskrantnak.
Hollandia korábban már hozzájárult ahhoz, hogy a későbbi időszakokra elkülönített támogatási forrásokat előre felhasználják. Dilan Yeşilgöz-Zegerius holland védelmi miniszter idén nyáron jelentette be, hogy 437 millió eurót biztosítanak egy eredetileg későbbi időszakra elkülönített keretből.
A holland kormány összességében évente 3 milliárd eurót különít el az állami költségvetésből Ukrajna katonai támogatására.
Korábban a holland védelmi miniszter kijelentette , hogy az ország már nem képes közvetlen katonai támogatást nyújtani Ukrajnának. Azt mondta, hogy felszólítja majd a többi országot, hogy segítsenek Kijevnek, hiszen Amszterdam már mindent megtett, amit tudott.