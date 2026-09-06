Döntő fordulat jöhet az ukrajnai háborúban: Zelenszkij így fogadta Trump vejét Kijevben – videó

Az ukrán elnök tárgyalásokat folytat Donald Trump két vezető megbízottjával, akik Oroszország teljes körű inváziójának kezdete óta először látogattak Ukrajnába – írja a BBC.

Fordulat lehet Ukrajnában / Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij a kijevi Szent Szófia-székesegyháznál fogadta Steve Witkoffot és Jared Kushnert, az amerikai elnök vejét. A helyszín közelében pénteken egy orosz drón csapódott be az ukrán biztonsági szolgálat székházába.

A találkozó előtt Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna készen áll az érdemi tárgyalásokra annak érdekében, hogy közelebb kerüljön a háború befejezése. Hangsúlyozta ugyan/lehetőség, hogy ehhez biztonsági garanciákra és méltó háború utáni békére is szükség van.

A két amerikai megbízott szombaton Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt a háború lezárásáról.

A Kreml „őszintének” és „konstruktívnak” nevezte az egyeztetést.

Witkoff és Kushner repülővel Lengyelországba utazott, majd vonattal érkezett Kijevbe. Zelenszkij a sajtónak azt mondta, hogy az előkészületek ellenére nem volt lehetőség arra, hogy a megbízottak repülőgépe Ukrajnában landoljon.

Putyin és Zelenszkij megállapodott abban, hogy a tárgyalók útjának idejére három napig felfüggesztik az egymás fővárosai elleni támadásokat.

Miközben Witkoff és Kushner szombaton a Kremlben tárgyalt, Zelenszkij közölte, hogy csapatával készen állnak az érdemi egyeztetésre.

„Ukrajna mindig konstruktív volt, és az is marad. Érdekünk, hogy közelebb hozzuk a háború végét. Békére és biztonsági garanciákra van szükség. Fontos, hogy a háború utáni béke méltó legyen. Javaslataink készen állnak” – írta vasárnap a közösségi oldalán.

Az éjszaka folyamán az orosz és az ukrán erők továbbra is támadták egymás célpontjait. Ukrajna közlése szerint csapást mértek egy olajfinomítóra, egy repülőtérre és két légvédelmi rendszerre.

Az ukrán védelmi minisztérium szerint a támadások célpontja a Rjazanyi olajfinomító, amely az orosz hadsereget is ellátja, valamint egy Rosztov-na-Donuban található repülőtér volt.

Az ukrán légierő korábban arról számolt be, hogy Oroszország 108 nagy hatótávolságú drónnal és kisebb cirkálórakétával támadta Ukrajnát. A légvédelem 82 drónt és hat rakétát semmisített meg, ugyanakkor 11 helyszínt találat ért, további hét területen pedig roncsok zuhantak le.